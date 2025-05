Itt az új adócsomag: rengeteg magyar családot érintenek a változások, sokan nem fognak örülni

A kormány új adócsomagja számos változást hoz a vállalkozások, magánszemélyek és önkormányzatok adózási szabályaiban. A 91 oldalas törvénytervezet több korábbi rendeletet törvényi szintre emel, miközben új kedvezményeket és szigorításokat is bevezet- írja a HVG.

A banki különadó 2026-ban is érvényben marad, ráadásul emelkedő kulcsokkal. Az adóalap 20 milliárd forint alatti részére 8 százalékos (a jelenlegi 7 százalék helyett), míg az e feletti részre 20 százalékos (a jelenlegi 18 százalék helyett) adókulcs vonatkozik majd. Kedvezményben részesülhetnek azok a hitelintézetek, amelyek növelik állampapír-állományukat.

Az anyák adókedvezményéhez kapcsolódóan több adminisztratív könnyítést vezet be a jogszabály. Például ha egy kétgyermekes anya, aki 2025-től már jogosult lesz az adókedvezményre, harmadik gyermeket vállal, nem kell új nyilatkozattal átjelentkeznie a háromgyermekesek kedvezményébe.

Az elektromos kerékpárok esetében jelentősen bővül az adómentességgel érintett járművek köre: a korábbi 300 wattos teljesítményhatárt 750 wattra emelik.

A mikrovállalkozások definíciója is változik: a jelenlegi 5 fős létszámhatár helyett 10 főig számít egy cég mikrovállalkozásnak. Az adóalap-kedvezmény mértéke is növekszik, az újonnan felvett dolgozók után járó kedvezmény a minimálbér másfélszeresére emelkedik.

Törvényi szintre emelik azt a rendelkezést is, amely szerint az alanyi adómentesség választhatósági határa 12 millió forintról 18 millió forintra nő. A dohánygyártás területén szigorítások lépnek életbe az illegális tevékenységek visszaszorítása érdekében. A termelőknek be kell jelenteniük a dohánytermesztésre használt földterület címét, valamint a szárított és fermentált dohányszállítmányokat is jelenteni kell a NAV-nak.

A jövedéki ügyekben alkalmazható gyorsított eljárások értékhatárait is megemelik. A NAV akkor folytathat le gyorsított eljárást, ha a költségvetésnek okozott kár nem éri el a 80 ezer forintot, dohánytermékek esetében pedig a 98 ezer forintot. Az elektronikus pénztárgép szabályainak megsértése esetén a NAV 12 napra lezárhatja az üzlethelyiséget, vagy akár 10 millió forintig terjedő bírságot is kiszabhat.

Az alkoholos italok szabályozásában is történik változás: a kedvezőbb adózási megítélés már a 20-50 százalék közötti bortartalmú palackozott fröccsökre is kiterjed, míg korábban 50 százalék volt az alsó határ.

Az energiaellátók jövedelemadója a jelenlegi 41 százalékról jövőre 31 százalékra csökken. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését végző közszolgáltatók adókötelezettsége pedig megszűnik. Az önkormányzati adókedvezmények igénybevételéhez egyszerűsödnek a feltételek: a lakcímnyilvántartási bejegyzés bemutatása helyett elegendő lesz a saját névre szóló közüzemi számlák bemutatása.

Az önkormányzatok lehetőséget kapnak arra, hogy a háziorvosokat és védőnőket magasabb összeghatáron belül mentesítsék a helyi iparűzési adó alól. A polgárőrök és önkéntes tűzoltók munkájukhoz használt gépjárművei után pedig nem kell cégautóadót fizetni. A törvénytervezet az elektronikus pénz kibocsátóira is kiterjeszti a pénzügyi tranzakciós illeték fizetési kötelezettséget.