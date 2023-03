Ez Salgótarján 20 legolcsóbb utcája: konkrétan petákért adják az ingatlanokat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nemrég bemutattuk, hogy hova költöznek a leggazdagabbak Salgótarján városában, most pedig azt vettük górcső alá, melyek a legolcsóbb utcák Magyarország második legkisebb megyeszékhelyén. Nincs komoly meglepetés, a Nógrád vármegyei székhelyen is igencsak nagy a szórás a lakásárakban, Salgótarján városának legolcsóbb utcáiban már 41 ezer forintos négyzetméterár alatt is találhatunk lakóingatlant.

Korábban, „Ez a 20 legdrágább utca a salgótarjáni ingatlanpiacon: aranyáron mennek itt a lakások" című cikkünkben már górcső alá vettük Veszprém vármegye gazdagabb területeit. Most pedig a másik véglet, azaz azok az utcák következnek, ahol a legolcsóbban lehet most lakóingatlant vásárolni. Mielőtt azonban előre szaladnánk, idézzük fel korábbi anyagunkból azt, hogy Salgótarján városa milyen átlagos lakáspiaci mutatókkal bír. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A KSH-nál elérhető, hivatalos tranzakciókból származó NAV-adatok alapján 2022 második negyedévében átlagosan 195 269 forintot kértek Salgótarjánban egy négyzetméternyi lakóingatlanért. Ugyanakkor az ingatlan típusa szerint komolyabb szórás is megfigyelhető a fajlagos árakban és természetesen a tranzakciószámokban is. Lapunk megkeresésére az ELTINGA összeállított egy részletesebb adatsort, amely alapján megállapítható, hogy 2022 második negyedévében a használt tégla lakások négyzetméterenként 210 500 forintért (121 tranzakció alapján), míg a panellakások 200 929 forintos fajlagos áron (78 tranzakció alapján) keltek el Salgótarjánban; a családi házakért pedig 155 192 forintot kértek (57 tranzakció alapján) a tulajdonosaik négyzetméterenként Nógrád megye székhelyén. Ez tehát a nagy átlag. Kérdés ugyanakkor, mit mutatnak a mélyebb statisztikák. A lakáspiaci elemzések ugyanis jellemzően megye, város, esetleg városrész (pl. kerület) bontásban vizsgálják a különböző statisztikai mutatókat, míg utca szerinti mélységben - bár rendelkezésre állnak ilyen adatok is - nem nagyon készül felmérés. Pedig egy erősebb nagyítóval vizsgált lokációelemzés kiválóan megmutatja, hogy a lakáspiaci mutatók egészen komoly kilengéseket is képesek produkálni. Íme a 20 legolcsóbb utca Salgótarjánban Zöldfa út 41 ezer Ft/nm Ötvözetgyár út 46 ezer Ft/nm Őrhegy út 53 ezer Ft/nm Petőfi út 66 ezer Ft/nm Hársfa út 93 ezer Ft/nm Déryné út 96 ezer Ft/nm Dobó Katica út 97 ezer Ft/nm Acélgyári út 98 ezer Ft/nm Salgó út 110 ezer Ft/nm Sugár út 111 ezer Ft/nm Losonci utca 113 ezer Ft/nm Forgách Antal út 122 ezer Ft/nm Budapesti út 131 ezer Ft/nm Rózsafa út 131 ezer Ft/nm Kun utca 137 ezer Ft/nm Gagarin utca 141 ezer Ft/nm Nagymező út 149 ezer Ft/nm Nyírfácska utca 152 ezer Ft/nm Újaknai út 153 ezer Ft/nm Gorkij körút 158 ezer Ft/nm Címlapkép: Komka Péter, MTI/MTVA

