Az utoldó bástya is elesett: már itt is elindultak felfelé az ingatlanárak

Az első negyedévben az országos átlaghoz képest jobban emelkedett a lakóingatlanok hirdetési ára Szabolcs-Szatmár, Békés és Hajdú-Bihar vármegyékben. A nagyobb mértékű ingatlandrágulás oka lehet, hogy januártól Románia is csatlakozott a schengeni övezetekhez.

Az év eleji várakozások arról szóltak, hogy a kelet-magyarországi ingatlanpiacon új helyzetet teremt, hogy Románia januártól része a schengeni övezetnek. Az első negyedéves tapasztalat pedig alátámasztotta, hogy az országos átlaghoz képest a lakóingatlanok ára a határhoz közeli Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Hajdú-Bihar vármegyékben nagyobb mértékben emelkedett.

2025 első negyedévében a családi házak hirdetési négyzetméterára országszerte átlagosan 7,6 százalékkal, míg Kelet-Magyarországon 17 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

A lakásokért pedig országszerte 23 százalékkal kértek többet, míg az ország keleti részén 27 százalékkal a tavalyi év hasonló időszakához képest - derül ki a zenga.hu ingatlanhirdetési portál adataiból.

Valószínűsíthető volt, hogy a román határhoz közeli településeken is felélénkül az ingatlanpiac, a magas román ingatlanárak miatt megjelennek idehaza is az ottani vevők. Habár Kelet-Magyarországon is beindult a drágulás, még mindig töredéke a román áraknak: míg Nagyváradon egy 60 négyzetméteres lakást nettó 43 millió forintért hirdetnek, addig a várostól 12 kilométerre lévő Biharkeresztesen ennyiért egy felújított 5 szobás családi házat lehet vásárolni

- mondta Lipták Zsuzsa a zenga.hu ügyvezetője hangsúlyozva, hogy az egyes térségek és településtípusok között óriási az árkülönbség.