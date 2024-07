Fontos változás a magyar patikákban: máris érezteti hatását a májusi rendelet

Két hónappal azután, hogy könnyítettek a fiókpatikák működésének szabályain, azt láthatjuk, hogy több megyében is emelkedett az ilyen típusú patikák száma. Az évek óta tartó patikamegszűnési trend - mely jellemzően főként a kistelepüléseken működő fiókgyógyszertárakat érintette - akár meg is fordulhat ennek az intézkedésnek a hatására. A Pénzcentrum most a friss számokat elemezte. Mutatjuk, hol nőtt a patikák száma Magyarországon május óta.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint 2023-ra csökkent a közforgalmú gyógyszertárak száma. Amíg a pandémia éveiben a patikák száma még növekedni is tudott - bár a kisebb, jellemzően vidéki fiókpatikák és kézigyógyszertárak száma ezekben az években is csökkent -, a 2023-as évben visszaesést láthatunk. A magyar gyógyszertáraknak számos kihívással kellett szembenézniük az elmúlt években, mint az infláció, az energiaválság, a működést nehezítő jogszabályok vagy éppen a munkaerőhiány. Pozitív, hogy a dolgozó gyógyszerészek, asszisztensek száma a statisztikák szerint növekszik, illetve egy májustól hatályos jogszabályi könnyítés megállíthatja a fiókgyógyszertárak számának csökkenését.

A KSH adatai alapján tavaly összesen 2260 közforgalmú gyógyszertár működött az országban, továbbá 613 fiókpatika és 142 kézi gyógyszertár látott el lakossági forgalmat. Intézeti - jellemzően kórházakban működő - gyógyszertárból 95-öt számláltak - 83 bonyolított lakossági forgalmat. Mindent egybevetve tehát 2343 helyen juthatott a lakosság patikai ellátáshoz az országban. A patikák számának csökkenő tendenciája folytatódott.

Ne felejtsük el azonban, hogy nemcsak a gyógyszertárak száma csökkent azonban az elmúlt években, hanem a lakosok száma is. Csökkenő lakosságszám mellett pedig elvileg nem feltétlenül van szükség annyi patikára sem. Ezért érdemes megvizsgálni az egy gyógyszertárra jutó lakosok számát is. 2023-ban 4244 lakos jutott egy patikára - volt már ennél a korábbi években jobb és rosszabb arány is.

Egyértelműen pozitív változást egyedül a dolgozók számában fedezhetünk fel. A gyógyszerészek száma stabilan, az asszisztenseké kisebb kilengésekkel növekszik. A teljes patikai dolgozói létszám növekvő trendje feltételezhetően idén is folytatódik majd. Ugyanakkor egy jogszabályi változás megbolygathatja a gyógyszerellátási rendszert.

Küszöbön az átalakulás?

Május 6-án lépett életbe az a rendelet, miszerint a fiókgyógyszertárakban nem szükséges gyógyszerész fizikai jelenléte, a munkát távfelügyeletben is folytathatja, helyette szakasszisztens vezetheti a patikát. Ennek feltétele, hogy a gyógyszerész 15 percen belül elérhető legyen, és távközlési eszközökkel a gyógyszertári feladatokba távkapcsolat útján bevonható, mind a gyógyszertár alkalmazottja, mind a beteg részére felvilágosítást, irányítást, tájékoztatást ad.

A Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége korábbi közleményében azt írta, a változások rövid és középtávon megállíthatják a fiókgyógyszertárak számának csökkenését, és hosszú távon hozzájárulhatnak új fiókpatikák nyitásához, és így az gyógyszerek elérhetőségének javulásához. Az elmúlt 10 évben közel 250 patika szűnt meg, és ez a csökkenő tendencia évről évre újra jelentkezik. Ennek következtében jelentősen nőtt azon kistelepülések száma, ahol nem érhető el közvetlenül gyógyszertár. Ezeken a településeken nagyjából 700 ezer lakos él, jellemzően az idősebbek, akik számára megterhelő, ha egy másik településre kell menni a szükséges gyógyszerek beszerzéséért. A májustól érvényben lévő rendelet az ő életminőségüket is érdemben javíthatja - írták akkor.

A friss számok alapján már látható, hogy valóban megfordulhat a fiókpatikák számának csökkenése. Ehhez természetesen nemcsak a friss változás, hanem a válsághatások enyhülése is hozzájárulhatott. Az energiaárak - melyeknek a patikák kitettsége magasabb az átlagnál - a 2022-es évek második feléhez és 2023-hoz képest konszolidálódtak idénre. Az inflációs horror is lecsendesült, bár rengeteg kutatás azt mutatja a mai napig, hogy rengetegen kénytelenek az egészségükön, egészségügyi kiadásaikon spórolni. A patikai forgalmi adatok szerint is kevesebb vényt váltottak be, de többet költöttek a betegek a patikában - az infláció gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök esetében 7,8 százalékos volt.

2024-ben már a koronavírus világjárvány utóhatásai sem jelentenek nagy kihívást, így azt mondhatjuk, hogy a patikák számára minden bizonnyal egy nyugodtabb év a mostani. Ráadásul a jogszabályok átalakításával még az évtizedes tendencia alapján csökkenő fiókgyógyszertárak száma is növekedésnek indulhat.

Így állunk most

A patikák számának kapcsán nemcsak a KSH adatai adnak iránymutatást, hanem maga a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK, korábban NNK és külön OGYÉI) adatbázisa is arról, aktuálisan hol és milyen számú patika található az országban. Ahogy minden évben, a Pénzcentrum idén év elején is lehívta az adatokat és elemeztük a gyógyszertárak számának változását. Már előrevetítettük: a friss számok alapján már látszik a változás.

Az NNGYK aktuális adatai szerint 2024 júliusában 2259 közforgalmú gyógyszertár működik az országban, miközben idén év elején még 2266, a tavalyi év elején pedig 2280 ilyen patika volt az országban, tehát továbbra is minimális csökkenés érhető tetten. Ahogy azt már a korábbi években megfigyelhettük: évről évre bezár 1-1 patika: lassan, de folyamatosan csökken a számuk az országban.

Ezzel szemben azt láthatjuk, hogy fiókgyógyszertárból jelenleg 631, kézigyógyszertárból 138 található az országban július elején, miközben januárban előbbiekből 612, utóbbiakból 14 darabot számláltunk. Nem lehet véletlen a fiókpatikák számának növekedése, hiszen 2024 januárjában csökkenő trendet figyelhettünk meg, akárcsak a közforgalmú gyógyszertárak esetében. Intézeti gyógyszertárak lakossági ellátó egységeiből (pl. kórházi patika) továbbra is 83 van az országban.

A patikák számának változása nem önmagában annyit jelent, hogy nyitott néhány új fiókgyógyszertár, megszűnt néhány közforgalmú gyógyszertár és ugyanannyi hely maradt a kórházakban. Valójában átrendeződés is történik: mindegyik patikatípusból szűnik meg és nyílik új, ezek mérlegét tükrözik a fenti számok. A Pénzcentrum megvizsgálta közigazgatási területenként is, hogy áll a helyzet. Ebből kitűnik, hogy hol jellemző inkább a patikák számának csökkenése:

Látható, hogy a közforgalmú gyógyszertárak számában Szabolcs-Szatmár-Beregben 3, Somogyban 2, Jász-Nagykun-Szolnokban és Zalában 1 csökkenés mutatkozik, mindenhol máshol stagnálás látszik. Eközben a fiókgyógyszertárak száma 1-gyel csökkent Tolnában és Veszprémben, viszont 7-tel nőtt Somogyban, 4-gyel Szabolcs-Szatmár-Beregben, 2-vel Nógrádban, és 1-gyel Borsod-Abaúj-Zemplén, Pest, Győr-Moson-Sopron, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Zala és Csongrád-Csanád vármegyékben.

A kézigyógyszertárak száma is stagnált a legtöbb helyen, 3-mal csökkent Veszprém, 2-vel Vas, 1-gyel Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén, Zala és Fejér vármegyékben. Az intézeti gyógyszertárak lakossági ellátó egysége száma Fejérben 1-gyel nőtt, Szabolcs-Szatmár-Beregben 1-gyel csökkent, így összességében nem változott. Viszont hangsúlyozzuk, hogy ezek a számok nem feltétlenül jelenti azt, hogy 1 kórházi patika Szabolcsban bezárt, Fejérben 1 nyitott. Lehettek nyitások és zárások nagyobb számban is, amelyek végül kiegyenlítették egymást.

Mindent egybevéve az tűnik ki ezekből a számokból, hogy a fiókpatikák száma emelkedő tendenciát mutat, ez pedig a májusi módosítás hatása is lehet.

Messzemenő következtetések azonban még nem érdemes levonni ezekből az adatokból. Mindenesetre már az is biztató, hogy nem csak csökkenést láthatunk a számokban.

Mi a különbség patika és patika között?

A hivatalos meghatározás szerint a közforgalmú gyógyszertár olyan egészségügyi intézmény, ahol a forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerkészítmények kiadásán kívül magisztrális gyógyszerkészítő tevékenységet is folytatnak. A fiókgyógyszertár egy közforgalmú gyógyszertár telephelyeként működik, ezért gyógyszerforgalmazási köre korlátozott. Fiókgyógyszertár azon a településen működhet, ahol közforgalmú gyógyszertár nem működik. (Jellemzően kisebb községekben.)

A kézigyógyszertár pedig olyan településeken működhet, ahol sem közforgalmú, sem fiókgyógyszertár nem működik. A kézigyógyszertár a háziorvos és a házi gyermekorvos rendelési idejében működhet, készlete az orvos által rendelt bizonyos gyógyszerekre és tápszerekre terjed ki, amelyet az orvos – a működési engedélyében megjelölt – közforgalmú gyógyszertárból szerezhet be. Kézigyógyszertárból gyógyszer – sürgős szükség esetét kivéve – csak az orvos által kezelt beteg részére szolgáltatható ki.

Lakossági forgalmat bonyolíthatnak ezeken túl még intézeti gyógyszertárak is, melyek a kórházak részeként működnek és a kórház egyes osztályain kezelt, ápolt betegek gyógyszerellátását biztosítják. Az előírt feltételekkel rendelkező intézeti gyógyszertárak szakfeladatként, közvetlenül a lakosság számára is kiszolgáltatnak gyógyszert és egyéb termékeket.