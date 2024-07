Gyors és egyszerű ebéd ötletek kánikula idejére: így nem válik földi pokollá a konyha a hőségben

Aki már most alig bírja otthon a hőséget, nehogy elkövesse azt a hibát, hogy begyújtja a sütőt egy gyors sütés erejéig, vagy elkezd tésztát főzni. Pillanatok alatt pokollá változhat egy ilyen húzástól a konyha, szellőztetni esélytelen ilyen melegben, így ez az egész lakás hőmérsékletét megemelheti. A Pénzcentrum összegyűjtötte, mit érdemes ebédre, vacsorára készíteni ilyen hőségben sütés nélkül, vagy minimális főzéssel. Egyáltalán nem bonyolult ételekre kell gondolni, viszont ezek a fogások életmentőek lehetnek ebben a hőségben. Mert enni kell, legyen bármilyen meleg.

Az ország nagy részén jelenleg is harmadforú figyelmeztetés van érvényben, a napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat a HungaroMet előrejelzése szerint. Az országos tisztifőorvos az előrejelzések alapján legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendelt el még hétfőn az ország egész területére, melyet csütörtökön meghosszabbítottak július 18. (csütörtök) 24 óráig. "Továbbra is a legmagasabb fokú hőségriasztás lesz érvényben" - figyelmeztettek. Ilyen időszakokban célszerű minden olyan tevékenységet kerülni, amely emelné a benti hőmérsékletet - ilyen például a sütés, főzés. Azonban a hőségben is fontos, hogy tápláló ételeket fogyasszunk, ne koplaljunk, hiszen rengeteg energiát használ a testünk a melegben is.

Általában a kánikula közepén szokott arra eszmélni az ember, hogy ebédet, vacsorát kellene főzni, de ha bekapcsolnánk a sütőt, vagy a főzőlapot, fél óra alatt is pokollá válhat a konyha. Olyan hibát többnyire senki sem vét, hogy a legnagyobb hőségben áll neki kisütni 100 palacsintát, azonban bárkivel megeshet, hogy azt gondolja, egy fél órás főzőcskézés még nem olyan veszélyes. Általában az ember a saját bőrén tapasztalja, mekkora hiba rövid időre is vállalni a sütéssel, főzéssel járó plusz fokokat - éppen ebédidőben vagy délután, amikor a legmelegebb van kint is.

Nyilvánvalóan senkisem jókedvében süt-főz ilyenkor is, hanem mert enni viszont kell. Ilyenkor ötlet híján az ember lefőz egy gyors tésztát, kisüt valami gyorsfagyasztott tartalékot. Viszont számos olyan étel van, amihez egyáltalán nincs szükség a hőtermelő háztartási gépekre, és még kifejezetten jól is esik a kánikulában ezeket fogyasztani. Egy kis előre tervezéssel több napig megúszhatjuk főzés nélkül, mégis elégedettek lehetünk a menüvel.

Hogyan főzzünk a hőségben?

A sütő, a főzőlap, rezsó, pláne a nyílt lángos főzőalkalmatosságok használata ilyen hőségben egyenes út a pokolira forrósodott konyhához. Vannak azonban más olyan konyhai eszközök, amelyek sokkal kevesebb hőt adnak le, mégis meleg ételt lehet velük készíteni. Ilyen például a mikró, vagy a vízforraló, amelyek a legtöbb háztartásban megtalálhatók. De nagyon sok háztartásban van már air fryer, és azért többeknek pihenhet a spájzban minigrill, rizsfőző, elektromos kukta, vagy lassú főző. Érdemes előszedni ezeket a berendezéseket, mert nagy szolgálatot tehetnek kánikula idején, hiszen sokkal kevesebb hőt sugároznak, mint az elektromos vagy gáztűzhely. Sőt, célszerű a turmixot, robotgépet, botmixert is leporolni.

Egy air fryert, rizsfőzőt, minigrillt, stb. úgy használhatunk, ahogy megszoktuk, akkor se fogunk megfőni a konyhában. Ha viszont nem ennyire felszerelt a konyhánk, érdemes főzés nélküli, vagy csak minimális sütéssel, főzéssel járó ételeket készíteni.

1. Levesek

Nyáron nagyon fontos odafigyelni a fokozott folyadékbevitelre, ennek egyik formája a leves. A tartalmas leveseket nyáron sem érdemes mellőzni, mert nemcsak a folyadékpótláshoz járulnak hozzá, hanem energiát is adnak. Jó, ha nyáron van a hűtőben egy csontleves vagy húsleves, amit csak meg kell mikrózni. Az is praktikus, ha - húsos vagy zöldséges - alaplevet tartunk a fagyasztóban, amit csak elő kell venni és felhasználni egy gyors leveshez. Ha enyhül a kánikula, érdemes lehet feltölteni a hűtőt ilyen tartalékokkal.

Ha nincs hirtelen mihez nyúlni, akkor is számtalan hideg leves recept áll rendelkezésre. Ott van például spanyol konyha alapvető fogása, a gazpacho, mely eredetileg egy hidegen tálalt, paradicsom alapú zöldségleves. Ma már számos változata van, ki ki ízlése szerint találhat megfelelőt. Érdemes a tartalmas leves mellé pirított kenyérkockát, pirítóst vagy más péksüteményt fogyasztani.

A másik klasszikus nyári leves, a hideg uborkaleves, mely a friss és a kovászos uborka kombinációja, a krémes állagról pedig natúrjoghurt vagy kefir gondoskodik. Ezt a levest is felturbózhatjuk levesbetétekkel: kenyérkockával, levesgyönggyel, tortilla chipsszel, de akár ropogós, friss zöldségekkel.

Jól tud esni a kánikulában egy hűtött gyümölcsleves is, mely lehet akár egy sűrű smoothie-hoz hasonló. Ehhez is szükség van turmixra, vagy más gépre, ami segít megfelelően egyenletesre aprítani a gyümölcsöt. Érdemes keresni egy olyan receptet, ami megtetszik nekünk, nem csak találomra dobálni a robotgépbe a gyümölcsöket, mert fontosak az arányok. Dúsíthatjuk joghurttal, tejszínnel, tejjel vagy tejmentes helyettesítőkkel.

Nem szabad megfeledkezni az instant levesekről sem. Ugyan sokan idegenkednek attól, hogy a porlevest készítsenek vízforralás és letakarás módszerével, a hőségben meg lehet engedni - hiszen ki nem engedi meg magának néha a gyorséttermezést, egy-egy chipset, kész kaját. Ezeknél az instant leves se rosszabb.

2. Saláták

Ma már keveseknek kell csak magyarázni, hogy a saláta főfogás is lehet, nem csak köret. Egy tartalmas salátába nagyon sokminden belefér a zöldségeket, gyümölcsökön, magvakon túl is. Fel lehet turbózni sajtokkal, csemege hústermékekkel, hallal, tofuval, kenyérkockával is.

Aztán ott vannak a francia, illetve orosz saláták, melyek majonézes alapúak, és igen laktatóak. Ezeket teheti még tartalmasabbá a főtt tészta, így jönnek létre a tésztasaláták. Csakhogy a tésztafőzéssel feltűtenénk a konyhát, ezért érdemes lehet olyan tésztát - például rizstésztát - használni, melyet elég forró vízben áztatni, hogy megpuhuljon, nem kell főzni.

Akinek hiányozna a saláta "mellől" a hús, annak azt javasoljuk, hogy készítsen forrázós - vagyis koleszos - módszerrel virslit mellé, vagy süssön ki grillkolbászt a lehető legminimálisabb idő alatt. Vagy elégedjen meg a hidegen is fogyasztható csemege húskészítményekkel.

3. Bulgur, kuszkusz

Nem távolodunk messzire a salátáktól, amikor olyan alapanyagokat ajánlunk, mint a bulgur és a kuszkusz - a két köretként ismert búzaféle. A rizzsel, vagy más gabonákkal szemben nagy előny ezeknél, hogy nem kell főzni, elég forrázni, áztatni. Főként hőség idején jön jól ez a módszer: tegyük a bulgurt egy hőálló edénybe, öntsük fel forró vízzel, ízesítsük ízlés szerint, majd lefedve hagyjuk állni fél órát. A kuszkusz felhasználása a bulgurhoz nagyon hasonló, ugyanúgy búza az alapja, a különbség annyi, hogy a kuszkusz jobban hasonlít a tésztára - pl. a tarhonyára -, míg a bulgur inkább a rizshez hasonlítható. A kuszkusz sem kell főzni, elég csak forrázni és állni hagyni.

A bulgur, kuszkusz sokféle ételnek az alapja, sok konyha hasznosítja. Például a libanoni tabulé, melyben dominál a petrezselyem, kiegészítve bulgurral. A tabulé azonban nagyon változatos, gyakorlatilag olyan összefoglaló név, mint a "saláta", bármit lehet bele tenni, ami összepasszol. Mediterrán tabuléhoz olívabogyót és fetát, de más sajtok, halak is jól passzolnak hozzá.

Vagy ott van például a török kisír, mely szintén bulgurból készül, paradicsompürével és csípősen. A bulgur tehát nagyon változatosan felhasználható egytálételek készítéséhez, melyek nyáron kifejezetten jól tudnak esni a sok lédús zöldséggel. Általános szabály, hogy amihez bulgurt lehet használni, ahhoz szinte biztosan kuszkuszt is - kinek melyik alapanyag tetszik jobban.

4. Hummusz és társai

Ma már Magyarországon is eléggé elterjedt a hummusz fogyasztása, legalábbis hallani már a legtöbben hallottak róla. A főként csicseriborsóból és szezámmagból álló humuszt főzés nélkül, turmixolással készíthetjük el. (Ehhez konzerv csicseriborsót vegyünk, ha szárazon vesszük, előtte áztatni kell.) A hummuszt pedig előételként, főételként és köretként is fogyasztják, ki-ki olyan ízesítéssel, amit szeret.

Nagy előnye, hogy hidegen és melegen is jó, valamint hogy rendkívül tápláló. Többnyire valamilyen kenyérfélével fogyasztják, de lehet mellé salátát is enni. Húsmentesen is kiváló fehérjeforrás, de ha valakinek hiányzik, ugyanúgy fogyaszthat mellé csemege húskészítményeket, vagy gyorsan elkészíthető virslit, grillkolbászt.

Mindig jó, ha hőség idején van a hűtőszekrény főtt tojás is. A főtt tojás remek kiegészítője lehet salátáknak, humusznak, de még akár leveseknek is. Amikor nincs olyan nagy meleg, készüljünk előre, főzzünk meg pár tojást keményre, ami elfogyhat a kánikula alatt - megpucolva 5 napig, héjában akár 2 hétig is tárolhatjuk.

Itt érdemes kitérni, hogy nem a hummusz az egyetlen "krém", amelyet édemes nyári hőségben kipróbálni. Rengeteg zöldségkrém, szendvicskrém van, amelyek táplálóak, és meg lehet úszni velük egy ebédet, vacsorát - pirítóssal melegen tálalva, vagy akár hűtötten is.

5. Szendvicsek, tortillák, nyári tekercsek

Manapság már egy tartalmas szendvics, jól megtömött tortilla sem számít "sovány" ebédnek, pár napig bőven kibírható nyáron, hogy nem főtt ételt fogyasztunk ebédre. A szendvicseknek is manapság számos megjelenési formája van, nem csak a klasszikus zsemle + margarin + párizsi + egy levél saláta kombó. Bármilyen krémmel vagy öntettel megborított kenyérféleségbe zsúfolt zöldség, hús, tejtermék, stb. ezt a máfajt képviseli, mint a tortilla, vagy a nyári tekercs is.

Esetünkben a fő szempont, hogy főzni ne kelljen hozzá, viszont vannak olyan szendvics trükkök, amelyekről a legtöbben nem is hallottak. Vannak kifejezetten olyan "receptek", amelyek esetében a szendvics másnap még finomabb is lesz, mint frissen lett volna, a hűtőszekrényben érnek össze az ízek. Ha már a szendvics mellett döntünk, akkor adjuk meg a módját, ne csak megszokásból tegyük bele, amit eddig. Keressünk különleges, változatos kombinációkat, ha már erre kényszerít a hőség.

+1. Készkaja

Ha egyszer főzni nem lehet, és máshogy kell megoldani, akkor a legegyszerűbb, ha készen veszünk valamit, amit csak meg kell melegíteni. Természetesen lehet rendelni, vagy menüt enni valahol, ha ez megoldható, de ha nem akar valaki 2-4 ezer forintot kiadni, akkor boltban is megveheti a (fél)kész ételeket.

Ahogy említettük, vannak tészták, amelyeket forrázással elkészíthetünk, ehhez vehetünk bolti tésztaszószt, amit csak az üvegből kell kivarázsolni, rámelegítünk és kész is. Vagy ott vannak a konzerv ételek, vagy akár az olyan fagyasztott készételeket, amiket elég mikrózni.

Jó, ha arra is gondolunk, mi lapulhat a fagyasztó mélyén. Nem egy háztartás lehet az országban, ahol még mindig akad egy adag töltöttkáposzta karácsonyról a fagyóban - de remélhetően frissebb is akad. Azért a készételeket, amiket lefagyasztottunk érdemes 3 hónapon belül elfogyasztani. Érdemes átnézni, van-e valami odabent, amit már el kéne fogyasztani. Ha pedig vége a mostani kánikulának és főzünk: ne felejtsünk el raktározni, mert nem ez volt az utolsó hőséghullám 2024-ben!

Jöhet bármilyen desszert

Hogyha könnyebb, főzés nélküli ebédet eszük a kánikulában, a desszertekkel ki tudjuk azt egészíteni és nem lesz hiányérzetünk. A desszertek közül rengeteg készíthető mindenféle sütés-főzés nélkül - vagy akár egy jégkrémmel, fagyival is megkoronázhatjuk az étkezést. Ez még minket is hűt, máris nem lesz olyan rossz a hőérzetünk.

Kánikulában nem csak a sütést, főzést érdemes kerülni

Sajnos nagyon úgy tűnik, hogy nemcsak 1-2 forró nyarat kellett átvészelni, hanem nyaranta állandósulnak a kánikulák. Akinek a nyári időszakban előnytelen fekvésű az otthona és pokolian felmelegszik, ráadásul klímája sincs, kínzó napoknak nézhet elébe - az a legkevesebb, hogy nem ront a helyzeten sütéssel, főzéssel.

Muszáj szembenézni a helyzettel és nem homokba dugni a fejünket, hogy majd kibírjuk valahogy! Ezen a nyáron sem ez lesz az egyetlen kánikula, inkább csak egyre rosszabbodni fog a helyzet. Idővel ugyanis az épületek falai is átmelegszenek és nem fognak tudni egáyltalán lehűlni, éjjel is sugározzák majd a hőt. Ezért mindennél fontosabb, hogy tudatosan készüljünk rá, hogyan tartsuk hűvösen a lakást és magunkat a lehetőségekhez képest. Korábbi cikkünkben azt gyűjtöttük össze, mit lehet megtenni annak érdekében, hogy kibírjuk a hőséget egy klimatizálatlan lakásban is.