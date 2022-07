Egyre többen választják a hőszivattyút a gázfűtés helyett: tényleg kifizetődő?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A gyártók is igyekeznek hangsúlyozni, illetve a körülöttünk kialakult európai helyzet, valamint a támogatási rendszerek is egyre inkább a megújuló energiát használó hőszivattyúk felé irányítják a vásárlókat, aminek nem csupán fenntarthatósági, hanem gazdasági és környezetvédelmi előnyei is vannak. Vajon mennyire népszerű a gázfűtés, és mennyire lennének hajlandóak a felhasználók áttérni a hőszivattyúkra? Utóbbi megoldást mennyire tartják megbízhatónak? A telepítés körülményeivel és a gazdasági előnyeivel is tisztában van a többség – derült ki a Wagner Solar és a Panasonic közös, több mint 1600 fő részvételével készített online felmérésből.

„A Wagner Solarral közösen végzett kutatásunk azt igazolja, hogy a vásárlók tisztában vannak vele, hogy milyen előnyei vannak a levegő-víz hőszivattyúk vásárlásának, és tudják, hogy ez már középtávon is megtérülő befektetés" – hívta fel a figyelmet Bánhalmi Zoltán, a Panasonic magyarországi kereskedelmi képviselője. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! „Fontos tudni, hogy például napelemes rendszerrel kiegészítve a fűtésre szánt kiadások gyakorlatilag nullára csökkenthetők" – tette hozzá Házi Ádám, a Wagner Solar Kft. kereskedelmi igazgatója. A válaszadók elsöprő többsége, egészen pontosan 97%-uk nyilatkozott arról, hogy a levegő-víz hőszivattyúk teljes mértékben ki tudják szolgálni egy lakás vagy ház hűtési és fűtési igényeit, emellett a legtöbben azt válaszolták, hogy megfelelő karbantartás mellett teljes mértékben megbízható megoldásnak tartják. A legtöbben gázzal fűtenek Az online felmérés résztvevőinek 63%-a gázkazán segítségével fűt otthon, míg 9% fatüzelésű fűtési rendszerrel, 8% hőszivattyúkkal, 7% pedig elektromos fűtési rendszert használ. A trendek mindenképpen a hőszivattyúk irányába mutatnak, a felmérés alapján is megerősítést nyert, hogy a válaszadók több mint fele tervez tíz éven belül hőszivattyúval fűteni, illetve hűteni. A kialakult európai helyzet és az európai tervek szerinti fűtés korszerűsítéshez a jövőben megjelenő támogatási rendszerek ezt az átallást gyorsítani fogják. A gázról történő váltás további előnye, hogy költséghatékonyabb megoldás, ezzel a válaszadók is pontosan tisztában voltak, jelentős többségük, azaz 89% biztos benne, hogy olcsóbb ezt a megoldást használni a téli fűtési szezonban, illetve a nyár folyamán is, amikor szükség van az otthonok hűtésére a megfelelő komfortérzethez – mutatott rá Bánhalmi Zoltán. A szakértő szerint az egyre emelkedő energiaárak mellett az is motiváló tényezőt jelent, hogy lakossági támogatást is lehet igényelni a hőszivattyús rendszerek telepítésére a családoknak, amivel a válaszadók 90%-a is tisztában van, illetve közel 70%-uk hallott már arról, hogy a hőszivattyúkhoz kedvezményes tarifák vehetők igénybe az áramszolgáltatótól. Gyors és olcsó telepítés A kutatás kitért arra is, hogy a válaszadók mennyire vannak tisztában a hőszivattyúk telepítésének körülményeivel és típusaival. A kitöltők túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy a legelterjedtebb hőszivattyútípus a „levegős" (levegő-víz/levegő-levegő), mindössze 12% szerint a talajkollektoros/talajszondás és csak 4% szerint a „kutas" a legelterjedtebb hőszivattyú típus Magyarországon. Közel 70% szerint nem kötelező kéményt építeni a levegő-víz hőszivattyús rendszerhez, és ugyan ennyien válaszolták helyesen, hogy úgy tudják, nem kell minden hőszivattyús fűtési és hűtési rendszer esetén szondákat telepíteni a földbe. A válaszadók döntő többsége egyre tájékozottabb a hőszivattyút érintő témákban, köszönhetően a fűtési megoldások és az energia körül kialakult helyzetnek, valamint a piaci szereplők edukatív hozzáállásának. Ez a tájékozottság a helyes válaszok nagy arányában is tükröződik. A legelterjedtebb és legegyszerűbben telepíthető hőszivattyúk a levegő-víz és a levegő-levegő hőszivattyúk, természetesen a hőszivattyúkhoz nem kell kéményt építeni, így ennek a költségét új telepítés esetén nem kell megfizetnünk – tette hozzá Bánhalmi Zoltán.

Címlapkép: Getty Images

