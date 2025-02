Hoppá, eladó a vidéki nagyváros ikonikus toronyházának teteje: páratlan panoráma, 175 millióért

14 panellakás 175 millió forintért? Nem mindennapi hirdetés jelent meg a minap. Az Ybl-díjas Márton István tervei alapján 1975-re megépült veszprémi Húszemeletes – amely nevével ellentétben tizenkilenc emeletből áll – legfelső szintjét kínálják eladásra. 14 lakás, 346 m², lélegzetelállító panoráma – kell ennél több?

Ahogy az Ingatlan.com hirdetésében szerepel, Veszprém legmagasabb pontján elhelyezkedő, csodálatos kilátást nyújtó, gyönyörű panorámás, felújítást igénylő lakrész az épület teljes legfelső szintjét, a 19. emeletet foglalja el. Az ingatlan teljes alapterülete 346 négyzetméter. A lift közvetlenül a lakásba vezet. Bár jelenleg teljes felújítást igényel, rendkívül vonzó befektetési lehetőséget kínál azok számára, akik hajlandóak energiát és tőkét fektetni az átalakításba.

A hirdetés szerint a kultikus épület 19. emelete ideális lehetőséget kínál befektetőknek vagy azoknak, akik egyedi otthont szeretnének kialakítani. Az ingatlan több lakássá is átalakítható, de irodaházként is kiválóan funkcionálhat. Az ingatlanban 14 szoba/iroda, három közlekedő, egy előtér, egy konyha, két mosdó WC-vel, három tárolóhelyiség, zuhanyzó, szauna, gépészeti helyiségek, valamint az épület három liftje által szolgált területek találhatók. A szobák/irodák padlószőnyeggel, míg a közlekedők, mosdók, tárolók és konyha járólappal burkoltak. A panorámás ingatlan ablakai zárt szerkezettel lettek beépítve.

A hidetésből kimaradt, hogy ez Veszprém egyik legmegosztóbb épülete

A veszprémiek között elég megosztó a belváros szívébe felhúzott szocreál "húszemeletes" megítélése. A toronyházat eredetileg még ennél is magasabbra, 22 emeletesre tervezték, de a hatóságok csak 19 emeletet engedélyeztek. Az 1975-ben átadott, 62 méter magas épület 160 lakásnak ad otthont. Különleges fűtésrendszerrel rendelkezik, mivel a lakásokat melegvízfűtésű ventilátorok fűtik, és a vízellátás egy tetőn elhelyezett víztározóból biztosított a tizedik emelettől felfelé. 1976-ban megnyílt a Tető-Bár, később Panoráma presszó, később a helyi televízió bérelte, most pedig a Méz Rádió stúdiója működött itt. A tetőn helikopterleszálló is volt.

Az épület állapota a 2000-es években leromlott, ezért felújítást terveztek. 2019 márciusában a rádió ablakai megrepedtek egy viharban, de stabilizálták őket. Az épület félemeletén üzletek és éttermek találhatók. Információink szerint 2023-ban összesen 130 lakás és 13 üzlet volt az ikonikus toronyházban. Ha a létszámot nézzük, akkor több mint 500 ember lakott akör a város giga épületében.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlap: ingatlan.com