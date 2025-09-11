2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
Kilátás a székesfehérvári régi lakásokra egy napsütéses napon.
Otthon

Ebbe a kerületbe költözne most rengeteg magyar: vajon igazuk van?

Pénzcentrum
2025. szeptember 11. 20:04

Augusztusban Budapest IV. kerületének népszerűsége látványosan nőtt az 1 évvel korábbihoz képest: míg 2024 augusztusában az érdeklődők csupán 6,6%-a keresett itt ingatlant, addig idén augusztusban már 11,1%-uk. A közel kétszeres erősödés jól mutatja, hogy Újpest az egyik legdinamikusabban fejlődő fővárosi kerület az ingatlanpiacon.

A Duna House legfrissebb adatai szerint a főváros több városrészében is érezhető növekedést mutatnak a Duna House adatai: a XIII. kerületben például 18%-ról 25%-ra, a XIV. kerületben pedig 15%-ról 20%-ra ugrott az érdeklődés aránya. Ezek a számok azt jelzik, hogy a budapesti ingatlanpiacon belül egyre erősebb a kereslet a külsőbb városrészekben is, ahol a még elérhetőbb négyzetméterárak és a fejlesztések egyaránt vonzóak lehetnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Otthon Start Program nagy szerepet játszott abban, hogy a fiatal családok és első lakásukat keresők aktivitása megnőtt az elmúlt hónapokban. Sokan már a program indulása előtt elkezdték a piac feltérképezését, főként olyan kerületekben, ahol a lakások még megfizethetőbbek, de jó közlekedéssel és infrastruktúrával rendelkeznek.

A piaci keresletet ugyanúgy befolyásolják az árak és a lokáció, mint az állami támogatások, amelyek rövid idő alatt is jelentős változásokat indíthatnak el. Már közvetlenül az Otthon Start Program bejelentése után érzékelhető volt az érdeklődés drasztikus felfutása, és több fővárosi kerület, köztük Újpest népszerűségének ugrása ehhez is köthető

– fogalmazott Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

Budapest IV. kerületének példája jól mutatja, hogy a támogatási lehetőségek és a piaci kínálat találkozása rövid idő alatt is markáns változásokat hozhat a keresleti oldalon.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A következő hónapokban az is kiderül, hogy a program hosszabb távon miként alakítja át a fővárosi ingatlanpiac térképét

– mondta Szegő Péter.
Címlapkép: Getty Images
