Komoly változás jön az ország slágerhitelénél: bánni fogja, aki nem lépett időben?

Meszlényi Tamás

Májusban megtorpant a babaváró hitelek kihelyezésének növekedése – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) múlt héten publikált friss adataiból. Míg a jelzáloghitelek és a személyi hitelek piaca is jelentős mértékben tudott bővülni, addig a babaváró hitelek esetében a májusban kihelyezett összeg 6,3 százalékkal elmaradt az április havitól. Ugyanakkor a tavalyi év azonos időszakához képest továbbra is bővülésről beszélhetünk – az akkor kihelyezett összeget az idei eredmény 13,9 százalékkal tudta felülmúlni. Közben a hétfői Kormányinfón komoly könnyítsét jelentettek be azok számára, akik 2019. július 1-jétől 2021-ig vették fel a Babaváró hitelt.

Címlapkép: Getty Images

