Érik a lakhatási katasztrófa: erre rámehet az idős magyarok háza, lakása is

10-ből 4 idősödő magyar olyan háztartásban él, amelynek mérete meghaladja az ember alapvető igényeit. Sok esetben azonban nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy az igényeikhez mérten túl nagy ingatlant fenn is tartsák: minden harmadik 65 év feletti magyar, akinek a havi járandósága a medián jövedelem 60%-át nem haladja meg, a szükségleteit meghaladó méretű ingatlanban él. Így alakul ki az az ellentmondás, hogy a magyar idősek gyakran szűkösen élnek, miközben az ingatlanuk - aminek a fenntartása túl nagy kiadást is jelent nekik - egy vagyont ér. Mutatjuk, mennyit nyerhetnének az idős magyarok egy lakáscserével, ami az anyagi gondjaikat is egy csapásra megoldhatná.

Címlapkép: Getty Images

