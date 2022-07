Felejtsd el a fatüzelést: ilyen kályhát vegyél, ha legyőznéd a rezsiemelést

Már eddig is óriási volt a kereslet a fatüzelésű kályhákra, ám a rezsiemelés hírére ez méginkább eszkalálódott, olyannyira, hogy a forgalmazók lassan kifogynak a készletekből. Megnéztük, milyen alternatív útvonalról lehetne kályhát szerezni. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy bár valóban jó alternatívája lehet a gáznak a fatüzelés, de nem feltétlenül alkalmas arra minden ingatlan, sőt. Szilágyi László, a Víz-, gáz, fűtéstechnika szaklap kiadóvezetője attól tart, hogy a kályhavásárlások megszaporodásával a szén-monoxid mérgezések száma is drasztikusan megnőhet. Épp ezért azt tanácsolta, hogy mindenképp hívjuk ki a kéményseprőket beüzemelés előtt.

A rezsiemelés hírére rohamtempóban vásárolják fel a fatüzelésű kályhákat a magyarok. Több piaci forrásunk is arról beszélt, sok eladónál már várólista van a berendezésekre. Az egyik legnagyobb hazai forgalmazó elmondta, hogy ugyan nyáron is kb. 5000 kandalló és sparhelt van a raktáraikban,

ám a megnövekedett érdeklődés miatt ez a készlet nagyjából két hétig fog kitartani.

A rohamra nem voltak felkészülve a forgalmazók, hiszen a kandallókat általában ősztől kezdik venni az emberek és a beszerzés ütemezése is fél évvel megelőzi a szezont, így a nyári szezonban mindenhol kevesebb a készlet. A termékek valószínűleg hamarosan kifogynak a raktárakból és az őszi beszerzéskor érkező kandallók, sparheltek sem biztos, hogy sokáig tartanak majd, az árak is elszállhatnak, tekintve az extrém szinten megnövekedett keresletet - magyarázta a Warnex-Global Magyarország marketing managere, Baranyai Zoltán.

Hasonló roham indult a tüzépeken is, pár nap alatt többszörösére nőtt az érdeklődés a már amúgy is megdrágult tüzelő iránt, a vásárlók már a tüzépeket úgy keresik fel, hogy mindegy milyen áron, csak legyen szén vagy fatüzelő. Több helyen mára ki is fogytak a készletek, és bizonytalan az utánpótlás a csehországi és lengyelországi bányákból vagy a hamburgi kikötőből.

Erre figyelj, ha kályhában gondolkodsz

Bár a háború és az elszálló energiaárak hatására is ingencsak megnőtt a kereslet az alternatív fűtési megoldások iránt, most a rezsicsökkentés-csökkentés láthatóan komoly változást hozott az emberek gondolkodásában, a kereslet mégtovább eszkalálódik. Azonban, ha valaki kapkod, és nem a saját ingatlanához megfelelő berendezést választ, lehet, hogy pórul is járhat. Nincs olyan egyetemes tanács, amely mindenkire vonatkozik, ahány ház, annyiféle megoldás

- mondta a Pénzcentrumnak Szilágyi László, a Víz-, gáz, fűtéstechnika szaklap kiadóvezetője. A szakember a nyílt égésterű, fatüzelésű berendezések kapcsán kiemelte, hogytöbb tényező is korlátozza ezeknek az otthoni beüzemelését. Egyfelől csak olyan helyen lehet az ilyen kályhákat felszerelni, ahol van megfelelő, gravitációs elven működő kémény.

Akinél adottak a feltételek, és be is tudta szerezni a berendezést, annak az első és legfontosabb dolga a kéményseprő - és ezt duplán húzzuk alá. A katasztrófavédelemnél ingyenesen kérhető a tisztítás és a karbantartás: ha mondjuk egy házban ezelőtt évekig nem használták a kéményt, és most újra beüzemelnék, akkor nagyon fontos, hogy az égéstermék elvezetése rendben legyen!

- emelte ki Szilágyi László, aki szerint itt már nem energetikai kérdésről beszélünk, hanem komoly életveszélyről.

Szakemberként nagy veszélyt látok: a halálos szén-monoxid mérgezések száma jelentősen megnőhet, hiszen most sokan gondolják úgy, hogy át-, vagy visszaállnak fatüzelésre. Ha nem vizsgáltatják át szakszerűen a kéményt, és elmarad a karbantartás, akkor komoly bajok lehetnek. A másik, amit igen erősen ajánlok, hogy mindenki, aki ebben gondolkodik, szerezzen be egy szén-monoxid érzékelőt. 10-15 ezer forintos kiadás, de életet menthet!

- húzta alá a szakértő, majd arról beszélt, ahol megvannak a megfelelő feltételek (például az önálló családi házak), ott valóban jó alternatíva lehet egy kis fatüzelésű kályha beszerzése, akár kiegészítő-fűtésként is, hogy a rezsihatáron belül maradjunk.

Illetve nyomatékosan szeretnék megkérni mindenkit, hogy ne hulladékkal, bútorlappal tüzeljen, mert az borzasztóan káros a kéménynek, a berendezésnek, és nem utolsó sorban a levegőnek is. És a tüzelőfa minősége sem mindegy: a nedves, és a megfelelően tárolt, száraz tűzifa minősége között akár 50 százalékos különbség is lehet. Tehát érdemes már most készülni, letárolni a tüzelőt

- sorolta

Van még ennél is takarékosabb megoldás

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy vannak a piacon még energiatakarékosabb fatüzelésű megoldások is, például a pelletkályhák, amelyek külföldön nagy divatnak számítanak.

Ezek ára függ a beszerzés helyétől, meg persze attól, hogy egyáltalán van-e. Magyarországon is vannak pelletgyárak, amelyek mindeddig jórészt exportra termeltek, főképp Olaszországba, szóval az utánpótlás is adott. Maga a fűtőanyag újrahasznosított faipari maradékokból készül, itthon eddig azért nem volt nagy divatja, mert a mesterségesen alacsonyan tartott gázár mellett nem volt versenyképes a pellet ára, de ez most át fog rendeződni

- magyarázta Szilágyi László, aki szerint a pelletkályhák azért jók, mert viszonylag kényelmesen, jó hatásfokkal fel lehet őket fűteni, és elég a pelletes zsákokat mozgatni, nem kell a fahasogatással bajlódni, és kevesebb helyet is foglal a tüzelő.

Így a végén mégegyszer szeretném áláhúzni: ahol nem erre van kialakítva az ingatlan, ott felejtsük el a nyílt égésterű kályhákat, óva intek bárkit, hogy alternatív megoldásokkal próbálkozzon elvezetni az égésterméket, mert abból nagyon nagy baj lehet! És bár engedély nem kell a beüzemeléshez, de ne sajnáljuk az időt, hívjuk ki a kéményseprőt, ha már ingyen van

- zárta a szakember.

Ennyi lenne, ha lenne

Körülnéztünk, hogy jelenleg mennyiért tudna fatüzelésű kályhát venni az, akinek sikerül kifognia egy-egy még készleten lévő darabot. Mint kiderült, a nagy barkácsáruházakban már 50-60 ezer forint körül is lehet találni kisebb darabokat, amelyek értelemszerűen egy egész házat, lakást nem tudnának teljesen kifűteni. A komolyabb modellek kb 100 ezertől indulnak, a határ pedig a csillagos ég. Egy köbméter tűzifához most jellemzően 40 ezer és 50 ezer forint között lehet hozzájutni, már ahol van még.

Ami a pelletkályhákat illeti: a kifejezetten erre a fűtőanygra kitalált berendezések nagyjából 350 ezer forintnál kezdődnek, a kínálat teteje pedig bőven millió felett van már. Ami a pelletárakat illeti, 10 mázsányi nagyjából 70 ezer és 120 ezer forint között kapható - ahol van raktáron.

Aki esetleg itthon nem találna megfelelő kályhát, az esetleg megpróbálhat például Szlovákiában beszerezni, egy kinti árösszehasonlító oldal szerint a kisebb darabok ott is átszámolva kb. 60 ezertől kezdődnek, és a többi ára is nagyon hasonló, de ez nyilván függ az euróárfolyamtól. Mindenesetre, ha még drágább is, de úgy tűnik, ott legalább még van, úgyhogy ha valaki nem tud egy várólistára sem felkerülni, vagy biztosra akar menni, az egy nagyobb autóval az északi szomszédunkhoz is átmehet, valamint az osztrákoknál is érdemes lehet szétnézni.