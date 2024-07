Potom pénzért adja a használt bútorokat a MOHU: bárki vehet ágyat, konyhabútort 10 ezerért, kanapét 5-ért

A héten is sok izgalmas témával foglalkoztunk. Itt a Pénzcentrum 28. heti összefoglalója. Ha elolvasnád a cikket, kattints a címére, vagy a képes ajánlóra!

Máris szavaztak a mobilok iskolai betiltásáról: ez jöhet a magyar iskolákban a 2024/25-ös tanévben

Az Országgyűlés nemrégiben elfogadott törvénymódosítása jelentős változásokat hozott a magyarországi iskolákban a mobiltelefon-használat szabályozása terén. Az új jogszabály célja, hogy javítsa a diákok tanulási teljesítményét és koncentrációját, mivel a mobiltelefonok használata az iskolában gyakran elvonja a figyelmet a tananyagról és nehezíti a tanárok oktató munkáját. A Pénzcentrum saját kutatásában felmérte, hogy a szülők hogyan viszonyulnak a kérdéshez és milyen megoldást látnak megfelelőnek a témában. A kutatásunkból egyértelműen kiderül, hogy a korcsoportok növekedésével egyre megengedőbbek a szülők a diákok mobiltelefon iskolai használatával kapcsolatban. Azonban a válaszok túlnyomó többsége, közel 40%-a még így is inkább úgy véli, hogy reggel el kéne venni a telefont a fiataloktól, mert az oktatás során csak zavaró a jelenléte.

Fillérekért adja a használt bútorokat a MOHU: bárki vehet konyhabútort, ágyat 10 ezerért, kanapét 5-ért

Kevesen gondolnák, de Magyarországon a legolcsóbban a hulladékkezelőtől lehet bútorhoz jutni. Az egykoron FKF-ként ismert, ma már MOHU Budapest Zrt. néven futó fővárosi kukáscég külön üzletet is fenntart a használtcikkeknek. A lakosság díjmentesen adhatja le felesleges, de még használható tárgyait, a vállalat pedig csak tárolási díjat számol fel értük. Így a könyvek és kisebb konyhai cikkek 100 forintért, székek és kisebb bútorok 1000 forintért, míg a nagyobb bútorok, például ágyak és szekrények 5000-7000 forintért vihetők el, a franciaágyak, ülőgarnitúrák, konyhabútorok pedig 10 ezerért. Mint kiderült, bár 2022 óta a bútorok jelentősen megdrágulta a hazai boltokban, a használtcikk-üzletben nem történt áremelés.

Új típusú diszkontot nyit a Lidl itthon: óriási kedvezmények a Parkside márkaboltban

A héten nyitott a Lidl első szerszám-mintaboltja: a biatorbágyi outletben lehet majd megvenni a jóáras Parkside termékeket - szúrta ki a Pénzcentrum a friss akciós kiadványban.

Titkos út a Balatonra, Velencei-tóra: erre röhögve elkerülheted a gigadugót az M7-esen 2024-ben

A nyári főszezonban már-már hagyomány, hogy gyakorlatilag járhatatlan az M7-es autópálya. Annyira sokan indulnak útnak ilyenkor a magyar tengerhez, vagy épp onnan haza, hogy állandóak a gigadugók, pláne, ha egy-egy baleset is nehezíti a haladást. Az Útinform ezért azt javasolja, érdemes alternatív útvonalakat keresni. Ezen a héten a Pénzcentrum vlogja, a CashTag volán mögé ült, hogy megtudja, milyen lehetőségei vannak az M7-es autópályán kívül a Balatonra tartó autósoknak; de szóba került az is, mit lehetne kezdeni hosszú távon a sztrádával.

Népszerű fájdalomcsillapító vált hiánycikké: sok magyar szenvedheti meg, hiába mennek a patikába?

Hiánycikké vált a Cinie fájdalomcsillapító gyógyszer, melyet jellemzően migrénes fejfájás ellen szoktak alkalmazni - szúrta ki a Pénzcentrum a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatbázisában. A gyógyszernek két kiszerelése van forgalomban, az 50 mg-os már május óta nem kapható, a 100 mg-os pedig június 25-től hiánycikk. Utóbbinak indoklása: gyártási gond.

A gigagyárak sem húznak ki a bajból? Fájóan nagyot reccsenhet a magyar gazdaság 2024-ben

Egyszerre három olyan adat is elmaradt a várakozásoktól, amelyek együttes romlása a GDP csökkenését is hozhatja. A kiskereskedelem, az exportadatok és az ipar sem muzsikálvalami ényesen, de a Pénzcentrum által megkérdezett makroelemzők szerint nem ennyire egyszerű a helyzet. Annyi biztos most, hogy a felívelés az év vége felé következhet csak be - ha egyáltalán.

Fontos változások élesednek a magyar strandokon, fürdőkben: sokak kedvence szűnik meg hamarosan

A vendégéjszakáknak a száma Magyarországon nagyjából 70 százaléka olyan településen keletkezik, ahol turisztikailag releváns fürdő van - ezek azonban többnyire nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a pandémia óta sorra érik őket a nehézségek. Balogh Zoltán 2018 augusztusa óta tölti be a Magyar Fürdőszövetség főtitkári pozícióját, a vele készült interjúból kiderül, milyen változásokra számíthatnak hamarosan a vendégek.

