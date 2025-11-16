Így készül a tökéletes, elronthatatlan sült gesztenye házilag: otthon a sütőben, air fryerben is süthető

A sült gesztenye az egyik legkedveltebb téli finomság hazánkban. Bár manapság már sokkal kevesebb helyen lehet ingyen, gyűjtögetéssel hozzájutni a szelídgesztenyéhez, mint régebben, és legtöbbször piacon, zöldségesnél vagy diszkontáruházban kell megvásárolni, a téli időszakban továbbra is sokan vállalkoznak az otthoni sütésre. Sokan azonban azért nem vágnak bele, mert a hagyományos, hosszú áztatásos módszer időigényes. Szerencsére létezik gyorsabb eljárás is.

A nagyvárosokban télen még mindig találkozhatunk utcai gesztenyeárusokkal, kisebb településeken pedig rendezvényeken bukkanhatnak fel. Mivel azonban egyre ritkább az ilyen alkalom, aki frissen sült, illatos gesztenyére vágyik, kénytelen otthon elkészíteni. Bár elsőre bonyolultnak tűnhet, léteznek egyszerűbb megoldások is, mint a klasszikus beáztatás, és a végeredmény kétségkívül megéri a fáradtságot.

Tökéletes sült gesztenye készítés sütőben, akár áztatás nélkül

A sült gesztenye otthon való elkészítése nem bonyolult, hiszen a siker alapja a megfelelő minőségű alapanyag. Olyan gesztenyét válasszunk, ami ép, egészséges, kemény héjú és fényes. A túl könnyű szem gyakran rossz belsejű. Jelenleg 3-5 ezer forintos kilós árakkal találkozhatunk, ezért érdemes figyelni a kedvezőbb 3 ezer forinthoz közelítő árakat és az akciókat.

Ha valakinek szelídgesztenyefa áll rendelkezésére, akár ingyen is hozzájuthat a terméshez, de gyűjtésnél fokozott óvatossággal járjunk el! Ne keverjük össze a vadgesztenyével, amely nem fogyasztható, sőt mérgező. Ha kétségünk van, inkább ne kísérletezzünk.

Sült gesztenye recept: így készül a sült gesztenye házilag, sütőben

A beszerzett gesztenyéket először áztassuk vízbe: amelyik a felszínre úszik, selejtezzük ki. A hagyományos recept legalább 3 óra, vagy akár egy éjszakán át tartó áztatást javasol, hogy a héj megpuhuljon és könnyebb legyen bevágni. Ha azonban gyorsan szeretnénk elkészülni, ezt a lépést kihagyhatjuk.

Most pedig nézzük is a sült gesztenye recept lépéseit:

Éles késsel, bicskával vagy sniccerrel vágjuk be a gesztenyék héját, nagyon óvatosan, mivel a kemény felület miatt könnyen megcsúszhat a penge. A vágás lehet X-alakú, vagy hosszanti bevágás is, a lényeg, hogy elég nagy legyen, mert a gesztenye sütése közben így tud a héj szétnyílni és a gőz távozni. Ezután tegyük a bevágott gesztenyéket lábasba, öntsünk rájuk hideg vizet, majd forraljuk fel. Amíg főnek, melegítsük elő a sütőt 200 °C-ra. A gesztenyét forrástól számítva 5–10 percig főzzük, majd szűrjük le, és helyezzük sütőpapírral bélelt tepsibe, vágott felükkel felfelé. Ha látunk kevésbé megvágott darabot, még korrigálhatjuk. A sült gesztenye készítése sütőben nagyon egyszerű és gyors folyamat. Az előmelegített sütőben 20-25 percig süssük, figyelve, hogy ne égjen meg. A forró gesztenyét öntsük hőálló tálba, majd fedjük le tiszta konyharuhával. A gőz segít leválasztani a belső, szőrös hártyát, így könnyebb lesz hámozni. Fontos, hogy langyosan tisztítsuk meg, mert teljes kihűlés után sokkal nehezebb eltávolítani a héjat. A sült gesztenye nemcsak finom, hanem kellemes, ünnepi illattal tölti meg a lakást, így már egy kisebb adag elkészítése is megéri.

Gesztenye sütés air fryer sütőben: itt a tuti recept

A sült gesztenye recept air fryerben is műkdik, bár kevesen gondolnák, de az air fryer is használható gesztenye sütésre. Ehhez pedig csak 50 dkg gesztenyére van szükségünk, ami körülbelül 4 adag elkészítéséhez elég.

Nézzünk is egy alapreceptet!

Melegítsük elő az air fryert 190 fokra. A gesztenyéket mossuk meg, majd papírtörlővel töröljük szárazra. Lapos oldalukat lefelé helyezzük a vágódeszkára, és éles késsel vágjunk egy nagy X-et a domború oldalukra. Fontos, hogy a vágás a héjat és az alatta lévő barna réteget is átvágja, így sütés után könnyebb lesz meghámozni. A bevágott gesztenyéket helyezzük a légsütő kosarába, a vágott oldalukkal felfelé. Ne rakjuk túl a kosarat, hogy minden szem egyenletesen megsüljön. Süssük 17 percig, közben 1-2 alkalommal rázzuk meg a kosarat. Ha elkészült, a forró gesztenyéket tegyük egy tiszta konyharuhára, majd papírzacskóba. Zárjuk le a zacskó tetejét, és hagyjuk a gesztenyéket kb. 5 percig párolódni, így a héjuk könnyebben leválik. Ezután csak meg kell hámozni, és már fogyasztható is a frissen sült, illatos gesztenye.

A sült gesztenye hatása: a sült gesztenye kalória-, vitamin- és ásványianyag tartalma

A sült gesztenye hatása több szempontból sem elhanyagolható. A gesztenye igazi vitaminbomba: C-, B1-, B2- és B12-vitaminban, valamint foszforban, kalciumban, káliumban, nátriumban, vasban és rostban is gazdag, így természetes alternatívája lehet a táplálékkiegészítőknek. Magas rosttartalma segít csökkenteni a koleszterinszintet és védi a szív- és érrendszert. Leveléből készült tea javítja a vérkeringést és támogatja az emésztést. A sült gesztenye diétába is jól beilleszthető: rostjai lassítják a keményítő felszívódását, így nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet, bár fehérje- és szénhidráttartalma magas. A sült gesztenye kalória tartalmát tekintve 10 dkg gesztenye 190 kalóra.

A sült gesztenye további felhasználása

Magyarországon és a környező országokban, leginkább sütve fogyasztjuk, de másféle felhasználása is ismert. Egyes régiókban szárították és lisztet készítettek belőle, Törökországban pedig gyakran kandírozzák, ami hosszabb eltarthatóságot biztosít. Hazánkban kedvelt a gesztenye desszertekben, például krémek, bejgli- és szaloncukortöltelék formájában.

Érdemes azonban bátran kísérletezni sós ételekben is vele: vad- és szárnyashúsok töltelékeként kifejezetten karakteres ízt ad, de köretként, salátákba keverve vagy más magvakkal kombinálva is remek választás. Aki további inspirációt keres, a gesztenyével és aszalt szilvával töltött pulykarolád receptjét megtalálja a HelloVidék oldalán.