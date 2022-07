Félelmetes, ami készülődik a magyar albérletpiacon: jön az újabb árrobbanás?

Minden jel arra mutat, hogy bár a járvány még nem tűnt el, de időről időre újra felüti a fejét. Az emberek viszont elkezdtek visszatérni a járvány előtti szokásaikhoz: elkezdtünk utazni, és az ingatlanpiac is megélénkült, hiszen egyre több a vendégéjszakák és az időszakos látogatások száma. De ez milyen hatással van az ingatlanpiacra?

2022 nyarán minden jel arra mutat, hogy a világ berendezkedett az úgynevezett post-Covid-időszakra. Bár a járvány még nem tűnt el, és időről időre kisebb-nagyobb intenzitással mindenhol felüti a fejét, az emberek többsége szépen lassan visszatért járvány előtti szokásaihoz. Fellángolt a pandémia miatt takarékra állított utazási kedv, a repülőtereken megjelenő utazni vágyó tömeg viszont gyakran sokkolja a légitársaságokat, ahol a járvány idején lecsökkentett személyzet nem tudja kezelni a felerősödött utazási igényeket.

A tömeges utazási kedv pedig egyértelműen mutatja, hogy nem csupán jogilag, hanem az emberek gondolatmenetében is megszűntek a korlátozások, így beindul a turizmus, ismét sokkal több időszakos látogatóra számíthatunk például Budapesten is.

A belvárosi ingatlanpiac szempontjából ez ismét komoly változásokat hozhat. Ráadásul egy igen izgalmas időszak előtt állunk, hiszen a nyár amúgy is az élénk mozgások ideje volt, elsősorban a kiadó lakások tekintetében, hiszen ezekben a napokban hirdetik ki a felvételi ponthatárokat, s így sok újonnan felsőoktatási tanulmányokat kezdő diák lakhatása a tét

– kezdi Ben-Era Orran, a Central Home szakértője.

A szakértő elmondása szerint már most érzékelhető a Belvárosban, hogy megérkeztek a turisták, s ezzel egyidejűleg ismét felélénkült a rövidtávú kiadás. Bár a Covid idején sok lakástulajdonos váltott hosszú távú kiadásra, most újragondolják a szempontjaikat, és sokan döntenek ismét az AirBnB tevékenység folytatása mellett.

Az, hogy adott számú, bérelhető ingatlan tulajdonosa ismét belép az AirBnB piacra, egyértelműen a kiadó ingatlanok kínálatát csökkenti. És mivel az évnek mindig ebben a szakában a legélénkebb az érdeklődés a jó közlekedéssel rendelkező albérletek iránt, különös tekintettel az egyetemek közelségére, így a kereslet viszont jelentősen megugrik ilyenkor. Ennek a két tényezőnek együttállása pedig előrejelzi, hogy a közeljövőben minden bizonnyal emelkedni fog az albérletek ára

– folytatja Ben-Ezra Orran.

A Central Home kimutatása szerint már az év eddigi szakaszában is jól érzékelhető volt az árak emelkedése. A belső kerületek közül átlagosan 30 000 Ft-tal kerül most többe egy kétszobás lakás bérlése, mint januárban. Míg az év elején a XIII. kerületben 150 000 Ft-ért lehetett albérletet találni, ez átlagosan most 180 000 Ft-ra emelkedett.

A VI. kerületben a januári 160 000 Ft-os ár helyett 190 000 Ft-ra lehet számítani, az V. kerületben pedig szintén emelt árakkal kell számolni: az idei kezdő, 220 000 Ft-os átlagár kétszobás lakások esetében 250 000 Ft körül mozog. Természetesen lokációtól, felszereltségtől, állapottól függően az árak lényegesen eltérhetnek mindkét irányba, de egyértelműen látszik, hogy mélyebben kell a zsebbe nyúlni, ha valaki éppen most keres kiadó lakást Budapest belső kerületeiben.