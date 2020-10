Banános csokis muffin recept: Így készül a csokis banános muffin egyszerűen!

A legegyszerűbb muffin csokis verziója banánnal: banános csokis muffin recept. Így készül a csokis banános muffin bögrével kimérve. A csokis muffin garantáltan mindenki kedvence!

A csokis muffin recept elkészítése rendkívül egyszerű és jó móka kicsik és nagyok számára is: mérd ki a banános csokis muffin recept hozzávalóit egyszerűen, egy bögre segítségével! A csokis banános muffin egy felejthetetlen édesség: ha vendégeket vársz, feldobja bármelyik családi rendezvényt vagy társasági összeröffenést. A csokis muffin recept egyik legjobb tulajdonsága, hogy elkészítheted egészségesen is, sőt, a csokis muffin hozzávalói még a pénztárcádat is megkímélik! Cikkünkben leírjuk, hogyan készül a banános csokis muffin recept egyszerűen, a garantált sikerért!

A banános csokis muffin recept hozzávalói

2 bögre búza finomliszt

¾ bögre extra szűz olívaolaj

1 tábla étcsokoládé vagy tejcsokoládé

2 db banán

½ bögre barnacukor vagy nádcukor

1 bögre tej

1 db (nagy) tojás

1 cs sütőpor

1 ek vanília aroma

A csokis banános muffin elkészítése

1. Egy nagyobb tálban keverjük össze a csokis muffin száraz hozzávalóit: a lisztet (át is szitálhatjuk), a cukrot és a sütőport a barnacukorral, majd öntsük hozzá a tojást, az olívaolajat, a tejet és ízesítsük egy kevés vanília aromával. Dolgozzuk a masszát csomómentesre!

Egy nagyobb tálban keverjük össze a csokis muffin száraz hozzávalóit: a lisztet (át is szitálhatjuk), a cukrot és a sütőport a barnacukorral, majd öntsük hozzá a tojást, az olívaolajat, a tejet és ízesítsük egy kevés vanília aromával. Dolgozzuk a masszát csomómentesre! 2. Daraboljuk össze durván a csokoládét, majd keverjük a csokis muffin tésztájába.

Daraboljuk össze durván a csokoládét, majd keverjük a csokis muffin tésztájába. 3. Hámozzuk meg a banánt, majd vágjuk 1 cm vastag karikákra!

Hámozzuk meg a banánt, majd vágjuk 1 cm vastag karikákra! 4. Tegyünk a jellegzetes muffin sütőformába 1-1 darab muffin-papírt, majd mindegyikbe kanalazzunk bele egy nagy evőkanál csokis muffin tésztát. A tészták közepébe helyezzünk 1-1 db banánkarikát, végül egy újabb kanál csokis muffin masszával borítsuk be őket!

Tegyünk a jellegzetes muffin sütőformába 1-1 darab muffin-papírt, majd mindegyikbe kanalazzunk bele egy nagy evőkanál csokis muffin tésztát. A tészták közepébe helyezzünk 1-1 db banánkarikát, végül egy újabb kanál csokis muffin masszával borítsuk be őket! 5. 180°-ra előmelegített sütőben, hőlégkeveréssel süljön a finom banános csokis muffin 20 percen keresztül. Amikor a csokis muffin sütési ideje lejárt, ellenőrizzük villapróbával: ha nem ragad rá a villára a tészta, hagyjuk langyosra hűlni, majd szolgáljuk fel!

Címlapkép: Getty Images