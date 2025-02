Őrület, mennyit spórolhatsz a fűtésszámlán, ha erre odafigyelsz: a legtöbb magyar ezt nem is tudja

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Akár 20 százalékos energiamegtakarítás is elérhető a kazánok rendszeres hatásfokmérésével – erre hívja fel a figyelmet a FŐKÉTÜSZ, amely idén is térítésmentesen biztosítja ezt a szolgáltatást a kéményellenőrzést megrendelő vállalkozások és intézmények számára. A hatásfokméréssel nemcsak a fűtési költségek csökkenthetők, hanem a készülékek biztonságos működése is garantálható - írja a szervezet.

A Budapesti Közművek keretében önálló szakmai tevékenységet folytató FŐKÉTÜSZ Kéményseprőipari Divízió a szokásos kéményellenőrzés megrendelése esetén ingyenes szolgáltatással segíti az intézményeket és vállalkozásokat a takarékosabb energiagazdálkodásban. Egyúttal felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy a FŐKÉTÜSZ kollégái minden esetben gyorsan és biztonságosan beazonosíthatóak, így az ő megbízásukkal elkerülhetők a visszaélések. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Mindennapjaink lényeges kérdésévé vált, hogy mivel, mennyit és milyen hatékonysággal fűtünk. A különböző készülékek típusuktól és állapotuktól függően egy adott mennyiségű energiával nagyon eltérő hőmennyiséget tudnak előállítani. Így kiemelten fontos, hogy megfelelően beállított és karbantartott fűtőeszközt használjunk. A FŐKÉTÜSZ felelős szolgáltatóként ebben kíván az intézmények, és vállalkozások segítségére lenni. Az idei évben is élhetnek a kéményseprési szolgáltatást megrendelők az ezt kiegészítő térítésmentes indirekt hatásfokméréssel. A vállalkozásoknál és az intézményeknél a kötelező kéményellenőrzések alkalmával a FŐKÉTÜSZ kéményseprői megmérik a gázkészülékek működése közben keletkező füstgáz összetételét. A mérést korszerű, laboratóriumban bevizsgált és kalibrált füstgázelemző készülékekkel végzik. EZ IS ÉRDEKELHET Működik a legális rezsitrükk: egy kis lakásban is rengeteget lehet spórolni vele a fűtésszámlán Az elmúlt években Magyarországon jelentősen megnőtt az érdeklődés a hőszivattyúk iránt, köszönhetően a földgázárak emelkedésének és az energiahatékonyságot ösztönző támogatásoknak. Az eszköz a füstgáz összetételéből és az abban található anyagok mennyiségéből kiszámítja az adott kazán működési hatásfokát. Ebből az adatból következtetni lehet a gázkészülék beállítottságára, állapotára. A jó állapotú és kitisztított gáztüzelőberendezés akár 20 százalék energiahordozó-megtakarítást is eredményezhet. A hatásfokméréshez mindössze az erre vonatkozó igényt kell jelezni a FŐKÉTÜSZ szakembere felé a helyszíni kéményellenőrzés során. A FŐKÉTÜSZ szolgáltatásait választó intézmények és vállalkozások döntése egyúttal a továbbra is tapasztalható visszaélések elkerülését is jelentheti. A cég kollégái ugyanis könnyen beazonosíthatók, a FŐKÉTÜSZ logójával ellátott munkaruhát hordanak és arcképes igazolvánnyal rendelkeznek. Az arcképes FŐKÉTÜSZ-igazolvány hiteles mintája a következő linkre kattintva megtekinthető: NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) További lényeges szakmai feltétele a kéményellenőrzési tevékenységnek egy nagyértékű FŐKÉTÜSZ tulajdonú eszköz és géppark rendelkezésre állása. Az ilyen eszközök nélkül megjelenő személyek vélhetően kétes minőségű szakmai tevékenységet képesek csak elvégezni, - ami akár a tüzelőberendezések további biztonságos üzemeltetését is veszélyeztetheti. Fontos tudni, hogy a FŐKÉTÜSZ-nek nincs egyetlen olyan szolgáltatása sem, amiért a helyszínen készpénzben kellene fizetni, a kéményellenőrzéseket a szolgáltatás után minden esetben átutalással rendezhetik a cégek, intézmények. A FŐKÉTÜSZ szolgáltatásait a korábbi jogszabályi változásoknak megfelelően csak céges ügyfelek és intézmények vehetik igénybe. A megtévesztő megkeresések kockázatainak elkerülése érdekében a FŐKÉTÜSZ javasolja ügyfelei számára, hogy minden esetben tájékozódjanak a Társaság telefonos ügyfélszolgálatán (06 1 999 0664), illetve internetes oldalán (www.kemenysepro.hu).

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK