Tömegével költöznek el ezekből a kerületekből a pestiek: mégis, mi elől menekülnek ennyien?

A magyarországi települések lakosságszám-változását vizsgalva kiderül, hogy amíg a nagyobb városokban, megyeszékhelyeken, fővárosban nagyobb mértékben csökken az állandó lakosok száma, a kisebb településeken alacsonyabb mértékű a csökkenés. Sok helyen ugrásszerűen nőtt az elmúlt egy, illetve öt év során a lakosságszám. A budapesti kerületek közül a belvárosiak mutatják a legnagyobb mértékű csökkenést, de vannak favorit helyek, ahol 2018 még nőtt is a lakosságszám. Mutatjuk, melyek a legnépszerűbb kerületek 2023-ban.

Cikksorozatunk első részében országosan vizsgáltuk, mely településeken nőtt a legnagyobb mértékben a lakosságszám az elmúlt években, a második részben pedig azt, hol csökkent leginkább. Külön foglalkoztunk a falusi csok-listában szereplő településekkel, illetve azzal, hogy a Balaton környékén melyek a legkedveltebb, illetve legnépszerűtlenebb helyek a lakosságszám változása alapján. Most a fővárosi kerületek lakosságszám-változását elemeztük részletesebben.

A Belügyminisztérium nyilvántartási adataiból az derül ki, hogy az állandó lakosság az utóbbi egy évben minden kerületben csökkent. Mindössze öt olyan kerületet találunk, ahol az országos átlagnál kisebb volt a lakosságfogyás, és tizenkét olyan kerület van, ahol a fővárosi átlag alatt maradt a csökkenés mértéke. Magyarország állandó lakossága 2023. január 1-jén 9 804 022 fő volt, 0,4 százalékkal kevesebb, mint 2022. január 1-jén. A fővárosban 1 630 320-an voltak bejelentve az idei év első napján, 2022-ben még 0,84 százalékkal többen.

A lakosságszám csökkenésében egy év alatt az V. kerület jár az élen, szorosan a nyomában a VI. kerülettel: mindként területen több mint 2 százalékos a fogyás. A VII. kerület is csak kevéssel marad el mögöttük. Úgy tűnik, leginkább a belváros ürül ki, kevésbé vonzó célpont a beköltözőknek is. A lakosságcsökkenés legkevésbé a XIII. kerületet és a XI. kerületet érinti, ahol szinte alig változott az állandó lakosok száma. A XXII., XXIII. és XVIII. kerületekben is az országos átlagnál kisebb volt a csökkenés:

Ha öt év távlatából vizsgáljuk az adatokat, akkor az látható, hogy három kerületben még nőtt is a lakosságszám: a XXII. kerületben, a XIII. kerületben és a XXIII. kerületben is. 2018 óta átlagosan 3,71 százalékos volt a lakosságcsökkenés Budapesten, az alatt marad még az I., II., III., IX., XI., XVI., XVII. és XVIII. kerület is. A leginkább a VII., XXI., és X. kerületekben mutatkozott nagy lakosságszám csökkenés.

A számszerű lakosságcsökkenést tekintve a IV. kerület és a XXI. kerület az igazi vesztesek. Egy év alatt mintegy 1000 lakost, öt év alatt pedig több mint ötezer lakost veszítettek. Ebben az összevetésben viszont nyertes a XIII. és XXIII. kerület, ahol még a 100 főt sem éri el a veszteség 2022-ről 2023-ra, öt év alatt pedig 655-tel, illetve 768-cal még nőtt is a lakosok száma.

Az ár és a kínálat lehet a döntő

A lakosságnövekedés, illetve -csökkenés hátterében az egyes kerületekben sokszor állhat, hogy milyen áron elérhetők az adott helyen a lakások, mekkora a kínálat. A 2022 óta legnagyobb csökkenést mutató V. kerületben például nagyon magasak a négyzetméterárak. Ha megnézzük a legdrágább irányítószámokat az országban, a fővárosi mezőnyt az V. kerületi irányítószámok uralják - a top 25-ben 6 belváros-lipótvárosi körzet végzett. Az is beszédes, hogy a top 25-ből 16 Budapest I., II., III., XI., és XII. kerületében található a 2022 II. negyedéves fajlagos átlagárak alapján.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezek a legdrágább irányítószámok a vidéki, pesti ingatlanpiacon: aranyáron vannak itt lakások A Budapest V. kerületében található 1051-es irányítószám, míg vidéken a Zamárdiban található 8621-es a legdrágább a magyar lakáspiacon.

A fővárosi újlakáspiacon ugyanakkor most éppen egy nagy visszaesés zajlik. Tavaly az OTP 30 százalékos éves forglomcsökkenést állapított meg. Közlésük szerint 2022-ben a kétlakásosnál nagyobb projekteket tartalmazó adatbázisuk szerint 2022-ben minden negyedik új lakás (összesen 1550) a XIII. kerületben talált vevőre. 1060 darabbal a XI. kerületé a képzeletbeli ezüstérem, melyet a IX. kerület követett 610 eladott ingatlannal. A három kerület együtt az összforgalom 54%-át adta. A XIII. kerület népszerűsége a lakosságadatokban is szembeötlő.

A Pest peremi, nagyrészt kertvárosi(as) kerületekben, az előző 2-3 évhez képest mintha alábbhagyott volna a beruházói aktivitás. A fejlesztők által nagyjából két éve felfedezett Soroksár (XXIII. kerület) mellett csak a XV. kerületben indult 100 lakás feletti új értékesítés – mondta Valkó Dávid, a bank vezető elemzője.

Az is érdekes szempont a kerületek népszerűségének oka után kutatva, hogy az érintett ingatlanok hány új projekt keretében épülnek fel. A tavaly értékesíteni kezdett 235 új társasházból 43 a XI., 34 pedig a III. kerületben található, majd kissé lemaradva, 21, illetve 19 beruházással a XIII. és a XIV. kerületek következnek.Az is beszédes, hogy az idénre tervezett átadások számából toronymagas a XIII. kerület részesedése: az 1700 lakás a budapesti teljes volumen közel negyede. A szakértő szerint, aki rögtön költözne, továbbra is a XIII., XI. és VIII. kerületben találhat legkönnyebben ingatlant. Építés alatt állóból további 5100 darabos a fővárosi eladatlan készlet, ebből majdnem mindegy negyedik a XI. kerületben található.

Nem minden az olcsóság

A Duna House közvetítésével zárult tranzakciók alapján az ingatlanvásárlók a legtöbbet 2022-ban, átlagosan 83,6 millió forintot az V. kerületben költöttek, általában 77 négyzetméteres ingatlanokra, a sorban a második, 78,8 millió forinttal a XII. kerület, ahol az átlagos ingatlanméret 71 m2 volt, a harmadik 74,5 millió forintos átlagárral a II. kerület, itt átlagosan 74 négyzetméteres otthonokra szerződtek. Panellakásra a legmagasabb négyzetméterárat, megközelítőleg 850 ezer Ft-ot és a legmagasabb összeget, átlagosan 43,6 millió forintot a XI. kerületben költöttek a vevők, körülbelül 50 négyzetméteres házgyári lakást kaptak a pénzükért a budafoki lakótelepeken ingatlant vásárlók - közölték korábban. A portál szerint

a 23 budapesti kerület közül 5 kerületben már a használt ingatlanok négyzetméterára is meghaladta a milliós határt 2022-ben.

A XII. kerületben átlagosan 1,1 millió forintos négyzetméteráron lehet használt lakást vagy házat vásárolni, nem sokkal kevesebbért, átlagosan 1,09 millióért négyzetméterenként volt kapható használt ingatlan az V. kerületben, de a II., az I. és a III. kerületben is meghaladta az 1 millió forintot az átlagos négyzetméterár.

Az otthonteremtés a XIX. kerületben oldható meg a legalacsonyabb négyzetméteráron, megközelítőleg 600 ezer forintért kapható itt ingatlan négyzetméterenként a portál szerint. Ennek ellenére - vagy éppen ezt igazolandó - 5 év távlatában ebben a kerületben fogy a lakosságszám a leginkább. Hiába olcsóbb tehát, attól nem népszerűbb egy kerület. Az ok-okozati összefüggés pedig lehet fordított is: amelyik kerület népszerűtlen, ott a kereslet is lehet kisebb, a kínálat lehet nagyobb, az árak alacsonyabb szinten maradnak.