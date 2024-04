Ne hagyd ki ezt az ételt, ha itt jársz: ezt talán egyre kevesebbek ismerik Erdélybe tartva

Kalotaszeg és környéke már évszázadok óta komoly szereplőnek számít az erdélyi gasztronómiában. A HelloVidék megnézte, most hogy áll a határon túli magyarság ezen a környéken.

A magyar kultúrához és a magyar gasztronómiához még ma is szorosan kapcsolódnak a határon túli magyar vidékek értékei – nincs ez máshogy a javarészt Erdélyhez tartozó Kalotaszeg esetében sem, ahol ma is őrzik a színes magyar népi hagyományokat, nem mellesleg kiváló ételek kerülnek az asztalra. A HelloVidék most utánajárt, mi a helyzet jelenleg ezekkel a gasztronómiai tételekkel.

Határon túli látogatásaink során mindenképpen érdemes időt szakítanunk az erdélyi magyar ételek megízlelésére is, hiszen Kalotaszeg térsége dúskál a lecsós alappal készített ételekben, disznótoros finomságokban és káposztában gazdag levesekben, egytálakban és megannyi más laktató ínyenc fogásban, amelyekből rendszerint nem marad ki a pirospaprika sem.

Kalotaszeg térségében tipikusan hagyományos magyaros és erdélyi ételeket kóstolhatunk, azonban a közismert alapfogások mellett előszeretettel visznek bele a klasszikus magyaros ételekbe egy kis csavart is. Tipikus példa erre a kalotaszegi töltött paprika, ami legalább olyan finom, mint a hagyományos verzió, de népszerű recept a kalotaszegi savanyú leves is, ami egyike a térség közkedvelt raguleveseinek. Különleges helyi desszert a kalotaszegi „hólabda” is, ami gyakorlatilag egy gyúrt tészta alapú fánkféleség, amelyet a porcukor tesz „havassá”.