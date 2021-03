Gasztrokaland a konyhában - tanulj ingyen a Michelin-csillagos séftől

A koronavírus sokak életét borította fel, több kutatás is igazolta, hogy megváltozott az életmódunk az első karantén után. Sokan vannak, akik a járvány előtthöz képest több időt töltenek a konyhában, színesebben étkeznek, mint korábban. Számukra lehet jó hír, hogy a Lidl Magyarország ingyenes online főzőkurzust indított, a Michelin-csillagos séftől, Széll Tamástól lehet különleges technikákat, fortélyokat ellesni.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának Marketing és Kereskedelem Intézete és a TÉT Platform szakemberei 2020 májusában végeztek felmérést a járványügyi helyzet élelmiszer-fogyasztásra gyakorolt hatásairól. A 3000 fős reprezentatív online fogyasztói kutatása szerint az emberek többsége változatosabban, színesebben étkezett a járványhelyzet alatt. Mindössze a válaszadók 6,6%-a válaszolta azt, hogy egyhangúbb lett a táplálkozása. Az is kiderült, hogy a válaszadók harmada töltött több időt főzéssel, mint a járvány előtt.

Mindezek együttesen pozitív folyamatokat indítottak el a lakosság táplálkozásában: jobban odafigyelünk, mit veszünk és milyen alapanyagokból, hogyan főzünk, miként állítjuk össze az étrendünket

- olvasható a kutatás eredményét ismertető tanulmánykötetben. Egy másik kutatásban 550, olyan 25-59 év közötti személy vett részt, akinek a háztartásában legalább egy 18 év alatti gyermek él. A válaszadók kb. 30 százaléka válaszolta azt, hogy hetente megtervezte a fogásokat és ennek megfelelően vásárolt be, ugyanakkor 49 százalék a főzés előtt találta ki, és az aktuális hangulata alapján döntötte el, mit fog elkészíteni. A felmérésből az is kiderült, hogy a gyorsan elkészíthető fogásokat részesíti előnyben a többség, és az is fontos szempont, hogy a család minden tagja szeresse a készülő ételt.

A válaszadók 63 százaléka kiemelte azt is, fontos szempont, hogy egészséges legyen és tápláló, amit főznek, és 35 százalék számára a főzés tervezésekor meghatározó szempont az ár: hogy minél olcsóbban minél jobb ételt tudjanak készíteni.

Hódítanak az online tanfolyamok

Már a koronavírus megjelenése előtt is nagyon népszerűek voltak a különböző online tanfolyamok. Mindenki találhat kedvére valót a neten, a zene szerelmeseitől kezdve a marketing iránt érdeklődőkön át a kreatív írást tanulni vágyókig. Az árak változatos képet mutatnak, de mindegyikre jellemző, hogy a beiratkozók a saját ritmusukban haladhatnak a tananyaggal, kényelmesen, stresszmentesen.

Tekintettel az elmúlt időszakban megfigyelhető tendenciákra, nem túl meglepő, hogy az egyik diszkontlánc is reagált az újfajta igényekre, és saját főzőkurzust indít, amely bárki számára ingyen elérhető.

Élmény lehet az otthonfőzés

A Lidl Magyarország évek óta dolgozik azon, hogy felhívja a figyelmet, az otthoni főzés lehet élmény, lehet izgalmas, miközben egyszerű és könnyű. Hat szakácskönyvet adott ki eddig a diszkontlánc, idén tavasszal pedig online főzőiskolát indítanak Széll Tamás Michelin-csillagos séf segítségével.

Az áruházlánc YouTube csatornáján futó online kurzusnak köszönhetően a főzési tudással nem rendelkezők lépésről lépésre tanulhatják meg az alapvető technikákat, a különböző eszközök használatát és az alapanyagok megfelelő felhasználását, a haladók pedig tovább bővíthetik ismereteiket

- mondta megkeresésünkre Tőzsér Judit, a Lidl kommunikációs vezetője, hozzátéve, az online tanfolyam több modulból áll, melyek különböző alapanyagok köré csoportosulnak. Minden egyes modul három egymásra épülő videóból tevődik össze úgy, hogy az alapvető technológiától kezdve a komplexebb receptekig haladva dolgozza fel az egyes témákat.

Az online főzőtanfolyam előnye, hogy a videók segítségével könnyedén, saját tempóban és időbeosztásban lehet megtanulni főzni akár a nulláról, minden előzetes tudás nélkül, a videók korlátlanul visszanézhetőek, a receptek bármikor elérhetőek.

