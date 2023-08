Kidurrant végre az ingatlanpiaci lufi: itt lehet hamarosan nagyon jó áron vásárolni

Bármilyen területet nézünk a budapesti és agglomerációs ingatlanpiacon, mindenütt jelentős mértékű keresletcsökkenésre került sor az elmúlt hónapokban: az arányok 40-60 százalék között változnak. A kínálat viszont bővül, habár van, ahol nem számottevően.

Ha Budán nézünk körül, akkor azt látjuk, hogy tavaly június elején kezdődött a kereslet drasztikus csökkenése a dél-budai ingatlanpiacon, ami azt jelenti, hogy hirtelen a felére zuhant az érdeklődők száma, miközben a kínálat szépen, lassan gyarapodott - derült ki Nagy Csabának, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetőjének szavaiból. Ez visszaesés az év végére elért egy olyan szintet, ahol a kereslet az év elején jellemző értéknek mintegy 60-70 százaléka volt, és habár a tavasz egy árnyalatnyi erősödést hozott, lényegében azóta sem igen mozdult ki innen.

"Észak- és Bel-Buda ingatlanpiacán sem jobb a helyzet, mivel érdeklődők, nézelődők vannak csak leginkább, akik keresik a reális árazású ingatlanokat - mondta Nagy Andrea, a Balla Ingatlan helyi irodájának szakmai vezetője. Ha ilyet találnak, akkor komolyabbá válik az érdeklődésük, esetleg ajánlatot is tesznek, ugyanakkor még ajánlattétel esetén is ritkán jutnak el a vásárlásig. A kínálat egyébként ezekben a budai kerületekben nem nőtt számottevő mértékben" - tette hozzá Nagy Andrea.

Egy árnyalatnyival talán gyengébb volt a forgalom mérséklődése a pesti belvárosban. Ugyanakkor Tóth Viktória, a Balla Ingatlan V. és XIII. kerületi irodájának vezetője is azt érzékelte, hogy mind a tranzakciószám, mind a kereslet meredek lejtőre került: bizonyos ingatlantípusok esetében akár 50 százalékot meghaladó mértékben.

A többi belvárosi kerület sem teljesített jobban, hiszen mint Garaba Gergely, a Balla Ingatlan VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője elmondta: az elmúlt negyedévekben ezekben a kerületekben nagymértékben visszaesett a tranzakciószám és a kereslet: akadnak olyan lakástípusok, melyek esetében 30-50 százalékos csökkenést tapasztaltak, mind az érdeklődést, mind a megvalósult eladásokat tekintve.

Már a tavalyi évben elkezdődött a szűkülés az ingatlanpiacon, ugyanakkor a forgalom csökkenése csak fokozódott az idei év elején, és nem is mutatott olyan jeleket a piac, melyek reményre adnának okot

- derült ki Sebestyén Tamásnak, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodája szakmai vezetőjének szavaiból. Mint mondta, náluk összességében mintegy 30-40 százalékos forgalomcsökkenésre került sor az elmúlt egy évben.

Ha a külső pesti kerületeket vizsgáljuk, akkor hasonló, ha nem nagyobb csökkenést tapasztalunk. Kántor Istvánné, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint a keresleti piac a tavalyi év közepére kínálatiba fordult, a vevők több mint 50 százaléka eltűnt. Ennek eredményeként pedig a kínálat folyamatosan nőtt. Az eladók egy ideig az árak újbóli növekedésére vártak, és habár ez nem következett be, sokan kénytelenek voltak piacra lépni. Az árakat viszont magasan tartották, emiatt ezek az ingatlanok beragadtak a kínálatba, a legtöbbet meg sem nézték az érdeklődők, így pedig folyamatosan bővült a kínálat.

Azt lehetett tehát látni az őszi és a téli hónapokban, hogy miközben a kereslet csökkent, a kínálat egyre csak bővült, amit az eladók egyáltalán nem észleltek

- jelezte Rácz Gyula László, a Balla Ingatlan XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője is. Tavasszal ugyan némi mozgás érződött, ez azonban csak annyit jelentett, hogy a november-február közötti nagyon gyenge számokhoz képest történt némi pozitív változás, ugyanakkor a tavalyi szintektől még messze van a piac: körülbelül 60 százalékánál járhatunk a korábbi forgalomnak - becsülte a szakértő.

2022 novembere volt a választóvonal az észak-pesti ingatlanpiacon, ekkor esett vissza jelentősen az érdeklődések és a létrejött tranzakciók száma - jelezte Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője. Ugyanakkor a kínálatot tekintve folyamatos volt a bővülés, ennek köszönhetően kínálati piac alakult ki ebben a két kerületben is.

De drasztikusan visszaesett a kereslet az elmúlt egy év során a XIX., XX. és XXIII. kerületekben is, itt azonban a kínálat növekedése is elmaradt a várttól. Ennek feltehetően az lehet az oka, hogy mind az eladók, mind a vevők közül csak azok vágnak bele ingatlaneladásba és -vásárlásba, akik élethelyzetük változása miatt kénytelen ezt a lépést most megtenni

- vélekedett Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan kerületi irodájának szakmai vezetője.

Ha még kijjebb, az agglomerációban, illetve a Velencei-tónál és a Balatonnál nézünk körül, akkor is hasonló kép rajzolódik ki. Sőt, Balla Frigyes felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg az egész hazai ingatlanpiacot sújtó jelentős forgalomcsökkenés Dunakeszi és környéke esetében a legnagyobb mértékű. Ennek egyik oka az, hogy a nehezebb gazdasági helyzetben már kevesebb vevő vállalja az agglomerációs ingatlannal járó hosszabb utazási időt és magasabb utazási költséget, a másik pedig az, hogy míg a fővárosban rugalmasabban reagáltak a tulajdonosok a megváltozott piaci helyzetre, azaz csökkentik az árakat, addig az észak-pesti agglomerációban ez egyáltalán nem jellemző.

Mintegy 50 százalékkal csökkent az ingatlanpiaci forgalom a Velencei-tó környékén is az egy évvel korábbi szinthez képest, miközben a kínálat folyamatosan bővült

- jegyezte meg dr. Kovács Csaba, a Balla Ingatlan agárdi irodájának szakmai vezetője is.

És a helyzet nem tér el ettől a balatoni ingatlanpiacon sem, hiszen mint Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának vezetője jelezte: itt is is kezdenek feltorlódni az ingatlanok, mivel az eladók nem nagyon akarnak árat csökkenteni, a vevők viszont ezeken az árakon nem hajlandók vásárolni. A kereslet tehát szerény, különösen a lakóingatlanok piacát tekintve, habár a nyaralók esetében azért kisebb-nagyobb alkukkal elkelnek a jó ingatlanok.