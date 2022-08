Korlátozhatják a gázfogyasztást Magyarországon télen? Rossz hírrel állt elő a szakértő

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több európai országban is arra készítik fel a lakosságot, hogy lehetnek szakaszos áramkimaradások, és csökkentik a háztartások gázellátását is. Ez vár Magyarországra is?

Az elmúlt napokban Koszovóban és Csehországban is arra készítették fel a lakosságot, hogy lehetnek szakaszos áramkimaradások, és csökkentik a háztartások gázellátását is. Ennek kapccsán Holoda Attila energetikai szakértő az RTL Klub Reggeli című adásában beszélt az Európát sújtó energiahiányról. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A villamosenergia-rendszerben ilyen korlátozás nem várható. Az ilyen típusú helyzet kiküszöbölésére alkalmas megoldás, ha minél több országgal vagyunk összeköttetésben. Koszovónak nagyon kevés országgal van összeköttetése – mondta az energetikai szakértő, aki ugyanakkor elővigyázatosságra intett. Holoda szerint a villamosenergiával ellentétben a földgáz esetében elképzelhető, hogy bizonyos vállalatok megérzik majd az esetleges hiányt. A lakosság azonban az utolsó lesz, akit érintenek egy ilyen korlátozás.

Címlapkép: Getty Images

