Kiderült az igazság: tényleg kiszűri a koronavírust a légtisztító berendezés?

Az elmúlt időszak hatalmas kihívás elé állította az emberiséget, olyan helyzetbe kerültünk, amiről semmilyen tapasztalatunk nincs. A napi rutin elengedhetetlen részévé vált a fertőtlenítés, mert a vírus bizonyos ideig életképes marad a tárgyakon és a levegőben is. Az utóbbi talán a legijesztőbb, hiszen láthatatlanul is megfertőződhetünk. Természetesen a pánik soha nem jó tanácsadó, ugyanakkor a megfelelő higiénés intézkedésekkel jelentősen csökkenthetjük a kockázatot. A levegő megtisztítása is hatékony részét képezheti egy proaktív higiénés stratégiának. De vajon hatásosak-e a légtisztítók a koronavírussal szemben is, ha amúgy megszűrik a levegőben található 0,3 mikron méretű részecskék 99,9%-át?

A COVID-19 néven ismert koronavírus egy új kórokozó, éppen ezért jelenleg még nincs ellene vakcina vagy gyógyszer, új kezelési és izolálási módszereket igényel. Azt viszont már tudjuk, hogy cseppfertőzéssel terjed. A fertőzött egyén köhögéssel vagy tüsszentéssel adja át a vírust a két méteren belül tartózkodóknak. Éppen ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni a személyes higiéniát és a zártterek megfelelő tisztántartásának a fontosságát. Egyetlen légtisztító berendezésről sem állíthatjuk, hogy hatásos a koronavírussal szemben, hiszen ezeket nem tesztelték erre az újonnan felbukkant kórokozóra, sőt egyelőre nem is fogják, mert most minden vírusminta a vakcinafejlesztéshez kell!

Ugyanakkor azt tudjuk, hogy egyes professzionális eszközök bizonyítottan eredményesek számos baktériummal és vírussal szemben, így például az AeraMax készülékek igazoltan csökkentik a levegőben található A típusú influenza vírus (H1N1) mennyiségét. A mérések alapján már 35 perc alatt 99,9 százalékát kiszűrik a levegőben található kórokozóknak - írja a Fellowes nevű irodai eszközforgalmazó cég közleménye.

A közelmúltban végzett kutatások igazolták, hogy a COVID-19 hosszú ideig, akár napokig is életképes egyes felületeken, de a levegőben található aeroszol cseppekben is több óráig kimutatható. Éppen ezért nem csupán a kezünk és környezetünk fertőtlenítése a fontos, de a beltéri levegő tisztítása is.

Jelenleg még igen csekély információval rendelkezünk a koronavírus-járványról, így természetesen az sem állítható, hogy a légtisztító berendezésekkel meg lehetne állítani a terjedését. Az viszont biztos, hogy a legnagyobb falra szerelhető, egyenként maximum 130 négyzetméternyi területre ajánlott, professzionális légtisztítók ideálisak az olyan allergének, baktériumok, vírusok és egyéb kórokozók eltávolítására, szagok, illetve illékony vegyületek közömbösítésére, amelyek súlyosbíthatják a sérült vagy legyengült légzőszervek állapotát vagy tovább gyengíthetik az immunrendszert.

Címlapkép: Getty Images