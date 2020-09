Lebukott: tolvaj róka garázdálkodik Budapest III. kerületében

Cipőkre utazik egy róka a III. kerületi Táborhegyen: biztonsági kamera rögzítette, ahogy meglovasítja a lábbeliket egy családi ház teraszáról. A rókák gyakran megfordulnak a nagyobb városokba, de érdemes velük vigyázni.

Egy biztonsági kamera készített felvételt arról, ahogy egy ravasz róka cipőket lop a III. kerületi Táborhegyen. Információink szerint a cipő meglett a szomszédos lakóparkban - a videót olvasónk küldte el nekünk.

Az eset nem kirívó, egyre gyakrabban látni Budapest és más nagyvárosok belterületein rókákat: hiszen a vörös róka Magyarországon honos állat, ráadásul ma már az emberlakta települések is élőhelynek számítanak. Táplálékhoz is könnyebben jutnak a városban, mint a természetben, például a szemétből. Júliusban egy szentendrei lakótelepen láttak rókát, aki éppen egy tyúkot vitt a szájában, az önkormányzat ki is adta, mit kell tenni, ha vadat észlelünk belterületen: abban az esetben, ha gyanúsan viselkedő állatot látunk vagy bejelentést szeretnénk tenni, a helyileg illetékes állategészségügyi hatóságot kell értesíteni, vagy a NÉBIH zöld számán, a 06 80/263-244 telefonszámon szükséges jelezni.

Kérdés esetén a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai is készséggel állnak rendelkezésre a 06 26/598-000 telefonszámon, illetve várják a jelzéseket az informacio@pprt.hu e-mail címen is

- írták. Fontos tudni, hogy lakott belterületen - és annak egy meghatározott körzetében - még vadásztársaság sem lőhet. Mérget végképp nem használhat, hiszen az nem csak a dúvadat ölné meg, vagyis ugyanúgy nem szelektív, mint a csapda. Így csakis az úgynevezett élve fogó csapdák használatát kérheti a vadásztársaságtól bárki, amennyiben a telke megfelelő védelméről maga előzetesen hiába gondoskodott.

Ha egy róka foglyul esik, az ingatlan tulajdonosának értesítenie kell a társaságot, aki elszállítja az állatot. Mérget és fegyvert - akár légpuskát - tehát saját telkén sem használhat senki róka ellen, mert ez bűncselekmény

- figyelmeztetett nyáron a szentendrei önkormányzat.

Korábban Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat-és Növénykert szóvivője kifejtette, hogy Budapest bármelyik külső kerületében lehet róka megjelenésére számítani, a belső részekre valamilyen ökológiai folyosón jutnak el az állatok, például a vasútvonalak mentén. Emberre legalábbis normál esetben nem szokott a róka veszélyes lenni. Persze ha sarokba szorítjuk, akkor bizony haraphat, de úgy egyébként nem kell tartanunk tőle. És jellemzően a kutyáknak sem, eltekintve talán a nagyon kicsi kutyusoktól. Inkább az a jellemző, hogy a kutya megugatja, megkergeti a rókát, a róka meg fél tőle. A kertben tartott baromfiakra, díszmadarakra viszont már veszélyes lehet a róka - mondta a szakember az Indexnek korábban.

Ugyanakkor érdemes kerülni a városi rókákat, hiszen akár veszettek is lehetnek: a lógó állkapocs, a nyáladzó száj és az agresszív viselkedés például jellemző tünet. De az is előfordul, hogy a róka megszelídül a betegségtől, közel engedi az embereket, engedi, hogy megfogják, simogassák - ám ez hirtelen dühkitörésbe válthat át, és már kész is a baj.

Címlapkép: Getty Images