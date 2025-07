Vége az építkezési láznak Magyarországon? Új korszak jön az ingatlanpiacon

A csökkenő új lakás-kereslet csak egy az európai demográfiai változás számos következménye közül amellyel szembesülünk – de kétségtelenül egy új paradigma az európai építőipar számára – véli Nejra Macic, az Euroconstruct norvég elemzője.

Az elmúlt években a lakások és üdülők építése jelentősen visszaesett Norvégiában és a legtöbb európai országban is és az új nem-lakóépületek építése is viszonylag gyenge volt. Összességében az új épületek építése meredeken visszaesett Európa-szerte. Az idei évtől kezdődően - az Euroconstruct rövid távú előrejelzése szerint - javulás várható és az új épületek építése a következő néhány évben fokozatosan nőhet erről az alacsony szintről. Vannak azonban jelentős strukturális változások melyek azt mutatják, az új normális szint lényegesen alacsonyabb lesz, mint a pandémia előtt.

Ukrajna újjáépítése egyike azon kevés tényezőknek, amelyek ellensúlyozzák az új épületek iránti kereslet hosszú távú csökkenését egész Európában, de itt a lerombolt épületek pótlása és nem az épületállomány növelése történik.

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a megújuló energiára való áttérés és az európai szintű infrastrukturális fejlesztések hatalmas beruházásokat igényelnek majd. Ez azt jelenti, hogy a kamatlábak valószínűleg a jövőben is viszonylag magasak maradnak. Az építési költségek szintén magasak maradhatnak hiszen a kibocsátási kvóták árai nőnek és a cement- és acélipar kibocsátási egységeinek térítésmentes kiosztását fokozatosan kivezetik majd az EU-ban.

A jövőben a beruházások a meglévő épületállományra fognak koncentrálódni

A felújítások és átalakítások nőni fognak az új építés rovására hiszen az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás zöldtetőket, jobb vízelvezetést, utólagos szigetelést, korszerűsített ablakokat, napelemet, geotermikus fűtést követel meg. A jövőben a meglévő épületeket hosszabb ideig kell majd használnunk mint most, hiszen figyelembe kell vennünk a körforgásos gazdaság céljait (a kibocsátást és a hulladékot mely a bontással és az új építéssel jár). Igaz, bizonyos mennyiségű régi épület helyett továbbra is újak épülnek majd.

Csökkenő lakosság, csökkenő új lakás-kereslet

Európa csökkenő népessége, a jelentős öregedéssel párosulva, kevesebb alapterületet igényel majd. A Világbank előrejelzése szerint 2050-re Európa lakossága várhatóan minden egyes évben csökkenni fog. Míg a 15–64 éves korosztály 1992-ben a lakosság 67,6%-át tette ki, idén ez 63,1%-ra csökkent, és várhatóan tíz éven belül 59,7%-ra esik le. Az összes korcsoport éves népességnövekedése az 1960-as évek elején közel 0,9% volt, 2004-ben 0,5%-ra esett vissza, míg tavaly nulla alá ment le. Ez a demográfiai változás csökkenteni fogja az új épületek iránti keresletet a jövőben.

Norvégiában is ez a tendencia, bár kevésbé drámai, mint Európa-szerte. A 15-64 éves korosztály itt 2009-ben érte el a csúcsot, a teljes népesség 66,3%-a volt. Ez az arány idén 65%-ra csökkent, és a csökkenés várhatóan felgyorsul majd a következő években. Az ukrán menekültek 2022-es érkezése óta erős volt a teljes népességnövekedés, de ez tavaly jelentősen lelassult. A csúcs egyetlen negyedévben 14700 ukrán menekült volt. Ez az idei 1. negyedévben 2900-re esett le, így ez az időszak 2004 óta a legalacsonyabb népességnövekedés volt Norvégiában (kivéve a 2020-as pandémia évét).

Kevesebb nem-lakóépület fog épülni a magánszektorban is

Az irodaterületek iránti hosszú távú kereslet várhatóan csökkenni fog a mesterséges intelligencia miatti termelékenységnövekedés miatt, valamint az egészségügyi és gondozási szakmákban jelentkező növekvő munkaerőigény miatt. Bizonyos irodaépületeket valószínűleg átalakítanak majd, míg új épületek épülnek továbbra is ahol a legnagyobb a kereslet, de összességében az új építések száma csökkenni fog. Ugyanez vonatkozik a kiskereskedelmi épületekre is, mivel az e-kereskedelem továbbra is fokozatosan felváltja, bár nem teljes mértékben, a fizikai üzleteket. A szállodaépületeket ez kevésbé fogja érinteni, mint más típusú kereskedelmi épületeket, míg az egészségügyi és szociális épületek lehetnek az egyetlen épülettípusok, amelyek bővülhetnek.