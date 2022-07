Itt az igazi rezsicsökkentés: ezekkel a trükkökkel sokat spórolhatunk a villanyszámlán

Már eddig is akár több tízezer forintot spórolhattak évente a rezsiszámlán azok, akik igazán energiahatékony hűtőszekrényt és mosógépet használnak, az átlagos fogyasztás felett érvényes új energiaárak fényében pedig ennél is jóval magasabb lehet a megtakarított összeg.

Ha nem rendelkezünk kifejezetten energiatakarékos készülékekkel, akkor sincs veszve minden, hiszen a berendezések tudatosabb használata szintén hozzájárulhat az energiafogyasztás csökkentéséhez. Az LG szakértői összegyűjtötték a leghasznosabb tippeket, amelyekkel takarékosabban üzemeltethetjük gépeinket.

Hűtő

A hűtőt ne helyezzük sem sugárzó hőforrás (pl. tűzhely) közelébe, sem olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzás éri. A készülék hátulján lévő kondenzátorrács jó szellőzést igényel, ezért helyezzük minimum 10 cm-re a faltól, félévente pedig portalanítsuk a rácsot. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy jól zár, illetve szigetel-e az ajtó, a nem No Frost rendszerű készülékeket évente kétszer olvasszuk le, mert az eljegesedett belső tér növeli az energiafogyasztást. Ha a hűtőnk rendelkezik energiatakarékos (Eco Friendly) üzemmóddal, 1-2 napnál hosszabb távollét esetén kapcsoljuk át erre a készüléket.

Mosógép

A mosógépek a legtöbb energiát a víz melegítéséhez használják fel, ezért az átlagos szennyezettségű ruhákat elegendő csak 30-40 fokon mosni. Ha a gépünk rendelkezik TurboWash™ 360° funkcióval, annak használatával nem csak energiát, de időt is spórolhatunk. Természetesen nem érdemes 1-2 ruhadarab miatt elindítani a mosást, de az sem jó, ha túlzottan megtömjük a gépet, mert ennek a mosás és az öblítés hatékonysága látja kárát – ha tehetjük, válasszunk nagyobb kapacitású mosógépet, így kevesebb programot kell elindítanunk.

Mosogatógép

A magyarok mintegy negyede még ma is úgy gondolja, hogy a kézi mosogatás energia- és víztakarékosabb, mint a mosogatógép használata, ez azonban tévhit. Csakúgy, mint a mosógépek esetén, a mosogatógépeknél is fontos, hogy várjuk meg, amíg megtelik a készülék, illetve használjuk a megfelelő programot, hiszen a kevéssé vagy átlagosan szennyezett edények számára elegendő az alacsonyabb hőfokú tisztítás. Vízpazarló kézi előmosogatásra, előöblítésre az esetek túlnyomó többségében nincs szükség, elegendő a maradékot az amúgy is használt papírszalvétával eltávolítani. Ügyeljünk arra is, hogy jól pakoljunk be a mosogatógépbe: a tányérok ne érjenek össze, a poharakat, edényeket pedig lefelé fordítva helyezzük be.

Tévé

A mai modern televíziók már számos beépített, energiatakarékos funkcióval rendelkeznek, így ezeket a készülékeket egyebek mellett a környezeti fénytől függő automatikus fényerőszabályozást, az energiatakarékos üzemmódot, a zene- vagy rádióhallgatás esetén képernyőkímélőt, valamint az időzített kikapcsolást használva működtethetjük tudatosabban. Ha netán ilyen funkciókkal nem rendelkezik a tévénk, magunk is lejjebb vehetjük a fényerőt és besötétíthetjük a szobát. Ha nem nézzük, kapcsoljuk ki – ezt akár sportközvetítések szünetében is megtehetjük. Ha igazán energiahatékonyak akarunk lenni, érdemes egy kapcsolóval ellátott elosztóra kötni a készüléket, így hosszabb távollét esetén könnyedén áramtalaníthatjuk, ezzel pedig elkerülhetjük a készenléti, vagyis stand-by üzemmód energiafogyasztását. Emellett érdemes rendszeresen portalanítani a tévét, hogy hosszú távon elkerüljük a túlmelegedést.

Légkondicionáló

Bár a nagy hőségben csábítónak tűnhet jéghidegre állítani a légkondit, ez sem az áramfogyasztásnak, sem az egészségünknek nem tesz jót. A benti hőmérsékletet mindig a kintihez viszonyítva ajánlott állítani: a külső hőmérséklethez képest legfeljebb 8-10 fokkal állítsuk lejjebb a klímát, ennyit visel el az átlagos emberi szervezet biztonságosan, gond nélkül. Ez azt jelenti, hogy 35 fokos hőségben a lakásban 25-27 foknál ne legyen hidegebb. Kerüljük a direkt légáramot is, azaz ne tartózkodjunk huzamosan ott, ahová a klíma a hideg levegőt fújja, hiszen még a normál huzatban tartózkodva is könnyen megfázhatunk. Ami az irodában az üzemeltető feladata, arra otthon nekünk kell figyelnünk: a szűrőket tisztítanunk, cserélnünk kell, de rendszeres időközönként nem csak beltéri, de a kültéri egységet is ellenőrizni, karbantartani kell, hiszen a túlzott porlerakódás itt is magasabb energiafogyasztást eredményezhet.