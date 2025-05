Ha így választunk klímát, nagyon ráfaraghatunk: ezekre kell figyelmi, sokat spórolhatunk

A klímatelepítés előtt érdemes tájékozódni a helyi szabályozásokról, különben jelentős anyagi veszteség érhet minket. A 2025-ös klímaárak és a telepítési költségek továbbra is komoly kiadást jelentenek, miközben a felszerelés engedélyeztetése településenként eltérő lehet- számolt be a feol.hu.

Az egyre forróbb nyarak miatt a légkondicionáló berendezések szinte nélkülözhetetlenné váltak a beltéri helyiségekben. Azonban a vásárlás előtt fontos tisztában lenni azzal, hogy a klímák felszerelése nem mindenhol lehetséges azonos feltételekkel, mivel a szabályozások településenként különbözhetnek. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, jelentős anyagi kárunk keletkezhet: megvásárolhatunk egy drága készüléket, amelyet aztán nem tudunk az eredetileg tervezett helyre felszerelni.

A településképileg meghatározó területeken a klímaberendezés elhelyezési szándékát településképi bejelentési eljárás keretében kell jelezni a polgármesteri hivatalnak. Országosan védett területeken – például műemlék jelentőségű zónákban – és védett épületekben pedig örökségvédelmi bejelentési eljárást kell kezdeményezni, amelyet a járási hivatalhoz kell benyújtani.

Társasházak esetében további egyeztetésekre van szükség: a közös képviselővel és a többi tulajdonossal is meg kell állapodni a klíma felszereléséről, mivel a kültéri egység az épület külső részére kerül, és annak zajhatása zavarhatja a többi lakót. A családi házban élők számára kedvezőbb a helyzet, hiszen például egy terasz fölé tervezett kültéri egység telepítése nem kötött semmilyen szabályozáshoz.

Ami a költségeket illeti, egy egyszerűbb split klíma beszerelése jellemzően 50-100 ezer forint között alakul. A multi-split rendszerek vagy összetettebb telepítési munkálatok esetén ez az összeg akár a 150 ezer forintot is meghaladhatja. A készülék árán túl érdemes figyelembe venni azt is, hogy a szakemberek naptára már a tavaszi időszakban, április környékén hosszú időre előre be szokott telni. Ezért tanácsos jóval előre tervezni, és nem az utolsó pillanatra halasztani a klímatelepítést.