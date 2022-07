Rohamosan veszik a tüzelőt a rezsiemelés hírére: mindegy, hogy drága, csak legyen

Megrohaták a tüzépeket a rezsicsökkentés visszafogásának hírére a magyarok. Sokaknak már mindegy, mennyibe kerül a tüzelő, csak legyen - számoltak be a kereskedők. Sok helyen már el is fogytak a készletek, mert nem készültek a nyári rohamra.

A rezsicsökkentés módosításáról szóló szerdai kormánybejelentést követő napokban valósággal lerohanták a szenet és tűzifát árusító kereskedéseket – számolt be a Telex.

Pár nap alatt többszörösére nőtt az érdeklődés a már amúgy is megdrágult tüzelő iránt, a vásárlók már a tüzépeket úgy keresik fel, hogy mindegy milyen áron, csak legyen szén vagy fatüzelő. Több helyen mára ki is fogytak a készletek, és bizonytalan az utánpótlás a csehországi és lengyelországi bányákból vagy a hamburgi kikötőből.

A legnagyobb győri tüzép vezetője, Krafcsik Gábor, aki csak egyszer látott ilyet harminc év alatt. Szerdáról csütörtökre 350 százalékkal ugrott meg a forgalma. A roham pénteken is folytatódott.

„Annak ellenére, hogy az árak teljesen elszálltak, még inkább felélénkült a piac az elmúlt napokban” – számolt be az egyik név nélkül nyilatkozó pécsi tüzépes. Példaként a lengyel fekete szenet említette, ami a tavalyi árhoz képest a duplájára emelkedett, de más importszeneknél akár 70–80 százalékos drágulás is tapasztalható.

Szegeden sem könnyű most tűzifát vásárolni: két helyi kereskedő is azt mondta a portálnak, hogy az utóbbi két napban nagyon sok vevőjük volt, már mindent eladtak emelt áron is. Talán a jövő héten kapnak majd fát, ha sikerül beszerezni.