Óriásit nőtt a lakások értéke ezekben a kerületekben: nagyot nyert, aki itt vásárolt

Nem olcsó mulatság, de hosszú távon megéri belvárosi ingatlanba fektetni. Az elmúlt több mint 10 év ingatlanpiaci tranzakciói szerint ugyanis egy milliónál is többet emelkedtek az átlagos négyzetméterárak az V. kerületben, ahol 2022 év végére az ingatlanra fordított átlagos összeg már a 100 millió forintot is meghaladta. A tágabb értelemben vett belvárosi kerületek (V., VI., VII.) négyzetméterára is elérte a milliós lélektani határt, a befektetési célú vásárlások aránya a 2021-es adatokhoz képest 15 százalékponttal, 60%-ra nőtt ezen a területen tavaly.

