Láncfűrész lánc élezés: milyen láncfűrész lánc méretek vannak, hány fokban élezzük ezeket?

Minden kertesháznál szükség lehet egy láncfűrészre, azonban sokan nem tudják, hogy ezek a háztáji kisgépek is igénylik a rendszeres karbantartást, az olajozást és az élezést. Milyen láncfűrész lánc való a láncfűrészekre, melyiket mire lehet használni? Milyen anyagok vágására ajánlott a gyémánt láncfűrész lánc használata és hogyan történik a láncfűrész lánc élezése?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk a megfelelő láncfűrész lánc kiválasztása kapcsán: milyen láncfűrész lánc kell fához, téglához, betonhoz, melyik a legjobb láncfűrész lánc a fűrészünkhöz? Hogyan történik a láncfűrész karbantartása és a láncfűrész lánc élezés? Milyen eszközöket használjunk hozzá, milyen tanácsokat érdemes mindenképp megfogadni?

Amit a láncfűrészekről tudni érdemes

Az első motoros láncfűrész megjelenése a 19. és a 20. század fordulójára tehető, de történelmi emlékeink szerint ehhez hasonló eszközöket már az 1700-as években is használhattak, ellenben nem fát, hanem csontot fűrészeltek vele - a láncfűrész kezdetben orvosi találmány volt, John Aitken és James Jeffray nevéhez fűződik. Az első és egyben leghíresebb motoros daraboló láncfűrész feltalálása Andreas Stihl nevéhez köthető (a mai napig híres a Stihl láncfűrész), ez akkoriban egy kevésbé mozgékony, 48 kg súlyú, 2,2 kW teljesítményű gépezet volt.

A láncfűrész fő részei közé tartozik a láncfűrész motorja, ami általában egy kétütemű, benzinmeghajtású, belső égésű motor (30-120 cm3) vagy elektromos motor. A láncfűrész meghajtásáért centrifugális tengelykapcsoló és fogaskerekek felelnek (állandó összeköttetésben van a vágóeszközzel), a vezetőlemez nevű jellegzetes, lekerekített végű acéllemez mentén halad végig a láncfűrész lánc. A vezetőlemez hossza változó, többnyire egy 40 és 90 cm közötti kopásálló acélelemről van szó.

A láncfűrész lánc egymással összeköttetésben álló szemekből tevődik össze (egyébként maga a lánc a biciklilánchoz hasonló felépítésű és kinézetű, hengerek nélküli összecsatolt fémalkatrészekből áll), a láncfűrész lánc hosszúsága a vágólemez méretéhez igazodik. A láncszemek aprócska vágófogakat tartalmaznak, melyek ötvözött acélból készülnek, sima láncszemekre, összekötő láncszemekre és vágóéllel ellátott láncszemekre tagolgatók. Rengeteg különféle láncfűrész lánc kapható a kereskedelemben, más-más hosszúsággal, vastagsággal, fogelhelyezéssel, láncszemmérettel.

Milyen anyagokat tud elvágni a láncfűrész lánc?

A láncfűrész egy olyan hordozható, motoros fűrésztípus, amit leginkább az erdőgazdálkodásban használnak (fák lombjának, ágainak lefűrészelése, erdőtűz-gátak létrehozása), de a háztájéki favágásra, tűzifa aprításra és kertrendezésre is gyakran használják. A láncfűrész lánc speciális típusait betonvágásra, kő- vagy téglavágásra – ezekhez gyémántszemes láncfűrész lánc szükséges - és jégszobrászatra is gyártják. A láncfűrész lánc összetétele, a gépezet működése és a lánc karbantartása összefügg a láncfűrész rendeltetésével.

A láncfűrész lánc olajozása

A láncfűrész karbantartása nagyban függhet attól, hogy elektromos láncfűrészünk vagy benzines láncfűrészünk van: előbbinek a működéshez folyamatosan 2-5% olajat kell tartalmaznia az üzemanyagának, utóbbit elég egyszer, a gyártás során megolajozni. A láncfűrész kenőolaj tárolására külön tartály szolgál, ahonnan a kenőanyag közvetlenül a láncfűrész láncfelületére jut.

Az olajozás mellett érdemes odafigyelni a láncfűrész légbeszívó szűrő megtisztítására is, ugyanis, ha ez a nyílás eltömődik fűrészporral, az a láncfűrész leállását okozhatja. A láncfűrész használata során figyeljünk a saját biztonságunkra is: balesetveszélyes lehet a láncfűrész visszarúgása (ha megakad valamiben a láncfűrész lánca, ám a gépezet lendülete megmarad), illetve a leeső faágak is veszélyesek lehetnek. A láncfűrész lánc kopására is figyeljünk oda, hiszen gyakran az okozza a láncfűrész hibás működését, hogy egyszerűen nem elég éles a szerszám.

Milyen láncfűrész lánc mihez való?

Attól függ, hogy mire szeretnénk használni a láncfűrészt. A legtöbb láncfűrész lánc fadarabolásra, fadöntésre, gallyazásra használható. Kő, beton vagy tégla darabolására a hagyományos helyett gyémánt láncfűrész lánc vásárlása célszerű. Nem csak a láncfűrész láncra kell odafigyelni, hanem a láncfűrész típusára is – ezek a gépek általában hidraulikus meghajtásúak, a láncot vízzel hűtik a nagy súrlódásban keletkezett hő elvezetése céljából.

A láncfűrész vásárlása során mindenképpen érdeklődjünk utána, hogy a láncfűrész eleve milyen anyagok vágására készült – favágó láncfűrész vagy építkezési láncfűrész, mekkora a vágólemez, milyen hosszúságú, milyen láncszem-méretű lánc való hozzá, esetleg többfunkciós-e a gépezet. Ha bizonytalanok vagyunk abban, hogy a megfelelő láncfűrész láncot vettük-e fűrészünkhöz, keressük elő annak a használati utasítását, biztosan benne lesz, hogy milyen láncfűrész lánc való hozzá!

Melyik a legjobb láncfűrész lánc?

Gyakori kérdés például, hogy Solo 610 láncfűrész milyen lánc valo rá, vagy hogy Husqvarna, Stihl, Hyundai láncfűrész használatához milyen láncfűrész lánc kell. Nos, ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, melyik a legjobb láncfűrész lánc az adott típushoz, általánosságban három fontos adat ismeretére van szükségünk:

Hány szemes a láncfűrész lánc?

A leggyakoribb láncfűrész lánc szemmennyiségek 44, 49, 50, 52, 55, 57, 60, 66, és 72 szem – ha csak nem valamilyen speciális alkatrészről van szó, minden valószínűség szerint valamelyik kategóriába bele kell, hogy essünk.

Hány colos a láncfűrész lánc?

Magyarországon két méret elterjedt, ezek a 3/8” (9,32 mm) és a 0,325” (8,25 mm) –os láncfűrész láncok. Egyébként további 3 féle láncméret létezik, ezek a 1/4”, a 0,404” és a 3/4” láncfűrész láncszem méretek.

Milyen a láncfűrész lánc szemvastagsága?

A láncfűrész lánc méretek esetében a láncvastagság 1,1 mm, 1,3 mm, 1,5 mm vagy 1,6 mm kell, hogy legyen – ezt könnyedén megmérhetjük egy hétköznapi tolómérő segítségével is, sőt, van, hogy rá van írva a láncszemekre.

Láncfűrész lánc méretek – mekkorát vegyek?

A megfelelő láncfűrész lánc méretek ismeretével (tudnunk kell, hány colos, mekkora a szemek vastagsága és hogy hány darab láncszemből tevődik össze a láncfűrész lánc) már egyszerűen ki tudjuk választani a boltban, hogy melyik a legjobb láncfűrész lánc számunkra (mindez a csillagkerék és a láncvezető műszaki adataitól függ). A láncfűrész rendeltetését is figyelembe kell vennünk (milyen anyag aprítására készült a láncfűrész), hiszen nem mindegy, hogy sima ötvözött acéllánc is elég, vagy gyémánt láncfűrész lánc kell hozzá.

Láncfűrész lánc élezés: hogyan lássunk hozzá?

A láncfűrész karbantartási munkálataihoz hozzátartozik a láncfűrész lánc élezése is. Fontos kiemelnünk, hogy a láncfűrész fogai kophatnak, amennyiben a munka során valamilyen kemény anyagba, például fémbe, sziklába ütköznek (hiszen a legtöbb láncfűrész favágásra van kitalálva). Ha vágás közben megugrik a láncfűrész, ha a gépezet túl nagy kézi nyomóerőt igényel, ha túl sok fűrészpor keletkezik, ha a vágás csak egy irányba megy, illetve, ha munka közben füstöl a láncfűrész, akkor mindenképpen meg kell élezni a láncot.

A láncfűrész lánc élezéséhez szükségünk van a következő, bármelyik barkácsboltban megvásárolható szerszámokra:

körreszelő;

laposreszelő;

mélységmérő;

élezőrács;

szögmérő.

Ezeknél a szerszámoknál is vannak különböző méretek, amelyek igazodnak a láncfűrész lánc méretekhez. Ahhoz, hogy tudjuk, az eszközök mekkorák legyenek, mindenképpen tudnunk kell a fent leírt láncfűrész lánc paramétereket, hiszen ennek megfelelően tudjuk megállapítani, hogy a láncfűrész lánc élezése hány fokban történjen. A munkához célszerű védőkesztyűt, illetve olyan ruházatot viselnünk, ami ellenáll az olajos szennyeződéseknek.

A láncfűrész lánc élezés első lépése a lánc előkészítése: nem kell levennünk azt a fűrészről, de állítsuk a láncot feszesre, a fűrészt fogjuk satuba, az olajat és a fagyantát távolítsuk el a láncokról. Ellenőrizzük, elérte-e a kopásjelző a mélységhatárolót, vagy a láncfűrész lemezének az élét – ha igen, célszerű a további láncfűrész lánc élezés helyett inkább új láncot venni.

Ha a szögmérőt a reszelőre rögzítjük – a láncfűrész lánc élezés kezdők esetében mindenképpen történjen szögmérő használatával! -, mindig a kívánt élezési magasságon tudunk dolgozni – hogy hány fokra állítsuk be az eszközeinket, azt a láncfűrész táblázat szabja meg. Minden eszköz esetében más-más egységek lehetnek, azonban általánosságban elmondhatjuk, hogy ez alapvetően 25-35° közé esik, és minél keményebb a fa, annál nagyobb a szög.

Akkor szép az élezés, ha a láncfűrész lánc élein folytonos sorját látunk, erről a fénynek nem szabad visszatükröződnie. Minden fogat ugyanolyan hosszúra kell reszelni, ha elértük a kezdőfogat, fordítsuk meg a láncot és élezzük meg ugyanígy a másik oldalát is. Ezek után ellenőriznünk kell a mélységhatárolót és be is kell állítanunk azt – ezzel megadjuk, hogy a láncfűrész milyen mélyre vágjon be a fába. Ha készen vagyunk, helyezzük a készüléket újra üzembe és már használhatjuk is!