Nem elég a rezsinövelés: nincs elég kandalló, kályha a magyar üzletekben

Az utóbbi napok történései miatt hazánkban megugrott a kereslet a kandallók, vegyes tüzelésű kazánok, kályhák, sparheltek iránt és eddig soha nem látott érdeklődés alakult ki a piacon.

A warnex.hu, Magyarország legnagyobb kandalló és sparhelt forgalmazója az elmúlt három napban legalább 10x-es forgalmat tapasztalt mind a webshop látogatók, mind az eladások tekintetében. A bemutatótermükben is, ahol 150 féle kandalló és sparhelt van kiállítva, sorban állnak az emberek, hogy megvásárolhassák a termékeket.

A legtöbb telefonáló és érdeklődő is a gáz- és villanyfűtés kiváltására keres alternatívát, ami ebben a szezonban sosem látott keresletet generál.

A Warnex-Global Magyarország raktáraiban nyáron is körülbelül 5000 kandalló és sparhelt található készleten, viszont a megnövekedett igények kiszolgálása miatt ez a készlet előreláthatóan maximum két hétig tud kitartani

- mondta el Baranyai Zoltán a cég marketing managere. Erre a rohamra sok más cég sem volt felkészülve, hiszen a kandallókat általában ősztől kezdik venni az emberek és a beszerzés ütemezése is fél évvel megelőzi a szezont, így a nyári szezonban mindenhol kevesebb a készlet. Ezek a termékek valószínűleg hamarosan kifogynak a raktárakból és az őszi beszerzéskor érkező kandallók, sparheltek sem biztos, hogy sokáig tartanak majd, az árak is elszállhatnak, tekintve az extrém szinten megnövekedett keresletet.

A piaci árak is gyorsan változnak, hiszen a magas infláció és a készlethiány is tovább hajtja már most felfelé az árakat. Jelen pillanatban a még raktáron lévő készlet körülbelül pár hétig tudja kiszolgálni a vásárlókat, utána az őszi beszállítás után lesz csak elérhető a kandallók, kazánok, sparheltek nagy része.