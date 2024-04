Kiderült az igazság: szakemberhiányt és kemény drágulást hozhat az új felújítási támogatás?

Sem építőanyag-, sem szakemberhiánytól nem kell tartani, ha majd elindul júliusban a ma bejelentett otthonfelújítási támogatások tömeges igénylése - mondta gyors helyzetértékelésében a Pénzcentrumnak Koji László, az ÉVOSZ elnöke. Szerinte még csak attól sem kell tartani, hogy a szakik megemelnék saját áraikat. Ugyanakkor hozzátette: "az agglomerációs övezetben lehetnek feszültségek a szakemberre várásnál."

Mint többször is beszámoltunk róla, a kormány ma jelentette be, hogy már 2024 nyarától lehet pályázni egy újfajta otthonfelújítási támogatásra, amely leginkább az energiahatékonyság növelését tűzte a zászlajára. A bejelentés szerint azok pályázhatnak, akiknek a családi háza 1990 előtt épült, és vállalják azt, hogy mind a felújítás előtt, mind pedig utána energiahatékonységi tanúsítványt adnak be, és a ház energiahatékonyságát legalább 30 százalékkal megnövelik.

A bejelentés kapcsán a Pénzcentrum megkérdezte Koji Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnökét, hogy szerinte milyen hatással lesz a pályázók várhatóan magas száma az építőiparra, az árakra, valamint bírni fogja-e a szakemberek jelenlegi száma a megnövekedő rendeléseket.

Azonnal nem lesz drágulás, később talán előfordulhat

Koji László először is leszögezte, hogy az építőanyagok árában nem számítanak azonnali emelkedésre a program elindulásakor.

A felújítási program miatt az építési termékek drágulására jelenleg nem számítunk. Az év második felében, az általános gazdasági helyzet alakulásától függően lehetséges összességében 5- 6% körüli átlagos árnövekedés. Az elmúlt két évben (2022-2023 között) mintegy 40%-os átlagos árnövekedés volt tapasztalható. Lesz elegendő építési termék, ellátási nehézségekre nem számítunk

- válaszolt a Pénzcentrum kérdésére az ÉVOSZ elnöke.

Kitért arra is, hogy most, amikor folyamatosan szakemberhiányról lehet hallani, az ÉVOSZ nem számít arra, hogy az országban tevékenykedő vállalkozók száma ne lenne elégséges a megnövekedett igényekhez. Szerinte nem kell számítani arra sem, hogy a szakik hirtelen az egekbe lőnék saját áraikat.

Lesz elegendő szakember is, az agglomerációs övezetben lehetnek feszültségek a szakemberre várásnál. Ebben az évben átlagosan 10%-os bérfejlesztés van az ágazatban, a vállalkozók próbálják kigazdálkodni, egyenlőre emiatt az árakat nem emelik

- zárta gondolatait az ÉVOSZ elnöke.

Egymillió önerő kell majd

Hatmillió forinra lehet pályázni a ma bejelentett új otthonfelújítási támogatás keretében. Mint kiderült, egymilliót kell a hétből saját zsebből fizetni, hatot pedig az állam ad - részben kedvezményes hitel, részben pedig vissza nem térítendő támogatás formájában.

A támogatást többek között fűtéskorszerűsítésre, gázkazán-cserére, nyílászárók cseréjére és kéménybélelésre lehet majd igényelni. Mint kiderült, a támogatást azok vehetik majd igénybe, akik rá vannak kötve az állami gázhálózatra, a beruházással pedig 30 százalékos energiamegtérülést kell elérni. Ezt a beruházás előtt, majd utána is elkészített külön-külön energetikai tanúsítvánnyal lehet igazolni.

A kormány arra számít, hogy legalább 127 milliárd forintnyi beruházás fog elindulni, ezzel támogatja a kormány a hazai építőipar fellendülését. A támogatást nyártól a bankokban felállított MFB-pontokon lehet majd igényelni.