Otthoni medencézőknek kötelező: sokat spórolhatsz 2024 nyarán ezekkel a filléres termékekkel

Takarékos megoldásokból, leleményes ötletekből mindig bőven akad az interneten. Most kifejezetten a nyári szezon medencés kiegészítői között böngészve találtunk rá egy újabb spórolós őrületre. A Pénzcentrum utánajárt, hogy milyen medence kiegészítőket szerezhetünk be idén akár használtan és hogy megéri-e pár forintot a zsebünkben tartani vagy többet ártunk a drága medencénknek a trükközéssel.

Az utóbbi időben néhányan elkezdték felvásárolni az egykori nagyszülői házak elhasználódott, hatalmas szőnyegeit és ezeket teszik a medencék alá, az eredeti takaró fóliák, medence szőnyegek helyett.

A keresletre hamarosan válaszolt a kínálat is és máris akadtak olyanok, akik kifejezetten erre a célra is használhatóként hirdették meg régi szőnyegüket.

De valóban megéri inkább egy poros szőnyegre beruházni, mint megvenni az eredeti kiegészítőket? Mennyit spórolhatunk ezzel a megoldással? Megnéztük, hogy jó üzlet-e a szőnyeg biznisz, miben tud esetleg többet egy valódi medence szőnyeg, illetve megkérdeztük a Jófogást, hogy milyen medence kiegészítőket vesznek a magyarok.

Forrás: Facebook Marketplace

Jófogáson leginkább a medencéket keresik a medence és medencekiegészítők kategóriában a vásárlók a szakértők válasza szerint. Elmondták, hogy a medenceeladások a 6000 forintos felfújható kerti medencétől a 2,5 millió forintos masszázsmedencéig terjednek, kereslet és kínálat is van a két szélsőség között. De a legmagasabb érdeklődés a polipropilén, műanyag medencékre és a jacuzzikra van. A legnépszerűbb, hosszadalmas telepítést nem igénylő medencékkel már mi is foglalkoztunk, illetve az épített medencéket is bemutattuk egy korábbi anyagunkban.

A használt medencekiegészítők között leginkább a medence karbantartását szolgáló elemek számítanak nagy slágernek a Jófogáson: az eladások felét például a homokszűrők, illetve a hő- és vízforgató szivattyúk teszik ki. Kiemelkedően népszerű a környezetbarát és költséghatékony medencefűtést biztosító szolárszőnyeg, amely napenergia segítségével melegíti a medence vizét.

Nem csoda, hogy ezekre a termékekre használtan nagy a kereslet, hiszen egy hőszivattyú ára például 150 000 forinttól, akár 800 000 forintig is terjedhet teljesítménytől és minőségtől függően az üzletekben. Az új vízforgató szivattyúknál valamivel kedvezőbb összegekkel találkozhatunk: a működési mechanizmusok, a kapacitás alapján körülbelül 20000 forinttól 90000 forintig találhatunk ilyen eszközöket. Így ezeknél a termékeknél valóban nagyobb összegeket spórolhatunk meg, ha lecsapunk egy-egy jó ajánlatra a használt piacon.

Jelentősebb mennyiségben vásárolnak még medence fedésére szolgáló medencekupolát, medencesátrat és medencetakarót. Az idei előszezonban volt olyan felhasználó, aki egy-egy ilyen használt kiegészítőért 1-1,5 millió forintot is hajlandó volt fizetni”

– emelte ki a platform szakértője.

Hozzáfűzte, hogy például hagyományos medenceporszívót szinte nem is vásároltak a nyári szezon előtt, inkább a minimális beavatkozást igénylő automatizált robotporszívót keresték a medencetulajdonosok.

A medencealátétek és szőnyegek kevésbé keresett és hirdetett áruk a Jófogáson, az elmúlt három hónap eladásainak kevesebb mint 1 százalékát tették ki ezek a termékek, ebből a legnépszerűbbek az összeilleszthető polifoam medenceszivacsok voltak”

– mondta.

Árakat tekintve ezek az alátétek újonnan körülbelül 4000-12000 forintos áron elérhetőek, az extrább, fa hatású vagy díszített darabok 12000-16000 forintért kaphatók. A fent is említett összeilleszthető polifoam szivacs nagyjából 4000-10000 forintig vásárolható meg.

Az alátéteknek kiemelt funkciója, hogy egyenletes, sima felületet biztosítanak a medence alatt, ami a medence sérüléseinek elkerülése miatt, illetve a felhasználás szempontjából is lényeges. A vastag, puha matracok, nemcsak a medencét, hanem a fürdőzőket is megóvják a kavicsoktól, növényektől, valamint a medence hőmegtartását is támogatják.

Erre a funkcionális védelemre egy hagyományos szőnyeg, amelynek a szálai közé különböző szennyeződések tapadhatnak nem feltétlenül alkalmas.

Ezek alapján, ha ingyen jutunk hozzá egy nagyobb darab szőnyeghez és ki szeretnénk próbálni medence alátétként, akkor talán spórolhatunk pár tízezret, de kérdés, hogy megéri-e kísérletezni, amikor ezek a medence kiegészítők nem tartoznak a legdrágább eszközök közé, ha az otthoni nyári fürdőzésünk költségeit nézzük.

Fontos megjegyezni azt is, hogy rögtön ugrik a megtakarítás, ha a medence fala kilyukad és másikat kell vásárolnunk, ami ahogy korábban írtuk árazás szempontjából, az áruházi 10 ezer forintos medencéktől, akár a többszázezres kategóriáig is terjedhetnek.