Megszólalt az FKF: hatalmas újítás jöhet a fővárosi utcákba

Hat új, elektromos célgép áll szolgálatba Budapest több kerületében. A járművekkel környezetkímélőbb, gyorsabb és csendesebb lesz a közterületi szelektív és hagyományos hulladékgyűjtő edények ürítése.

A Budapesti Közművek keretében önállóan működő FKF Köztisztasági Divízió saját forrásból elektromos meghajtású célgépeket vásárolt, - amelyek az elmúlt hetekben érkeztek meg és már munkába is álltak a Fővárosban.

A Társaság teljes, 250 darabos köztisztasági gépállományának átlagéletkora - az elmúlt évek beszerzéseinek ellenére is - 9,5 év. A legöregebb szolgálatban lévő célgép 23,5 éves és 430 000 km-t tett meg Budapest útjain, ezért különösen fontos, hogy újabb célgépekkel fiatalodik a géppark.

Az új, elektromos járművek a közterületi hulladékgyűjtő edények ürítését és a kézi útgondozók által összegyűjtött hulladékok elszállítását segítik. A lakosság főként a ligetes és keskeny utcákkal szegélyezett területeken találkozhat velük.

Az új villamos hajtású célgép-flotta járművei egy töltéssel akár 120-140 kilométert is meg tudnak tenni. A járművek műszaki kialakítása egyszerű, a szűk, nehezen megközelíthető helyszíneken is könnyebben, szinte zajmentesen tudnak közlekedni. Így nemcsak egyszerűbbé és környezetkímélőbbé, hanem csendesebbé is válik az utcai hulladékgyűjtők ürítése.

A frissen beszerzett gépek további újdonsága, hogy vannak köztük osztott rakfelületűek, vagyis egyszerre több hulladékfajtát képesek elkülönítve szállítani. Ezeket a gépeket a közterületen képződő szelektív hulladékok elszállítására alkalmazza a Társaság. A kisebb billenthető járművek több mint 2 köbméter, a nagyobb, ugyanilyen konstrukcióval kialakított célgépek ennek közel dupláját, a szelektív hulladékot is begyűjtő járművek pedig 6 köbméter hulladékot tudnak elszállítani - írja a közlemény.