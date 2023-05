Új kihívásra ébrednek a hétvégén a kertesház-tulajok: sokan örülhetnek, kevesebb dolguk lesz

Újra itt a vágatlan május! A közösségi médiában terjedő kihívás keretében azt kérik a résztvevőktől, hogy egész májusban ne nyírjanak füvet a portájukon. A #NoMowMay, magyarul #vagatlanmajus hashtagekkel ellátott kezdeményezés célja elsősorban a környezetvédelem, nem a lustálkodás, viszont a magyar kertes házak tulajdonosai azt is tesztelhetik, mi történik az udvarukon, ha békén hagyják azt.

Nem először terjed Magyarországon a Vágatlan Május kihívás, már a korábbi években is fel-felbukkant, viszont évről évre több a csatlakozó. A Magyar Természetvédők Szövetsége - Föld Barátai Magyarország oldala azt tanácsolja: májusban pihentessétek a fűnyírót (ne adj isten damilos kaszát), így a déli hőség ellen is jobban védekezünk, és kevésbé is szárad ki a fű, kevesebbet kell locsolni és még a beporzó rovarok is meghálálják.

Az Oxigén Állat- és Környezetvédelmi Alapítvány pedig idén felsorolja, miért érdemes részt venni a kihívásban. "Légy lusta kertész, és ne vágd le a füvet, vagy legalább egy részét. Miért ne?

Most kezdenek igazán beindulni a virágok, és az újonnan kikelt beporzóknak szükségük van energiára.

A virágjárók fogyatkoznak az egész világon, de ha több életteret, táplálékot biztosítunk nekik, akkor ez megállítható.

A biodiverzitás a sokszínűség az élet alapja. Minél több féle növény jelenik meg, annál több faj talál élelmet vagy éppen menedéket magának. Több rovar több eleség a madaraknak.

A magasabbra hagyott fű hűsíti a talajt, ezzel együtt a környezetét is. Nem kell annyit locsolni sem, nem ég ki és, több széndioxidoz nyel el mint egy 5cm-nél rövidebb.

A természetet ha kicsit hagyjuk kibontakozni, csodákat láthatunk, nem csak néhány szebb vadvirág, hanem akár védett növények is megjelenhetnek, és olyan fajok is beköltözhetnek a nem háborgatott helyekre akikre pl nagy szükségünk lehet a növényeink védelme érdekében"

A kihívás természetesen nem csak hazánkban terjed. Az Infostart azt írja: a bécsi környezetvédelmi szervezet, a Die Umweltberatung arra biztatja az osztrák főváros lakóit, hogy csatlakozzanak a No Mow May – fűnyírás-mentes május mozgalomhoz és egy hónapon át ne nyírjanak füvet a kertjükben. Ezzel sokat tehetnek a növények és rovarok fajgazdagságáért a kertjükben és a szemléletváltozásért a fejekben.

A fűnyírás-mentes májust 2019-ben, Angliában hirdette meg először a Plantlife nevű szervezet, hogy ezzel is támogassa a kertekben a fajgazdagságot és tudatosítsa az emberekben, hogy a vadvirágokkal tarkított gyep nem a hanyagság, hanem a környezettudatos szemlélet jele. A sokak által irigyelt és mintának tekintett makulátlan angol gyep a beporzók és rovarok szempontjából ugyanis kietlen sivatag, amit ráadásul agyonvegyszereznek – trágyáznak és gyomirtóznak –, hogy „szép” maradjon - írják.

A heti fűnyírás pedig felér egy tömegmészárlással: az oda tévedő méheknek, rovaroknak esélyük sincs, hogy túléljék.

A fű között nyíló százszorszép, ínfű és veronica ezzel szemben terített asztal a méhek, pillangók és más rovarok számára, ráadásul az ilyen gyep kevesebb gondozást is igényel. Nem kell sem trágyázni, sem gyomirtózni – de még öntözni sem -, és elég évente 5-7 alkalommal végigtolni rajta a fűnyírót.