Egyre olcsóbb a gáz Európában: Magyarországon mégis maradnak a brutális rezsiárak?

Meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy az energia drága, mondta Holoda Attila energetikai szakértő. Szerinte nem készültünk fe a takarékoskodásra, helyette hirtelen szakadtak rá az emberekre az elszabadult árakat – számolt be az RTL.

2020 elején rendkívül alacsonyak voltak energiaárak, 2022 augusztusában pedig nagyon felmentek. Holoda Attila energetikai szakértő szerint egyik sem volt normális. Meg kell barátkoznunk azzal, hogy olcsó energia nem létezik. A mostani energiaárak a reálisak ahhoz, hogy megmaradjon a folyamatos termelés.

– fejtette ki a szakértő az energiaárakkal kapcsolatos véleményét.

A szakértő úgy becsüli, hosszútávon 60 és 130 euró közötti tartományban mozog az energiaár. Ha ez felszalad 300 euró körülre, annak hátterében mindig valamilyen politikai döntés, vagy egy háború kitörése állhat. Holoda szerint azonban az egészséges piachoz és a normális árkörnyezethez szükség van az orosz gázra is. Ugyan a földgáz világpiaci ára csökken, ezt azonban nem érezzük itthon. Holoda Attila szerint ennek egyik oka, hogy a földgáz-tárolóba akkor tároltunk be, amikor magas volt a földgáz ára. Most hiába ment le a világpiaci ár, a kettő keveréke miatt várhatóan tartósan maradnak a magas árak.