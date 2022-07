Indul a roham a kiadó lakásokért: teljesen átírja a piacot a rezsiemelés

A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésével jövő héten elindul az albérletpiaci főszezon, ám már több megyében már eddig is kiugró kereslet alakult ki. Budapesten 24 százalékkal, Győr-Moson-Sopron megyében 20 százalékkal nőtt az ezer albérletre jutó kereslet. Az albérletpiaci drágulás és az új rezsiszabályozás miatt az olcsó albérletek még inkább a fiatalok fókuszába kerülnek. A kínálat legolcsóbb 10 százalékába tartozó albérleteknél Budapesten átlagosan 130 ezer forint volt a havi bérleti díjak lélektani határa. Győrben 113 ezer forintért, Szegeden 94 ezer forintért, Debrecenben 107 ezer forintért lehet kibérelni a legolcsóbb lakásokat.

Bár a felvételi ponthatárok kihirdetésével kap nagyobb lendületet a nyári albérletszezon, a kereslet már több országrészben júliusban is erősödött - derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely azt is megmutatja, hogy az egyes nagyvárosokban mennyibe kerülnek a legolcsóbb albérletek.

Hol a legerősebb a kereslet?

Az elmúlt két évben a koronavírus-járvány hatásai miatt rendhagyó volt az albérletszezon, mert a kereslet is felpörgött, és a kínálat is jelentősen bővült. Tavaly januárig Budapesten csökkentek a bérleti díjak, most viszont szinte mindenhol drágulással kanyarodik rá a csúcsidőszakra a piac

- mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Hozzátette:

A háború miatt is bizonytalanabbá váló gazdasági környezet és az átlag feletti energiafogyasztásra vonatkozó piaci árazásról szóló új rezsiszabály az alacsonyabb bérleti díjú és olcsón fenntartható albérletek felé fogják eltolni a keresletet.

Az ingatlan.com összesítése szerint pár nappal a felvételi ponthatárok kihirdetése előtt a keresletet nézve a főváros mellett Győr-Moson-Sopron és Csongrád megye emelkedik ki az országos mezőnyből. Budapesten 24 százalékkal a másik két megyében 20 és 8 százalékkal nőtt az ezer kiadó lakásra jutó kereslet idén júliusban.

Ennyiért lehet a legolcsóbban bérelni

A kínálat alapján megnézték, hogy Budapesten és a megyeszékhelyeken mennyiért lehet kibérelni a teljes kínálat legolcsóbb 10 százalékába tartozó kiadó lakásokat. Bár Budapesten az összes albérletet nézve júliusban 195 ezer forint volt az átlagos összeg, a legalacsonyabb bérleti díjjal rendelkező lakásoknál havonta 130 ezer forintnál is alacsonyabb a havi bérleti díj.

Győrben 150 ezer forintnál járt az átlagos bérleti díj, ugyanakkor a legkedvezőbb áron kínált albérletek havi díja 113 ezer forintot tett ki. Szegeden a 140 ezer forintos városi átlaghoz képest 94 ezer forintért kínálták a legolcsóbb albérleteket. Az egyetemvárosok közül például Debrecenben 107 ezer forint, Veszprémben 130 ezer forint, Miskolcon 75 ezer forint, Pécsen 90 ezer forint volt a legolcsóbban elérhető albérletek havi díja.

A szakértő szerint a fiatalok azzal tudják leghatékonyabban csökkenteni a lakhatási költségeiket ezekben a hetekben, ha a teljes kínálatot átböngészik, és lecsapnak a még kínálkozó legjobb ajánlatokra a piacon. Balogh László elmondta, hogy az albérletdrágulás ellenére még mindig vannak megfizethető vagy olcsóbbnak mondható kiadó lakások a kínálatban.