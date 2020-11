Tudj meg mindent a járványokról: 5 remek néznivaló a Netflixen és HBO Go-n

A görbe ellaposítása? Szuperterjesztők? Milyen drámák zajlottak le Vuhanban? Dokumentumfilmek segítenek eligazodni a járvány körüli kérdéseinkben.

Érthető, ha a hírek zajában az ember direkt azért ül le sorozatozni, hogy kizárja az egész pandémiás őrületet. Ugyanakkor az utóbbi időben egyre inkább felfutnak a jobbnál jobb, járványhelyzettel kapcsolatos dokumentumfilmek a Netflixen, HBO GO-n, és a többi streaming platformon is.

<br />

Ha tehát szaporodnak a kérdéseink a járvánnyal kapcsolatban, sok olyan alkotást találhatunk, amely szépen felvázolja az összefüggéseket. Ezúttal ezekből szemezgettünk a nagyobb streamin-szolgáltatók kínálatából. Íme a kedvenceink:

Van rá magyarázat: A koronavírus (Coronavirus Explained, 2020-as film, Netflix)

Egyébként az egész "Explained" sorozat nagyon klassz. A Vox és a Netflix közös vállalkozása közérthetően, de a műsoridőnek hála nem frusztrálóan leegyszerűsítve magyarázza a világ dolgait a kódolástól a szexen át a milliárdosokig. A rengeteg vírusból miért pont ebből lett világjárvány? Hogyan lesz vége az egésznek? Meg lehet jósolni a következőt?

Pandémia (Pandemic: How to Prevent an Outbreak, 2020-as sorozat, Netflix)

A fenti film is utal rá, hogy a rengeteg féle vírus közül az egyik a korona, csak most épp ez fertőzte le a világot. Ezt a dokumentumfilm-sorozatot az influenza kapcsán készítették, az oltásellenesek okozta veszéllyel kezd és azzal, hogy testközelből mutatja meg a nagyon fertőzött területeken zajló orvosok küzdelmét. Az idén január végi debütálás után hamar aktualitást kapott a sorozat, amit szintén érdemes megnézni, hiszen a kérdés most nem csak az, hogyan győzi le az emberiség a mostani járványt, hanem, hogy meg tudjuk-e előzni a későbbi hasonlókat.

COVID-19 - Veszélyben a világ (COVID-19: Świat w zagrożeniu, 2020-as film, Discovery)

Lengyel újságírók elsősorban azt igyekeztek megmutatni, a koronavírus hogyan hat az emberek életére. Így Kínából, Olaszországból, Nagy-Britanniából, az Egyesült Államokból, Ecuadorból és Indiából mutatnak be történeteket emberekről, akiknek felforgatta az életét a betegség. Magyarországon a Discovery Channel mutatta be a filmet.

76 nap (76 days, 2020-as film, Verzió)

Az előzőtől is sokkalta drámaibb film a vírus kiindulópontját, Vuhant mutatja be abban a hetvenhat napban, amíg a legdurvább fertőzések alatt teljesen le volt zárva. Az itthon Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon bemutatott alkotást négy vuhani kórházban forgatták a legsúlyosabb időszakban. Nem is akar értelmezni, vagy kontextualizálni, csupán nyersen bemutatja a valóságot. Amelyhez nem is kell magyarázat: már a nyitójelenetben sokkolóan mutatja be egy egészségügyi dolgozó drámáját haldokló édesapja mellett egy kórház folyosóján.

+1: A Koronavírus részletesen - És amit neked kell tenned (2020-as infóvideó, Kurzgesagt)

A szintén a többi videóját tekintve is ajánlásra érdemes csatorna (amelynek egyébként a legtöbb videójához önkéntesek készítenek magyar feliratot, ehhez is) nyolc perces infóvideóban foglalta össze a legfontosabb információkat még márciusban. Az anyag tehát még az első hullám idején készült, de az eredetét és a terjedését jól taglalja - így a fentiekkel szemben, ha nincs időd egy egész estés filmet megnézni, néhány perc alatt is megértheted az alapokat.

