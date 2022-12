Zsebbenyúlós lesz az idei karácsony slágere: komoly pénzt fizethet, aki ilyet akar venni

A rezsiválság kapcsán sokakban felmerült a kérdés, hogy mégis mennyibe is fog kerülni a jól megszokott kerti, illetve otthoni karácsonyi kivilágítás. Bár pontos számokat nehéz mondani, de a Blikk most utánajárt annak, hogy mégis mennyit kell fizetnünk érte.

A karácsonyi díszkivilágítás már-már mindenki számára elengedhetetlen ünnepi kellék: ki az egész kertjét karácsonyi díszekbe öltözteti, ki a karácsonyfára aggat egy fényfüzért, vagy az ablakba. Éppen ezért is nehéz kiszámolni, hogy pontosan mennyibe is kerül indén egy ilyen kivilágítás, hiszen nemcsak a terület nagyságától, de a fényfüzér fajtájától is függ, hogy mekkora lesz a rezsiszámlánk.

A hagyományos karácsonyfaizzók általában darabonként 3 Wattot fogyasztanak, így ha egy ilyen izzóból álló 100 darabos égősort rakunk ki, 300 wattnyi teljesítményt jelent, tehát óránként 0,3 kWh villamos fogyasztást. Ha napi 8 órában be vannak kapcsolva az ünnepi fények, akkor 2,4 kWht fogyasztunk el. 40 nappal számolva ez azt jelenti, hogy a fogyasztásunk 96 kWh lesz. Azaz rezsicsökkentett áron 3456 forintot, míg átlépve az átlagfogyasztást már 6729,6 forintot kell fizetnünk.

A ledes izzókkal már sokkal jobban járunk: a fényfüzérekhez használt led óránként körülbelül 0,05-0,07 Wattot vesz fel, tehát egy 100 ledből álló sor 5-7 Wattot. Azaz óránként 0,007 kWh áramot fogyaszt a fenti égősor, amiért rezsicsökkentett áron 77,75 forintot, míg emelt áron 151,41 forintot fizetünk. Azonban érdemes megjegyezni, hogy egy hosszabb ledes füzérbe ennél már jóval több led kerül: egy körülbelül 20 méteres függöny akár 800-1000 ledből is állhat.