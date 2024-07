Fillérekért adja a használt bútorokat a MOHU: bárki vehet konyhabútort, ágyat 10 ezerért, kanapét 5-ért

Kevesen gondolnák, de Magyarországon a legolcsóbban a hulladékkezelőtől lehet bútorhoz jutni. Az egykoron FKF-ként ismert, ma már MOHU Budapest Zrt. néven futó fővárosi kukáscég külön üzletet is fenntart a használtcikkeknek. A lakosság díjmentesen adhatja le felesleges, de még használható tárgyait, a vállalat pedig csak tárolási díjat számol fel értük. Így a könyvek és kisebb konyhai cikkek 100 forintért, székek és kisebb bútorok 1000 forintért, míg a nagyobb bútorok, például ágyak és szekrények 5000-7000 forintért vihetők el, a franciaágyak, ülőgarnitúrák, konyhabútorok pedig 10 ezerért. Mint kiderült, bár 2022 óta a bútorok jelentősen megdrágulta a hazai boltokban, a használtcikk-üzletben nem történt áremelés.

Két év leforgása alatt rettentően megdrágultak a bútorok Magyarországon: a Központi Statisztikai Hivatal által figyelt termékcsoportok között megtalálható a sarok ülőgarnitúra, a konyhaszekrény, és az étkezőasztal is. Mint kiderült, 2022 májusához képest idénre az étkezőasztal majdnem 28,5 százalékot drágult, a konyhaszekrény 18,1 százalékkal kerül többe, mint két évvel ezelőtt májusban, az ülőgarnitúráért pedig 14,7 százalékkal kell többet fizetni.

Ugyanakkor, mint a lenti ábrán is látható, az utóbbi hónapokban visszábbvett a drágulás: az ülőgarnitúra átlagosan 1,5 százalékkal drágább manapság, mint tavaly májusban volt, az étkezőasztal ára 2,1 százalékkal emelkedett. A konyhaszekrény pedig valamivel olcsóbb lett - egész pontosan 0,58%-al.

Ezért ütött be a drágulás

A bútorok árának emelkedése számos gazdasági és piaci tényezőre vezethető vissza. Az egyik legfontosabb ok a globális ellátási láncban berobbant problémák, amelyek a COVID-járvány idején kezdődtek, és évekig hatottak a teljes piacra. A világjárvány miatt a gyártási kapacitások csökkentek, és a szállítási idő megnövekedett, ami jelentős késéseket és költségnövekedéseket eredményezett. A bútorok szállítása és raktározása költségesebb lett.

Emellett az infláció növekedése széles körben érintette a nyersanyagokat és az energiaköltségeket. Például a fa, fémek és műanyagok ára is jelentősen megugrott, ezek mind kulcsfontosságúak a bútorok gyártásában. Valamint a kereslet és kínálat közötti egyensúly eltolódása is jelentős szerepet játszott a bútorok árának emelkedésében. Az ingatlanpiac fellendülése és a lakásfelújítások iránti növekvő kereslet megnövelte a bútorok iránti keresletet. A gyártók nem tudták tartani a lépést a növekvő kereslettel, ami áremelkedéshez vezetett. A munkaerőhiány is hozzájárult a termelési kapacitások korlátozásához, különösen a képzett szakmunkások körében, akik kulcsfontosságúak a bútorgyártásban. Mindezek a tényezők együttesen eredményezték, hogy a bútorok árai ennyivel emelkedtek Magyarországon 2022 óta.

Első blikkre nem gondolnád: itt a legolcsóbbak most a bútorok

Kevesen gondolnák, de a legolcsóbban a hulladékkezelőtől lehet ma bútorhoz jutni Magyarországon, az egykoron FKF-ként ismert, ma már MOHU Budapest Zrt. néven futó, fővárosi kukáscég például külön üzletet is fenntart a használtcikkeknek. A vállalat két Szemléletformáló és Újrahasználati Központot üzemeltet:

Az egyik a XV. kerület Károlyi Sándor utca 166. szám alatt,

a másik a XVIII. kerületben, a Besence utca 1/A szám alatt található.

Ez a rendszer nem csak azoknak jó, akik olcsón szeretnének különféle használati tárgyakat venni, de azoknak is, akik nem akarják kidobni a már nem használt dolgaikat, mert amúgy még tökéletesen funkcionálnak. Mint most kérdésünkre a MOHU Budapest elárulta: a létesítményekbe a lakosság díjmentesen hozhatja be a számukra már felesleges, de az eredeti funkciójukat még maradéktalanul betöltő, használható állapotban lévő - nem hálózati árammal működő - tárgyaikat, pl. babafelszerelést, játékot, sporteszközt, bútort, könyvet, konyhafelszerelést, lakberendezési tárgyat, szerszámokat, lemezeket, DVD-t.

Leszögezték: hálózati árammal működő eszközök leadására érintésvédelmi okokból nincs lehetőség (törpefeszültséggel, vagy elemmel működő eszközök leadhatók).

Kérdésünkre elárulták, hogy a központokat magyarországi lakosok vehetik igénybe, lakcímkártya bemutatása mellett. A személyes adatok a rendszerben rögzítésre kerülnek, az átadó lakos nyilatkozik a behozott tárgy tekintetében az újrahasználati célú lemondó szándékáról. A regisztrációt, illetve a leadott tárggyal kapcsolatos adminisztrációt követően minden behozott tárgyról átvételi elismervényt adnak.

A beszállításkor ezeket az ott dolgozó munkatársaink szemrevételezéssel ellenőrzik. Azon tárgyak, amelyek nem alkalmasak eredeti rendeltetésük szerinti, vagy más funkcióban történő használatra (pl. töröttek, hiányosak), azokat anyaguk szerint elkülönítve, lomhulladékként lehet elhelyezni a hulladékudvarban a mindenkori hulladékudvari átvétel feltételei szerint

- tették hozzá.

A bútorokat hamar elkapkodják

A Központokban a MOHU Budapest csak raktározza az újrahasználatra átvett tárgyakat. Ezeként felszámolnak egy úgynevezett raktározási díjat - ezt kell kifizetnie annak, aki valamit el szeretne vinni -, amely a tárgyak méretének függvényében változik. Bruttó tárolási díjtételek (mérettől függően):

100 Ft: pl. könyv, CD, DVD, apró konyhacikk, kisebb plüss játékok

300 Ft: pl. egyéb gyerekjáték, közepes táska, dekoráció, társasjáték, kisebb váza

500 Ft: pl. táska, kisebb sportszer

1000 Ft: pl. szék, kisbútor, éjjeliszekrény

3000 Ft: pl. asztal, szekrény, egyes kanapék, fotelek, ágyak

5000 Ft: pl. egyszemélyes ágy, kanapé

7000 Ft: pl. használati lakberendezés (egyes ágyak, szekrények)

10000 Ft: pl. komplett ülőgarnitúra, konyha bútorsor, nappali bútorsor, franciaágy

Egyébként a korábbi cikkünk alapján kiderült, hogy ezek a díjtételek 2022 óta változatlanok, nem fogott az infláció a hulladékkezelő használtcikk-boltján! Kérdésünkre a MOHU Budapest közölte, hogy az üzletben a könyveknek, apróbb használati tárgyaknak, poharaknak, bögréknek van a legnagyobb forgalma, ebből hoznak be legnagyobb számban, és így – a bőséges kínálatnak is köszönhetően – ebből is visznek el a legtöbben.

Legtöbben bútorokat keresnek, ebből adódóan ezeket gyorsan el is viszik

- tették hozzá.

Kérdésünkre közölték, 2016.06.16. és 2024.03.31. között összesen 480 615 darab használati tárgyat adtak le a központokban a lakosok, ezek nagyja, 447 831 darab pedig gazdára is talált. Hozzátették: összesen 133 962 látogatót regisztráltak a fent említett időszakban. A tavalyi évben 95 166 tárgyat adtak ki a központokban, és összesen 24 519 főnyi látogató volt.

Lomtalanításból nem hoznak ide dolgokat

Megtudtuk, a használtcikkek üzletében csak olyan dolgokat lehet megvásárolni, amelyet ott adtak le, lomtalanításból például nem kerülnek ide még használható dolgok. Ugyanis, mint a MOHU Budapest közölte, a munkatársaik csak a külön kihelyezett fahulladékot gyűjtik be elkülönítetten a lomtalanítás alkalmával, minden más kihelyezett lomhulladékot egyben szállítanak el.

A fából készült lomok szelektív begyűjtése ugyanis lehetővé teszi ezen értékes anyag hatékony újrahasznosítását, ezért is fontos, hogy a lakosok a fahulladékokat az egyéb lomoktól elkülönítve helyezzék ki, hogy azokat munkatársaink egyéb körülmények figyelembevétele mellett – lehetőség szerint külön célgéppel – el tudják szállítani

- hívták fel a figyelmet. A fahulladékok közé helyezhető:

tömör fa,

deszka,

léc,

forgácslap,

lapra szerelt bútorok (a bútor részét képező zsanér, kilincs, fióksín, csavarok benne maradhatnak),

OSB-lapok,

rétegelt lemez,

lapra szerelt faláda,

rekesz,

raklap.

Ugyanakkor arra is megkérték a lakosságot, hogy a fahulladékok közé ne helyezzenek kerti zöldhulladékot, nem lapra szerelt bútort, kárpitozott bútort, egyéb anyagot tartalmazó fahulladékot (pl. rászögelt szövet, ráragasztott tükör), MDF/HDF lapot, fa nyílászárót.

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki. Tilos a lomnak nem minősülő hulladékféleségek kihelyezése, mint pl. a háztartási (kommunális) hulladék, szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl. papír, műanyag, fém, üveg), elektromos és elektronikai hulladék, építési és bontási törmelék (pl. mosdókagyló, fürdőkád, csempe és törmeléke, használt nyílászárók), sitt, föld, síküveg, zöldhulladék, textil (pl. ruhanemű), ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék. Ugyancsak szigorúan tilos veszélyes hulladék kihelyezése

- részletezték arra a kérdésünkre, hogy mi az, amit egyáltalán nem szabad kihelyezni lomtalanításkor. Emellett a MOHU Budapest munkatársai arra kérik a lakosokat, hogy:

a lomot a lakóházuk előtti, hulladékgyűjtő-járműveikkel jól megközelíthető közterületre helyezzék ki;

ne a parkoló autók mögé pakoljanak, mert úgy a Társaság járművei nem tudják megközelíteni a lomkupacokat (ha lehetséges, a társasházak jelöljenek ki egy-egy helyet, ahová a lakók kihelyezhetik a nagydarabos hulladékokat);

zöldterületre ne pakoljanak, óvják a környezetet.

Ide vidd, ami már nem használható!

Aki pedig nem szeretné kivárni a lomtalanítást, és a használati tárgyai már nem is olyan állapotúak, hogy másnak még hasznára lehetnek, az is egyszerűen meg tud szabadulni a hulladékoktól: a MOHU Budapest kiemelte, hogy a textil, elektromos és elektronikai, továbbá veszélyes és egyéb, különleges kezelést igénylő hulladékok leadására a budapesti szelektív hulladékgyűjtő-udvarok biztosítanak lehetőséget. Ennek a korszerű, környezettudatos megoldásnak számos előnye van:

az egészségünket is veszélyeztető hulladékféleségek egész évben, tetszőleges időpontban szabályosan leadhatók;

környezettudatos, biztonságos lehetőséget kínálnak a szelektív hulladékgyűjtő-udvarok a veszélyes anyagok leadására és tárolására (pl. gumiabroncs, elektromos és elektronikai hulladék),

egyéb - külön gyűjtött - hulladékfélék is leadhatók (pl. textil),

a jól megközelíthető, fix átvevőhelyeken szakképzett személyzet áll a lakosok rendelkezésére.

A szelektív hulladékgyűjtő-udvarok elérhetőségéről, nyitvatartásáról és az egyes hulladékudvarokban leadható hulladéktípusokról, valamint a leadás feltételeiről a központi FKF-weboldalon lehet tájékozódni.

Ezek mellett további fontos tudnivaló, hogy a budapesti háztartások a lomhulladéktól nemcsak az arra kijelölt lomtalanítási napon válhatnak meg, hanem azok az egész év során leadhatók az alábbi szelektív hulladékgyűjtő-udvarokba beszállítva, előzetes időpontfoglalást követően, alkalmanként 150 kg, egy évben maximum 600 kg mennyiségig, valamint lapra szerelt fa bútorhulladék mennyiségi korlát nélkül:

1151 Budapest, Károlyi Sándor u. 166.

1186 Budapest, Besence u. 1/a.

1225 Budapest, Nagytétényi út 335.

1186 Budapest, Ipacsfa utca 14.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA