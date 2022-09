Ennyiért árulja családi házát Emilio: megtaláltuk a hirdetést, le fog esni az állad

Ha megnézzük az ingatlanpaici trendeket, akkor kiderül, hogy jóval magasabb négyzetméteráron kínálja a házat Emilio és Tina, mint az megszokott az agglomerációban.

Több mint száz millió forintért, egész pontosan 104 millióért árulja gyáli családi házát a jazzdobos-énekes-rapper, a televízióból jól ismert Emilio, és felesége, Tina. Az asszony nem mellesleg a Kossuth-díjas énekesművész, Bangó Margit unokája, életüket az elmúlt években napi rendszerességgel végigkövethettünk a televízióban.

Az ingatlanos oldalon azt írják, a ház 2016-ban épült, minőségi anyagokból. Hozzáteszik azt is, hogy egy ikerház feléről van szó, "új városrészben, a forgalomkorlátozás miatt roppant csendes, kertvárosi, családbarát közegben". Megtudjuk azt is, hogy "a tulajdonosok az ingatlan minden egyes négyzetméterén luxus minőségű burkolatokat használva tették igazán exkluzívvá otthonukat".

Van még kamera- és riasztórendszer, fedett terasz, a kertben pedig egy 10 nm-es faház is. További extraként jegyzik meg, hogy a gyáli ház közvetlen szomszédságában egy erdő is található. Ha azonban megvennénk, fontos tudnivaló, hogy a bútorzat és a jacuzzi nincsenek benne az árban, de külön alkuval az is a miénk lehet.

Kicsit magasabb az ár az átlagnál

Ha megnézzük az ilyen házak átlagos árát az ingatlanpiacon, azt látjuk, hogy kissé magasabb az agglomerációban szokottnál. Egy nemrég közölt kutatás szerint az agglomerációs településeken 539 ezer forint az átlagos négyzetméterár, Emilioék tehát jóval magasabb árat kérnek a szokottnál. A 160 négyzetméteres ház 104 milliós ára azt jelenti, hogy a zenész és felesége 650 ezer forintos négyzetméteráron szeretnének megválni a fél ikerháztól. Gyálon ráadásul sokkal alacsonyabb négyzetméterár volt jellemző.

Általában a Budapesthez közelebbi településeken magasabbak az árak, ezen belül a főváros északi és nyugati szektorban fekvő települései számítanak a legdrágábbnak, míg a délkeleti szektor városai a legkedvezőbb árfekvésűek. Így például Gyálon mindössze 283 ezer, Gyömrőn 389 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár - tehát Emilioék több, mint a dupláját kérik a településen megszokott négyzetméterárnak.

Címlapkép: ingatlanplusz.com