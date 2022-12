Megszületett az ítélet: minimum két évre börtönbe mehet Lagzi Lajcsi

Másodfokon is ítéletet hirdettek Galambos Lajos víz-, gáz- és áramlopási ügyében és súlyosbították a büntetést - írja a Bors. A zenész nem jelent meg a bíróságon, azonban ettől függetlenül a bírói tanács másodfokon is ítéletet hirdetett.

A mulatóslegenda első fokon felbujtóként, lopásért 2 év 10 hónap börtönbüntetést kapott, három évre eltiltották a közügyektől, illetve 11 millió forintos vagyonelkobzással is sújtották. Az ügyészség viszont súlyosbításért fellebbezett, amely meg is történt. Így a másodfokú ítélet szerint Galambos Lajos 3 év 6 hónap börtönbüntetést kapott, valamint négy évre eltiltották a közügyektől. Illetve több mint 4 millió forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték.

A lap szerint a zenész számolhat azzal a 125 nappal, amit már a rácsok mögött töltött, vagyis ennyivel rövidülhet a büntetése, valamint jó magaviselettel akár egyharmadával csökkenthető a büntetés. A trombitaművész korábbi feleségét, Boglárkát másodfokon is felmentette a bíróság - írták.