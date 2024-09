Ezért a kutyáért őrülnek meg a magyarok 2024-ben: vagyonokért vásárolják

Kevés hely van a világban, ahol lakosságarányosan annyi kutya lenne, mint Magyarországon. A hivatalos statisztikák szerint ráadásul évről-évre még nő is a számuk. Ez pedig mára gyakorlatilag azt jelenti, hogy a magyar családok felénél van legalább egy kutya. A legnagyobb kedvenc most a tacskó, a németjuhász, és a különböző bulldogok. De sokan keresik a labradorokat, az uszkárokat és a spicceket is. Az árak azonban az egekben vannak: neves tenyésztőtől 250 ezer forint alatt már alig lehet vásárolni, de egyáltalán nem ritkák a 600-800 ezres kölykök sem

"Magyarországon a hivatalosan elérhető statisztikák szerint elmondható, hogy az elmúlt években folyamatos növekedés tapasztalható a Magyarország területén tartott kutyák számában" – közölte a Pénzcentrum megkeresésére a Nébih. A hivatal azt is közölte lapunkkal, hogy az elmúlt évben mintegy egymillió kutyát oltottak be a szolgáltató állatorvosok veszettség ellen, amely a kutyák esetében évente kötelező védőoltás. Ebből azt tehát már tudjuk, hogy legalább 1 millió kutya van Magyarországon. Más adatokkal összevetve azonban ez csak a jéghegy csúcsának tűnik.

Temérdek olyan kutya lehet ugyanis, akik nem rendelkezni semmilyen azonosításra alkalmassal chippel. Így a mértékadó statisztikai mérések 2,1-2,5, de akár 2,8 milliós számra is teszik a Magyarországon található ebek számát. Ha azonban a 3 milliós számot nem is érjük el, a 2 millió körüli szám több statisztika szerint is bőven reálisnak tűnik. Már csak azért is, mert emlékezetes videójában 2020-ban (a kijárási tilalom kutyásokra vonatkozó engedményei kapcsán) maga Orbán Viktor is a városi kutyatartók kapcsán mintegy 1,5 millió kutyáról beszélt, holott a magyar társadalom nagy része nem is ezeken a helyeken él, viszont kutyájuk bizonyára itt is rengeteg embernek van.

Ekkora számokkal pedig lakosságarányosan a világ egyik legnagyobb kutyatartó nemzete a magyar. Egy tavaly publikált, az elmúlt évek adataiból dolgozó szakcikk szerint például Magyarországon 1000 főre 211 kutya jut, ami az adattal rendelkező 73 ország közül a 4. (!) legnagyobb szám. Minket kizárólag Románia (alig), Brazília és az Egyesült Államok előz. Sokat mondó tavalyi adat az is, hogy az Európai Unióban, ha a háztartásokat tekintjük, akkor

nálunk van a legtöbb kutyás család, a számok alapján ugyanis a magyar háztartások fele tartott otthon legalább egy kutyát.

Mindent egybevetve Magyarország tehát igazi kutya Kánaán. Igen ám, de az utóbbi években azért a kutyák ára is igencsak fentebb kúszott: 50 ezer forint környékén már csak menhelyi kutyát lehet „vásárolni”, azaz „adományként” a menhelynek örökbefogadási díjjal „megváltani”. Innen fölfelé pedig a határ a csillagos ég, szakmai információk szerint megbízható tenyésztőtől az árak 250 ezer forint környékén indulnak, de nem ritkák 600-800 ezer forintos vételárak sem idehaza. Sőt, ezeknél jelentősen magasabb árak is ismertek. Az óriási kutyarobbanás kapcsán azt fogjuk megnézni, melyek a magyarok kedvencei, ezek hozzávetőlegesen mennyibe kerülnek most, de megmutatjuk azt is, mennyi pénzzel kell kalkulálnia valakinek kutyás gazdiként az első évben.

A magyarok kedvenc kutyái 2024-ben

Mivel sem a szakmai szervezetek, sem a hivatalos szervek nem vezetnek adatbázist arról, hogy melyek Magyarország legnépszerűbb kutyafajtái, ezért mi most hazánk legnagyobb online piacterét, a Jófogást hívtuk segítségül. Az ő általuk közölt adatokból a legfrissebb, idén júliusi keresésekből az látszik, hogy a legtöbben a tacskóra, német juhászra, valamint a bulldogra kerestek rá. De a top 10-be befért még a foxterrier, a terrier, a juhászkutya, a staffordshire terrier, a labrador, a puli és a Border Colle is.

Ehhez képest azért a leggyakrabban hirdetett kutyafajták némileg más képet mutatnak. Igaz, nem a lista élén, hiszen mindkét helyen magasan a tacskó az első, itt a bulldog a második, míg a yorkshire terrier a harmadik. De a top10-ben ott van még az uszkár, a csivava, a spicc, a spániel, a labrador, a Bichon és a Német juhászkutya is. A top10 legtöbbet hirdetett kutya közül kettőnek már 200 ezer forint fölött jár az átlagos eladási ára, 214 ezer forinttal az uszkárok vezetnek, akiket 201 429 forinttal a spiccel követnek. A dobogó harmadik fokán pedig 180 ezer forintos átlaggal a németjuhászok.

Mi volt a legdrágább kutya?

A piactértől megtudtuk, hogy az elmúlt évben a legdrágábban elkelt kutya a platformon egy pomerániai törpespicc volt, ami 600 ezer forintért talált gazdára. A portál szerint ez a fajta egyébként már-már a luxuskutya kategóriába sorolható, ami magyarázza a magas árat. Rajta kívül a drága kutyák listáján, a 300-350 ezer forintos kutyák között az elmúlt évben megtalálhatók voltak francia bulldogok és schipperkék, de a törpe uszkár is gyakran szerepel a legdrágább ebek között, jellemzően 250 ezer forint körüli áron.

Ülő pomerániai kutya.

Hiába azonban a néha igen magas árak, a vállalat azt mondta a Pénzcentrumnak, hogy a luxuskutyák alapvetően nincsenek jelen a Jófogáson; jellemzően ezeket az ebeket nem itt hirdetik és nem is nagyon keresik a Jófogás a felhasználói. Mégis azért ennek ellenére a friss hirdetések között a legdrágább hirdetés jelenleg 800 000 forintos, és toy red, fawn uszkár kölyköket takar. Míg a második legdrágább hirdetés 550 000 forintért árul pomerániai Törpe Spicceket.

Forrás: Jófogás (2024.09.03.)

A trendekkel kapcsolatban sikerült még megtudnunk azt is, hogy a keresések és hirdetések gyakorisága alapján látható, hogy jóval több az érdeklődő, mint a hirdetett kutya. A szezonalitás tekintetében a kereslet és a kínálat nagyjából együtt mozog, bár tavasszal jellemzően kevesebb a hirdetés, mint az év többi részében.

Az igazi luxus még csak itt kezdődik

Ahogy azt a Jófogás is írta, a kiemelkedően nagy értékű kutyák, és az azokat árusító kennelek leginkább nem az ő platformjukon hirdetnek, 1-2 kivételtől eltekintve persze. És ha bár náluk nem is, érdemes megjegyezni, hogy úgy általánosságban a világban mely kutyák számítanak a legdrágábbnak. Itt említhetjük például a Tibeti masztiffot, aminek egy vörös példánya a mai napig rekordtartó, a közel 300 millió forintos árával, de szép áruk van a Cavalier King Charles spánieleknek és a Samoyedeknek is. Akárcsak a Rottweielereknek is, aminek drágább darabjai bőven millió feletti forintba kerülnek. Ugyancsak kifejezetten drágának számítanak az Akiták, az Egyiptomi fáraókutyák, de adott esetben a buldogok, Francia buldogok is.

Ilyen drága kutyákat természetesen Magyarországon is árulnak, ám a kennelek többsége elég szűkszavúan nyilatkozik saját munkájáról, a kutyák áráról, nevelési költségéről. Az általunk megkeresett kennelek, illetve az őket valamilyen módon tömörítő szövetségi érdemi információkat nem osztott meg. Azonban egy hazai neves Hovawart kennel tulajdonosa elmondta, hogy náluk a kutyák jelenleg, 500-600 ezer forintos áron mennek, mindig van rájuk vevő, ráadásul sokan külföldről.

Ez a tenyésztő szerint egyébként nem az ő sajátosságuk, a drágább árfekvésű itthoni kutyákat előszeretettel keresik tőlünk nyugatabbra vagy északra lévő országok lakói. Mégpedig azért, mert ott aztán igazán drágák a kutyák, és a külföldieknek még ilyen árak mellett is bőven megéri eljönni Magyarországra egy neves kennelhez, akár autóval is és vásárolni, mint odahaza megvenni.

A mostani alomban volt egy kölyök, amiért Hollandiából kocsikáztak ide, és vették meg. Egy másik kölyköt pedig Finnországba adtunk el, velük online egyeztettünk, és úgy küldtük ki a kutyát

- mesélte a tenyésztő. Az igazi luxust tehát idehaza még kevesebben engedhetik meg maguknak, azonban a nyugati gazdiknak sok esetben még így is olcsóbbak az itthon drágább árfekvésű ebek, mintha odahaza vásárolnak, ezért együttesen a tenyésztő elmondása szerint általában stabil a kereslet és a kínálat.

Költségek a kutya 1 éves életkora betöltéséig

A kutyatartás kezdetei illető költségek kapcsán segítséget kértünk az Állatorvostudományi Egyetemtől is, ahonnan az intézetigazgató Dr. habil. Süth Miklóson túl, a Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék tanszékvezetője Dr. Tenk Miklós és a Laborállat-tudományi és Állatvédelmi Tanszék tanszékvezetője Dr. Fodor Kinga is segített a kérdéseink megválaszolásában. A szakértőktől megtudtuk, hogy egy kutya tartási költsége nagyban függ a fajtájától, a testnagyságától és a tartási módjától, így egy 25 kg-os testsúlyú kutyára vonatkoztatva, a minimális szükségleteket figyelembe véve az alábbi költségekkel kalkulálhatunk 1 éves életkora betöltéséig:

Az első komolyabb tétel maga a kiskutya ára. A tenyésztőtől (és nem szaporítótól!) megvásárolt kölyökkutya származása ellenőrzött, genetikailag öröklődő-, valamint fajtadiszpozíciós betegségektől igazoltan mentes, továbbá írásbeli szerződéssel adják el. Az ilyen kölykök ára nagyban függ a fajtától, nagyjából 250 ezer forinttól indul, de nem ritka a 600 - 800 ezer forintos vételár sem, de ennél jelentősen magasabb árak is ismertek. A szaporítóktól megvásárolt fajtatiszta kutyák ára ennek többnyire töredéke, míg menhelyről, vagy gyepmesteri telepről befogadott eb után „adományként” átlagosan 40-60 ezer forintos „örökbefogadási díjjal” kalkulálhatunk.

Ideális esetben a kölyök 8 hetes kora után kerül az új „családjához”. Ebben az életkorában már csak szilárd táplálékot fogyaszt. Ideális esetben a fajtájának megfelelő, jó minőségű, teljesértékű táppal javasolt etetni, aminek a költsége a kutya fajtájának, és majdani kifejlettkori testnagyságának függvénye, egy 25 kg-os felnőttkori testsúlyú eb esetében átlagosan napi 500-600 Ft-os etetési költséggel lehet kalkulálni.

További költségek a kutya 1 éves életkoráig:

Kötelező veszettség elleni védőoltások (2 db) és kötelező egyedi jelölés (mikrochip)

Ajánlott védőoltások (minimum 4 db)

Külső és belső paraziták elleni készítmények (minimum 4 alkalom)

Ivartalanítás (amennyiben nem kívánják szaporítani, tenyészteni, a nemi jelleg dominanciáját megőrizni)

A tartáshoz szükséges felszerelések (tartási módtól függően – kutyaház, fekvőhely, etető- és itatótál, nyakörv, póráz stb.)

Mindezeken túl egy felelős állattartói döntés előtt tervezni kell esetleges állatorvosi kezelési költségekkel, hiszen az állat, a leggondosabb tartás mellett is megbetegedhet, vagy szorulhat ellátásra (hasmenés, kisebb fertőzések, kisebb sérülések, toklász okozta problémák, kullancsok okozta betegségek stb.). Ezeknek a kezeléseknek az ára pedig nem éppen olcsó mulatság.

Mi a helyzet a menhelyeken?

A menhelyek helyzetéről a Nébihnél érdeklődtünk, és bár ők azt mondták, hogy nincs naprakész rálátásuk a menhelyekre, azonban az ebrendészeti telepekre beérkező és onnan kiadott kutyák számáról évente adatot gyűjtenek a vármegyei kormányhivatalok illetékes főosztályaitól.

Ezek alapján kijelenthető, hogy szinte minden évben csökkenést mutat a telepekre beérkező ebek száma. Ez 2023. évben valamivel kevesebb, mint 18 ezer, melyek jelentős része a befogást és a megfigyelési idő kedvező leteltét követően gazdájához, új gazdához vagy állatmenhelyre került

- válaszolták lapunknak.

Kutyatenyésztő vagy szaporító? Nem mindegy!

Az Állatorvostudományi Egyetem szakértői felhívták a figyelmet, hogy a szaporítóktól megvásárolt fajtatiszta kutyák ára általában nem éri el a 250 ezer forintos, ma gyakorlatilag belépő szintnek számító, minőségi kennelek árait, ugyanakkor

ezek az állatok olyan betegségekkel lehetnek terheltek, amelyek a későbbiekben folyamatos állatorvosi ellátást, speciális étrendet igényelhetnek, ami akár már az első életév betöltése előtt is milliós költséget jelenthetnek az új gazdának

- hívták fel a figyelmet. A szaporítókkal kapcsolatban megkérdeztük a Jófogást is, akik azt válaszolták, hogy 2020 óta aktívan harcolnak a szaporítók ellen, így az oldalon csak hivatalos kennelből származó állatokat lehet eladásra hirdetni.

Magánszemélyek kizárólag örökbefogadás céljából, ár nélkül hirdethetnek állatokat a platformon. A tenyésztőknek igazolniuk kell, hogy regisztrált kennelként működnek, és az oldalon csak olyan állatot lehet fajtatisztának nevezni, amelynek törzskönyve vagy származási lapja van, amit a hirdetésben fel kell tüntetni. 8 hetesnél fiatalabb állat hirdetése tilos, és csak mikrochippel ellátott állat adható át, amelynek egészségügyi könyvét, oltásait a hirdetésben fel kell tüntetni.