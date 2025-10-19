Áramszünet jön 163 településen a jövő héttől, több helyen gáz sem lesz: erre kell készülni

Hogyan történik a gyepszellőztetés ősszel és az őszi gyeptrágya használata? Nézzük, mi mindent kell tudnunk az őszi gyepszellőztetés menetéről, a gyakori hibalehetőségekről!
Október 20. és 31. között 163 település területén lehet áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint. Néhol csak 1-1 utcát vagy településrészt érint a szolgáltatáskiesés, máshol az egész településen nem lesz áram. 4 helységben pedig a gázszolgáltatásban várható üzemszünet. Mutatjuk a listát, hol kell áramszünetre, vagy gázszünetre készülni a héten.
Az Eon honlapján közzétett listából kiderül, hogy 163 településen lesz áramszünet és 4 helyen gázszünet a jövő héttől október végéig. A szolgáltató megjelöli a listájában a pontos utcákat és azt is, hogy mely időpontok között várható a szolgáltatáskiesés. Alább felsoroljuk az érintett települések listáját, viszont a pontos utcákért, dátumokért érdemes az Eon listáját megnyitni, melyet linkeltünk!
Az áramszünet által érintett települések:
- Ács
- Adony
- Alsónemesapáti
- Alsóörs
- Alsószölnök
- Aszófő
- Babarc
- Badacsonytomaj
- Bakonytamási
- Balatonakarattya
- Balatonalmádi
- Balatonberény
- Balatoncsicsó
- Balatonfenyves
- Balatonfűzfő
- Balatonkeresztúr
- Balatonszabadi
- Balatonszepezd
- Bátaszék
- Bedegkér
- Bicske
- Bodajk
- Bóly
- Borzavár
- Budapest
- Celldömölk
- Csepreg
- Csorna
- Csömör
- Csővár
- Dunaföldvár
- Dunakeszi
- Dunaújváros
- Dunavarsány
- Egyházasfalu
- Érd
- Erdőkertes
- Esztergom
- Etyek
- Felsőörs
- Fertőszéplak
- Gellénháza
- Gór
- Göd
- Gyenesdiás
- Győr
- Györköny
- Győrújbarát
- Hantos
- Hegykő
- Iharosberény
- Jánossomorja, Hanság Újmajor
- Kaposvár
- Katafa
- Kemse
- Kerepes
- Keszthely
- Kisbucsa
- Kistormás
- Komló
- Kondorfa
- Környe
- Lázi
- Litér
- Lovas
- Magyarszerdahely
- Márianosztra
- Medina
- Mihályháza
- Mohács
- Mosonmagyaróvár
- Mozsgó
- Murakeresztúr
- Nádasd
- Nagybajcs
- Nagykanizsa
- Nagykapornak
- Nagylók
- Nagymaros
- Nagynyárád
- Nagypirit
- Nemesapáti
- Nemesdéd
- Nemesgörzsöny
- Nyalka
- Olasz
- Oroszlány
- Őriszentpéter
- Paks
- Pápa
- Pázmándfalu
- Pécs
- Pécsely
- Pogányszentpéter
- Porva
- Potyond
- Pusztahencse
- Rábagyarmat
- Rácalmás
- Répcelak
- Révfülöp
- Ságvár
- Sárszentágota
- Sárszentlőrinc
- Sárszentmihály
- Sérsekszőlős
- Siófok
- Sopron
- Sormás
- Sóskút
- Szada
- Szajk
- Szakály
- Szakony
- Szakonyfalu
- Szederkény
- Székesfehérvár
- Szekszárd
- Szemenye
- Szentbalázs
- Szentendre
- Szentgotthárd
- Szigethalom
- Szigetszentmiklós
- Szigetvár
- Szob
- Szokolya
- Szombathely
- Szomor
- Sződ
- Tab
- Tamási
- Táp
- Tápszentmiklós
- Tárkány
- Tarrós
- Táska
- Tata, Délnyugati Üdülő
- Tatabánya
- Tengelic
- Tevel
- Tolna
- Tormásliget
- Torvaj
- Újudvar
- Üllő
- Várpalota
- Vásárosdombó
- Vasvár
- Vecsés
- Veresegyház
- Veszprém, Csatárhegy
- Visegrád
- Vízvár
- Vonyarcvashegy
- Zala
- Zalabér
- Zalaegerszeg
- Zalaszentgrót
- Zánka
- Zebegény
- Zimány
- Zirc
Ezeken a településeken nem lesz gáz
Az Eon listája alapján 4 település területén várható üzemszünet a gázszolgáltatásban. Néhol csak egyes utcákat, utcarészéket érint a szolgáltatáskiesés, máshol az egész települést. A pontos listát az Eon honlapjáról érdemes letöltenie az érintetteknek.
Balatonkeresztúr területén 18 utcában nem lesz gáz, Balatonmáriafürdőn pedig 4 utcában október 20-án. Tótszerdahelyen az egész településen nem lesz gáz hétfőn. Október 21-én, kedden Somogysárd 4 utcáját érinti a gázszünet az Eon listája szerint. A cikkünkben közölt információk tájékoztató jellegűek, a szolgáltató bejelentéseit, tájékoztatását kell minden esetben elsődlegesen figyelembe venni!
