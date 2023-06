Vízparti nyaraló 10 millió forintért alatt? Nem lehetetlen, itt a lista

A HelloVidék utánajárt, a nyári szezon kezdetén, hogyan alakulnak idén a nyaralók, víkendházak árai. Mennyire gyűrűzött be a válság erre a területre, a tavalyi árakhoz képest hogyan alakultak a nyaraló-árak?

Az alapvető tendenciák most már a nyaralópiacon is hasonlóak, mint a lakáspiacon: drasztikusan nő a kínálat, az árak pedig araszolnak lefelé. Ez azt jelenti, hogy idén júniusban éves összevetésben 30 százalékkal nőtt az eladó -nyaralóingatlanok kínálata, miközben már a kínálati árak is 1-2 százalékkal alacsonyabbak, mint tavaly ilyenkor a legtöbb nyaralóövezetben.

Speciális helyzetet okoz a nyaralópiacon az, hogy a legtöbb eladó nincs kényszerhelyzetben, mert nem a nyaraló az elsődleges otthonuk, ezért pangó ingatlanpiacon is tudnak a kivárásra játszani.

Ha körbenézünk az eladó, tópart közeli víkendházak kínálatában, bizony olykor leeshet az állunk, mennyi pénzért és milyen luxusnyaralókat árulnak a magyarok. Most az ingatlan.com hirdetései között arra kerestünk rá, mennyiért kínálják a legolcsóbb vidéki nyaralókat.

Tízmillió alatti kategóriában jellemzően olyan ingatlanokat vásárolhatunk, amelyek kicsivel messzebb helyezkednek el a tóparti településektől. Egyre jellemzőbb, hogy kültelki szőlőbirtokokat, présházakat kínálnak nyaralónak. Tipikus példa erre ez a 9, 9 milliós kéthelyi zártkert, fűthető kis nyaraló. Egy autó áráért itt, a Balaton-parttól 7 km-re fekvő birtokunk lehet, amihez még borospince is tartozik: