Az elmúlt öt évben jelentősen átalakult Budapest és a megyeszékhelyek lakáspiaca a kereslet és a kínálat függvényében.
Ebbe a kerületbe költözne most rengeteg magyar: vajon igazuk van?
Augusztusban Budapest IV. kerületének népszerűsége látványosan nőtt az 1 évvel korábbihoz képest: míg 2024 augusztusában az érdeklődők csupán 6,6%-a keresett itt ingatlant, addig idén augusztusban már 11,1%-uk. A közel kétszeres erősödés jól mutatja, hogy Újpest az egyik legdinamikusabban fejlődő fővárosi kerület az ingatlanpiacon.
A Duna House legfrissebb adatai szerint a főváros több városrészében is érezhető növekedést mutatnak a Duna House adatai: a XIII. kerületben például 18%-ról 25%-ra, a XIV. kerületben pedig 15%-ról 20%-ra ugrott az érdeklődés aránya. Ezek a számok azt jelzik, hogy a budapesti ingatlanpiacon belül egyre erősebb a kereslet a külsőbb városrészekben is, ahol a még elérhetőbb négyzetméterárak és a fejlesztések egyaránt vonzóak lehetnek.
Az Otthon Start Program nagy szerepet játszott abban, hogy a fiatal családok és első lakásukat keresők aktivitása megnőtt az elmúlt hónapokban. Sokan már a program indulása előtt elkezdték a piac feltérképezését, főként olyan kerületekben, ahol a lakások még megfizethetőbbek, de jó közlekedéssel és infrastruktúrával rendelkeznek.
A piaci keresletet ugyanúgy befolyásolják az árak és a lokáció, mint az állami támogatások, amelyek rövid idő alatt is jelentős változásokat indíthatnak el. Már közvetlenül az Otthon Start Program bejelentése után érzékelhető volt az érdeklődés drasztikus felfutása, és több fővárosi kerület, köztük Újpest népszerűségének ugrása ehhez is köthető
– fogalmazott Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
Budapest IV. kerületének példája jól mutatja, hogy a támogatási lehetőségek és a piaci kínálat találkozása rövid idő alatt is markáns változásokat hozhat a keresleti oldalon.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A következő hónapokban az is kiderül, hogy a program hosszabb távon miként alakítja át a fővárosi ingatlanpiac térképét
– mondta Szegő Péter.
Lassult a drágulás üteme az albérletpiacon: augusztusban országosan 1,1, Budapesten 0,7 százalékkal nőttek a bérleti díjak, ami háromhavi mélypontot jelent.
Főleg a déli, délnyugati vidéken kell többfelé zivatarokra számítani, helyenként erős széllel.
Szeptember elején összesen több mint 15 ezer új építésű lakóingatlant kínáltak eladásra országos szinten.
Tavaly augusztusban a budai oldalon a tranzakciók mindössze 15%-a tartozott a 70 millió forint feletti kategóriába, idén azonban már 61% volt ez az arány.
Magyarországon jelentős eltérés mutatkozik a hivatalos lakcímnyilvántartás és a tényleges lakóhely szerinti népességszámok között.
Az Otthon Start miatt visszaszorulnak a készpénzes vevők a XIII. kerület ingatlanpiacán
Itt az újabb őszi lomtalanítás dátum: ez a budapesti kerület készülhet, októberben viszik a lomot mind a 11 körzetben
Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
A lomtalanítás körüli feszültség nem újkeletű: tavaly a Mohu gyűjtőpontos rendszert akart bevezetni a korábbi gyakorlat helyett
Szeptembertől a társasházak közösen üzemeltethetnek napelemet, csökkentve költségeiket és a hálózat terhelését.
A szakszervezeti oldal részéről már érkezett reakció a bejelentésre.
Újabb településeken vált szükségessé az ivóvíz forralása a fogyasztáshoz - írta a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.
A júliusban hatályba lépett törvény alapján eddig 29 település hozott valamilyen betelepülési szabályt.
Augusztushoz képest szeptember első napjaiban közel 3 százalékkal kínálták drágábban a budapesti lakásokat.
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást
Beindult a trükközés az Otthon Start hitellel, egyre több eladó folyamodik kreatív megoldásokhoz, de most léptünk egy szintet.
Magyarországon minden negyedik 65 év feletti lakos olyan ingatlanban él, amelynek mérete meghaladja a szükségleteit.
Folyamatosan tolja ki a Magyar Posta a kézbesítési vállalásokat, már az elsőbbségi levelek sem biztos, hogy nagyon hamar odaérnek.
Az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetése évente milliós nagyságrendű eljárást érint.
Jól járt, aki észbekapott? Rengetegen ijedtek meg az Otthon Starttól, brutális, ami a lakáspiacon megy
A Duna House 12 éve kezdődött mérése óta a legmagasabb keresleti értékkel zárta az előző hónapot a belföldi lakáspiac.
-
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.