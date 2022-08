Rezsiemelés: erőre kaphat a magyar otthonok néma gyilkosa, nyáron is küszöbön lehet a tragédia

A hetekben mindenki igyekezett felmérni, miképpen is lehet csökkenteni az energiafogyasztást. Azonban az elhamarkodott, nem szakszerűen elvégzett energetikai beruházások komoly veszélyt jelentenek. Ráadásul a szén-monoxid nem csak télen veszélyes: a katasztrófavédelem adatai szerint tavaly április 15 és október 15 között 433 esetben riasztották a tűzoltókat a mérgező gáz miatt, 48-an szenvedtek mérgezést, 7-en pedig elhunytak. A Pénzcentrum utánajárt annak, mi mindenre kell figyelni akkor, ha például most cseréltettünk nyílászárókat.

A hetekben vélhetően a legtöbb magyar azon gondolkodott, miképpen tudná lecsökkenteni a rezsifogyasztását, hiszen augusztustól a kormány által meghatározott limitek felett már "lakossági piaci áron" kell megvásárolni a felhasznált energiát. A villany esetében ez még hagyján, a havi 210 kWh feletti fogyasztás már a rezsicsökkentett ár duplájába kerül, a gáz viszont hétszeresére drágul a havi 144 köbméteres határ felett.

Hogy elkerüljék a fájdalmas gázszámlákat, sokan fatüzelésre váltanak, ám aki átgondolatlanul vág bele az átalakításba, az komoly életveszélybe kerülhet.

Szakemberként nagy veszélyt látok: a halálos szén-monoxid mérgezések száma jelentősen megnőhet, hiszen most sokan gondolják úgy, hogy át-, vagy visszaállnak fatüzelésre. Ha nem vizsgáltatják át szakszerűen a kéményt, és elmarad a karbantartás, akkor komoly bajok lehetnek. A másik, amit igen erősen ajánlok, hogy mindenki, aki ebben gondolkodik, szerezzen be egy szén-monoxid érzékelőt. 10-15 ezer forintos kiadás, de életet menthet!

- mondta korábban a Pénzcentrumnak Szilágyi László, a Víz-, gáz, fűtéstechnika szaklap kiadóvezetője.

De nem csak a kályhák jelentenek veszélyt, hiszen a nyílt égésterű berendezéseknek megfelelő szellőzés is kell, hogy elkerülhető legyen a szén-monoxid kifejlődése.

Egy elhamarkodott, nem szakszerűen kivitelezett ablakcsere éppen ezért jelent komoly veszélyt, és nem csak télen!

Ugyanis kevesen számolnak vele, de a szén-monoxid akár a kánikulában is képes áldozatokat szedni, nem kell hozzá fűteni sem. Úgyhogy, aki a nyílászárók cseréjén gondolkodik, esetleg már ki is cseréltette azokat, annak érdemes nagyon résen lennie, mert nagyon hamar történhet óriási baj. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság segítségével körbejártuk, mi mindenre kell figyelni a kánikulában is, hogy elkerüljük a szén-monoxid mérgezéseket.

Tévhit, hogy nyáron biztonságban vagy!

A szén-monoxid témakörével kapcsolatban két tévhit is elterjedt. Az egyik, hogy csak hibás gázüzemű fűtőeszközök miatt keletkezik a mérgező gáz, a másik, hogy csak télen fenyegető veszélyforrásról van szó - közölte a Pénzcentrum kérdésére az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Egyik sem igaz. A szén-monoxid minden nyílt lánggal működő fűtőeszköz működésekor kialakulhat, ha ezek a működés közben nem kapnak elegendő mennyiségű levegőt. Legyen szó cserépkályháról, vaskályháról, gázkazánról, kandallóról, ha ezek levegő-utánpótlása nincs megoldva, szén-monoxid keletkezhet. Sokan a fűtési szezonhoz kötik a szén-monoxid-mérgezéseket, holott több háztartásban egész évben nyílt lánggal működő vízmelegítővel melegítik a vizet. Mivel meleg vízre egész évben szükségünk van, egész évben fenyegető problémáról van szó

- sorolta Mukics Dániel, aki arról beszélt, minden olyan fűtőeszköz és vízmelegítő veszélyes lehet, amelynek látni lehet a lángját és nem megfelelő a szellőzés a szobában.

Sokan lecserélték a régi fa nyílászárókat és remekül szigetelő műanyag ablakokat, ajtókat szereltek be. Rengeteg helyen átépítésnél megszüntették a konyhai, fürdőszobai szellőzőnyílásokat, szellőzőrácsokat. Ha így hermetikusan lezárjuk az otthonunkat, a nyílt lánggal működő vízmelegítő működés közben elhasználja a szoba levegőjét az égéshez. Ha nincs szellőzés, szén monoxid fog létrejönni. Ez a gáz kis koncentrációban is halálos és pillanatok alatt kialakul

- húzta alá a szóvivő.

Ilyenkor is rengeteg áldozatot követel

Tavaly összesen 1037 esetben riasztották a tűzoltókat a mérgező gáz miatt. 261 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, 21 ember pedig életét vesztette. Ám a statisztikai adatok is alátámasztják, hogy a fűtési szezonon kívüli időszakban is oda kell figyelni a szén-monoxid kialakulásának a veszélyére, hiszen

tavaly április 15 és október 15 között 433 esetben riasztották a tűzoltókat a mérgező gáz miatt, 48-an szenvedtek mérgezést, 7-en pedig elhunytak.

Idén május 15-ig összesen 418 eset történt, 68-ember szenvedett mérgezést, 7 emberen pedig már nem lehetett segíteni.

A szén-monoxid nagyon csalóka, mert emberi érzékszervekkel teljesen láthatatlan, sőt még az állatok sem képesek kiszagolni. A szén-monoxid mérgezés tüneteit ráadásul könnyen összetéveszthetjük más betegség tüneteivel: émelygés, fejfájás, szédülés, hányinger. Aki ezt érzi magán, nem gyanakszik egyből szén-monoxidra

- magyarázta Mukics Dániel. Kiemelte, azért, hogy megelőzzük a bajt,

az új ablakokba szereltessünk résszellőzőt, nem elegendő, ha néha kiszellőztetünk. Állandó és automatikus légbevezetésre van szükség.

A fűtőeszközöket, nyílt lángú vízmelegítőt évente egyszer szakemberrel ellenőriztessük.

Ha átépítünk otthon, a fürdőszobai szellőzőnyílásokat ne szüntessük meg.

Ha bármi nyílt lánggal működik otthon, a fűtés, vagy a vízmelegítés, vegyünk otthonra egy szén-monoxid-érzékelőt.

A nagy nyári hőség azért is különösen veszélyes, mert elsősorban társasházakban légdugó alakulhat ki. Ennek oka, hogy a kémény belső hőmérséklete alacsonyabb, mint a külső hőmérséklet, a beszorult hideg levegő pedig nem engedi kiáramolni az égésterméket. A légdugó miatt az égéstermék visszaáramlik a vízmelegítőbe és másodpercek alatt mérgező szén-monoxid fejlődik. Ezért fontos még nyáron is egy szén-monoxid-érzékelőt működtetni ott, ahol nyílt égésterű vízmelegítővel melegítik a vizet.

A katasztrófavédelemhez szén-monoxid miatt érkező segélyhívások évről évre növekvő számából is jól látszik, hogy egyre többen használnak szén-monoxid-érzékelőt Magyarországon. Érzékelőt csak megbízható forrásból, műszaki cikkeket forgalmazó üzletben szabad vásárolni. Vásárlásnál keressék a magyar nyelvű használati utasítással rendelkező és megfelelő minőségű készülékeket

- hívta fel a figyelmet a szóvivő. Az ajánlott készülékek listája a katasztrófavédelem honlapján elérhető.

Mint kiemelte: egy jó minőségű érzékelő már 12 ezer forintért megvásárolható. A szén-monoxid-érzékelők különösebb karbantartást nem igényelnek. Vannak akkumulátorról, elemmel, vagy hálózatról működő készülékek is. Az érzékelőt a nyílt lánggal működő fűtő-, vízmelegítő eszköztől egy- másfél méterre, fejmagasságba helyezzük. Fontos, hogy ne a szoba sarkában kapjon helyet, a sarkoktól 10-20 centiméter távolságba helyezzük őket!

Barkács témájú közösségimédia-csoportokban gyakran találkozom a témával, hogy hova kell szerelni az érzékelőt. A kommentek jellemzően a szekrény tetejét, vagy a plafont javasolják, mert a szén-monoxid könnyebb a szoba levegőjénél. Ez nem jó megoldás. Valóban könnyebb ez a gáz, de csak minimálisan, ezért nem a plafontól lefele terjedve tölti fel a szobát, hanem remekül elkeveredik a szoba levegőjével. A legnagyobb biztonságot akkor nyújtja a készülék, ha fejmagassága helyezzük, így azt a levegőt elemzi, amit belélegzünk. Ha a hálószobába szeretnénk elhelyezni egy érzékelőt, akkor tehetjük az éjjeliszekrényre is, hisz ez felel meg a fekvő testhelyzetben lévő fejmagasságnak

- javasolta a katasztrófavédelem szóvivője. Külön felhívta a figyelmet arra, hogy minden érzékelőnek van egy szavatossági ideje, ha ez letelt, újat kell vásárolni, mert már nem nyújt biztonságot a készülék. A készüléken van egy tesztgomb: ennek a megnyomásával teszteljük, soha ne fújjunk rá cigarettafüstöt, ne tegyük autó kipufogójához.