Kilőttek a nyaralóárak: rettentően keresik most a magyarok az ilyen ingatlanokat

A friss adatok alapján az év első három hónapjában tovább növekedett az eladásra és kiadásra kínált lakóingatlanok száma. A tavalyi kereslet visszaesés és növekvő értékesítési idő ellenére 2023. január és március között a kínálati négyzetméterárak tovább növekedtek, bár a szakértő szerint reálértéken ez már így is csökkenést jelent. A piac átrendeződését jelzi az is, hogy a magánhirdetések száma egy év alatt hatszorosára nőtt az ingatlanhirdetési portálon.

2023 első negyedévében az előző év hasonló időszakához képest 42 százalékkal több eladó ingatlanhirdetést töltötték fel az otpotthon.hu-ra, míg a kiadásra szánt ingatlanok esetében 27 százalékkal gyarapodott, ezzel a portál elérte a 170 ezres hirdetésállományt - közölték.

Az év elején természetes, hogy a piac téli álma után emelkedik a hirdetések száma, azonban az első három hónapban regisztrált növekedés mértéke már arra is enged következtetni, hogy az eladók megtapasztalva a piac tavaly indult lassulását, most nagyobb valószínűséggel hirdetnek ingatlanportálokon Lipták Zsuzsa, az OTP Otthonmegoldások Kft. ügyvezetője szerint. „Ezt támasztja alá az tény is, hogy egy év leforgása alatt a magánszemély hirdetők száma több mint ötszörösére, az általuk feladott hirdetéseké pedig több mint hatszorosára nőtt az ingatlanportálon” - mondta a szakértő.

Január és március között a legtöbb hirdetést Budapesten (az összes hirdetés 38%-át) és Pest megyében (18%) adták fel, Hajdú-Bihar megye pedig a harmadik helyezett (5%). A legkevesebb, ezer alatti hirdetést, Tolna (618), Vas (764) és Nógrád megyéből (964) töltötték fel a portálra.

A hirdetési árak tovább nőttek

A tavalyi év második felétől tapasztalható kereslet és érdeklődésszám csökkenést azonban a statisztikák szerint idén sem követte jelentős árváltozás, hiszen a kínálat bővülése mellett éves összehasonlításban a lakóingatlanok áremelkedése is megfigyelhető az ingatlanportál kínálatában. Az átlagos négyzetméterárak az üdülők esetében emelkedtek a legjelentősebb mértékben (12%), majd új építésű ingatlanok (11%), házak (7%) és végül a lakások (5%). Az előző negyedévhez képest a növekedés üteme tovább lassult, ezt bizonyítja az is, hogy a lakások esetében a tavalyi év utolsó negyedévéhez képest mindössze 1 százalékot emelkedtek az árak. Az ügyvezető hozzátette, hogy a hirdetési átlagárak növekedése nem követi a hasonló időszakban regisztrált infláció mértékét, így reál értéken már a hirdetésekben is megjelent az árak csökkenése.

Lipták Zsuzsa szerint számos tényező befolyásolja azt, hogy hogyan alakul a lakáspiac számára 2023, azonban az bizakodásra ad okot, hogy a téli hibernáció véget ért, hiszen a portálon ismét emelkedik a keresések és érdeklődések száma.