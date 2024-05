Módosult a hétvégi zivatar-riasztás: ezt a 6 megyét verheti el a durva jégeső, sok esőre készülhetünk

Ma a délutáni óráktól egy északkeletre, északra helyeződő zivataros rendszer kialakulása valószínű. A zivatarokhoz kapcsolódóan viharos (60-80 km/h, északkeleten akár > 80 km/h) széllökés, néhol jégeső (jellemzően 1 cm körüli), lokálisan felhőszakadás-szerű intenzitású csapadék (~ 20-30 mm, Északi-középhegységben, Észak-Alföldön akár > 30 mm) is kialakulhat - tájékoztatott a HungaroMet.

Pénteken délután a Dunántúl délnyugati területein egy-egy heves zivatarra is van esély (> 90 km/h széllökés, >= 2 cm-es jégátmérő, lokálisan > 30 mm csapadék felhőszakadásból). Késő délutántól, estétől délnyugat felől északkelet felé terjedően egyre többfelé, több hullámban várhatóak zivatarok, amelyekhez kapcsolódóan viharos (60-80 km/h) széllökés, néhol jégeső (1 cm körüli vagy alatti átmérővel), felhőszakadás-szerű intenzitású csapadék (~ 30 mm) társulhat. Felhőszakadásra (> 30 mm) elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és Dél-Dunántúlon helyenként számíthatunk. Néhol heves zivatarra (> 90 km/h széllökés, 2 cm körüli vagy afeletti jégátmérő) is van esély főként a Dél-Dunántúlon és Bács-Kiskun megyében. Az éjféli órákat követően jelentősebb mértékben csökken a zivatarok száma - írták.

Szombaton várhatóan hajnaltól, reggeltől délnyugat felől újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. Zivatarokra a délelőtti óráktól egyre nagyobb számban döntően az ország északkeleti felében számíthatunk az esti, éjféli órákig. Helyenként heves zivatarok is előfordulhatnak nagyobb valószínűséggel a Dunától keletre (ezen belül kiemelten Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön), illetve északon, amelyekhez akár 2-3 cm feletti jégátmérő, 90 km/h feletti széllökés társulhat.

Narancssárga riasztást adtak ki

Pénteken 4 megyében - Baranyában, Bács-Kiskunban, Somogyban és Tolnában - narancssárga, vagyis másodfokú riasztást adtak ki zivatarveszély miatt. "Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is!" - írták. Az összes többi megyében is elsőfokú riasztás van érvényben.

Ezenkívül Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Vas és Zala megyékben felhőszakadás miatt is elsőfokú riasztás van érvényben. Ez azt jelenti, hogy intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Szombaton hat vármegyében várható intenzív zivatar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrás, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén. Az ország többi részén is elsőfokú riasztás lesz érvényben.

Szombaton erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők mellett általában többórás napsütés várható. Több helyen kell záporra, zivatarra számítani, helyenként heves zivatar is kialakulhat. A délnyugati, déli tájakon kisebb számban valószínű csapadékgócok kialakulása. A délnyugati szél zivataroktól függetlenül is megerősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északnyugati felén 20 és 25, délkeleti felén 26 és 30 fok között alakul.

Vasárnapra egyelőre nem adtak ki riasztást, hétfőn azonban ismét zivatarok várhatók.

Vasárnap éjjel-hajlanban az északi megyékben még erősen felhős időre számíthatunk, másutt már kiderül az ég. Napközben gomolyfelhős, napos idő várható, legfeljebb az ország északi felén fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, az északkeleti megyékben helyenként megerősödik a délnyugati, nyugati szél. A minimum-hőmérséklet 10, 16, a csúcsérték 22, 29 fok között várható.

Hétfőn az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett az ország legnagyobb részén többórás napsütés valószínű. A nap első részében még inkább csak az ország délnyugati felén, majd másutt is egyre többfelé várható zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakul. A délnyugati, majd a Dunántúlon északnyugatira forduló szelet élénk, zivatar térségében erős vagy viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 22 és 28 fok között valószínű.