2025. október 19. vasárnap Nándor
10 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A család együtt tölti az időt az európai áramkimaradásokat okozó energiaválság idején. Gyerekek rajzolnak az áramszünetben.
Otthon

Áramszünet jön 163 településen a jövő héttől, több helyen gáz sem lesz: erre kell készülni

Pénzcentrum
2025. október 19. 08:41

Október 20. és 31. között 163 település területén lehet áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint. Néhol csak 1-1 utcát vagy településrészt érint a szolgáltatáskiesés, máshol az egész településen nem lesz áram. 4 helységben pedig a gázszolgáltatásban várható üzemszünet. Mutatjuk a listát, hol kell áramszünetre, vagy gázszünetre készülni a héten.

Az Eon honlapján közzétett listából kiderül, hogy 163 településen lesz áramszünet és 4 helyen gázszünet a jövő héttől október végéig. A szolgáltató megjelöli a listájában a pontos utcákat és azt is, hogy mely időpontok között várható a szolgáltatáskiesés. Alább felsoroljuk az érintett települések listáját, viszont a pontos utcákért, dátumokért érdemes az Eon listáját megnyitni, melyet linkeltünk!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az áramszünet által érintett települések:

  • Ács
  • Adony
  • Alsónemesapáti
  • Alsóörs
  • Alsószölnök
  • Aszófő
  • Babarc
  • Badacsonytomaj
  • Bakonytamási
  • Balatonakarattya
  • Balatonalmádi
  • Balatonberény
  • Balatoncsicsó
  • Balatonfenyves
  • Balatonfűzfő
  • Balatonkeresztúr
  • Balatonszabadi
  • Balatonszepezd
  • Bátaszék
  • Bedegkér
  • Bicske
  • Bodajk
  • Bóly
  • Borzavár
  • Budapest
  • Celldömölk
  • Csepreg
  • Csorna
  • Csömör
  • Csővár
  • Dunaföldvár
  • Dunakeszi
  • Dunaújváros
  • Dunavarsány
  • Egyházasfalu
  • Érd
  • Erdőkertes
  • Esztergom
  • Etyek
  • Felsőörs
  • Fertőszéplak
  • Gellénháza
  • Gór
  • Göd
  • Gyenesdiás
  • Győr
  • Györköny
  • Győrújbarát
  • Hantos
  • Hegykő
  • Iharosberény
  • Jánossomorja, Hanság Újmajor
  • Kaposvár
  • Katafa
  • Kemse
  • Kerepes
  • Keszthely
  • Kisbucsa
  • Kistormás
  • Komló
  • Kondorfa
  • Környe
  • Lázi
  • Litér
  • Lovas
  • Magyarszerdahely
  • Márianosztra
  • Medina
  • Mihályháza
  • Mohács
  • Mosonmagyaróvár
  • Mozsgó
  • Murakeresztúr
  • Nádasd
  • Nagybajcs
  • Nagykanizsa
  • Nagykapornak
  • Nagylók
  • Nagymaros
  • Nagynyárád
  • Nagypirit
  • Nemesapáti
  • Nemesdéd
  • Nemesgörzsöny
  • Nyalka
  • Olasz
  • Oroszlány
  • Őriszentpéter
  • Paks
  • Pápa
  • Pázmándfalu
  • Pécs
  • Pécsely
  • Pogányszentpéter
  • Porva
  • Potyond
  • Pusztahencse
  • Rábagyarmat
  • Rácalmás
  • Répcelak
  • Révfülöp
  • Ságvár
  • Sárszentágota
  • Sárszentlőrinc
  • Sárszentmihály
  • Sérsekszőlős
  • Siófok
  • Sopron
  • Sormás
  • Sóskút
  • Szada
  • Szajk
  • Szakály
  • Szakony
  • Szakonyfalu
  • Szederkény
  • Székesfehérvár
  • Szekszárd
  • Szemenye
  • Szentbalázs
  • Szentendre
  • Szentgotthárd
  • Szigethalom
  • Szigetszentmiklós
  • Szigetvár
  • Szob
  • Szokolya
  • Szombathely
  • Szomor
  • Sződ
  • Tab
  • Tamási
  • Táp
  • Tápszentmiklós
  • Tárkány
  • Tarrós
  • Táska
  • Tata, Délnyugati Üdülő
  • Tatabánya
  • Tengelic
  • Tevel
  • Tolna
  • Tormásliget
  • Torvaj
  • Újudvar
  • Üllő
  • Várpalota
  • Vásárosdombó
  • Vasvár
  • Vecsés
  • Veresegyház
  • Veszprém, Csatárhegy
  • Visegrád
  • Vízvár
  • Vonyarcvashegy
  • Zala
  • Zalabér
  • Zalaegerszeg
  • Zalaszentgrót
  • Zánka
  • Zebegény
  • Zimány
  • Zirc

Ezeken a településeken nem lesz gáz

Az Eon listája alapján 4 település területén várható üzemszünet a gázszolgáltatásban. Néhol csak egyes utcákat, utcarészéket érint a szolgáltatáskiesés, máshol az egész települést. A pontos listát az Eon honlapjáról érdemes letöltenie az érintetteknek.

Balatonkeresztúr területén 18 utcában nem lesz gáz, Balatonmáriafürdőn pedig 4 utcában október 20-án. Tótszerdahelyen az egész településen nem lesz gáz hétfőn. Október 21-én, kedden Somogysárd 4 utcáját érinti a gázszünet az Eon listája szerint. A cikkünkben közölt információk tájékoztató jellegűek, a szolgáltató bejelentéseit, tájékoztatását kell minden esetben elsődlegesen figyelembe venni!
Címlapkép: Getty Images
#otthon #gáz #áram #áramszolgáltató #október #áramszünet #település #eon #települések

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:41
08:08
07:45
06:14
21:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 18.
Megszólalt a DHL hazai vezére: bármikor jöhet egy globális láncreakció - mi lesz akkor a csomagküldésekkel?
2025. október 18.
Ezekre a filmekre vált jegyet rengeteg magyar az őszi szünetben: kígyózhatnak a sorok a jegypénztáraknál
2025. október 18.
Teszten a Ford újjálesztett legendája: nyomokban Volkswagent is tartalmaz az új Capri, erős ajánlat az árversenyben
2025. október 17.
A béke ára: veszélyben a NATO egysége Trump és Putyin budapesti találkozója miatt?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 19. vasárnap
Nándor
42. hét
Október 19.
Missziók Világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak
2
2 hete
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
3
22 órája
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
4
2 hete
Menekülnek a magyarok ezekből a kerületekből: vajon tudnak valamit, amit más nem?
5
2 hete
Eladó a magyar színészlegenda álomkúriája: döbbenetes, mennyiért árulják
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati életbiztosítás
meghatározott tartamra kötött életbiztosítási szerződés, amelynek alapján a biztosító csak akkor teljesít kifizetést, ha a biztosított - a tartam alatt - meghal.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 19. 06:14
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
Pénzcentrum  |  2025. október 18. 19:20
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 42. játékhéten 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. október 19. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2025.10.19. vasárnap