Pusztító jelenség fenyegeti a magyar otthonokat: így védekezhetünk a katasztrófa ellen

A villámárvizek jellemzője, hogy térben és időben is meglehetősen koncentráltak, vagyis pár óra alatt esik le töméntelen mennyiségű csapadék, mindössze 10-200 négyzetkilométernyi területen egyszerre. Mindamellett, hogy a villámárvizek elmoshatják a termőtalajt, veszélyeztethetik a helyi vegetációt, a városokban is jelentős károkat okozhatnak. Fontos lenne tehát egyrészt a megfelelő természeti környezet biztosítása - fás övezetek a városokban is - , de legalább ilyen kiemelkedő a szerepe a megfelelő csatornahálózatnak.

Kiemelten veszélyeztetett területek a hegy- és dombvidéki régiók, ahol kisebb vízfolyások találhatóak. Mivel a kis csörgedező patakok medre szűk, nem képesek arra, hogy a néhány óra alatt több tíz milliméternyi csapadékot elvezessék, ezért szükségszerűen áradás lép fel a területen. Továbbá a domborzati tényező is fokozza az áradás súlyosságát a gravitáció segítségével. Városi területeken is gondot okozhat a hirtelen lehulló sok csapadék, hiszen rengeteg a vízzáró réteg (aszfalt), amely akadályozza a víz beszivárgását a talajba, vagy a csatornarendszer nem bírja elvezetni a hirtelen lezúduló vízmennyiséget. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az Országos Meteorológiai szolgálat megfigyelései szerint az elmúlt 120 éves időszakban országos átlagban csökkent a csapadékos napok száma, viszont nőtt az olyan napoké, amikor a lehullott csapadékmennyiség meghaladja a 20 millimétert. A csapadék egyre inkább intenzív záporokban jelentkezik. Ezzel nem csupán a károk esélye és az erózió nagyobb, hanem az esővíz sem hasznosul, mert a talaj nem képes a kívánt ütemben felvenni a vizet, így nem tudja növelni a növények aszálytűrését. A villámárvizek esetében lényegesek a hidrológiai tényezők: ez kissé leegyszerűsítve a terület domborzatának a szerepét jelenti. A völgyekben, hegyek között fekvő települések jóval nagyobb veszélyben vannak, mivel nagyobb a lejtés, könnyebben megindul az áradás, és a kisebb patakok szűk medre nehezebben birkózik meg a néhány óra alatt lehulló több 10 mm csapadékkal. Erre láthattunk is példákat tavaly Borsodban, Hevesben, de már idén is volt rá példa a tavasszal, utakat mosott el az áradás, Pest megyében a 12-es főúton a 16-os és 18-as kilométerszelvénynél történt partomlás, Tolna megyében, Kaposszekcsőn pedig beszakadt a 611-es út egy helyen a heves esőzés következtében. De júniusban Pécsett okozott jelentős károkat a villámárvíz, nemrégiben pedig Zebegénynél történt hegyomlás, azon a vonalon azóta is vonatpótló buszok helyettesítik a vasúti közlekedést. Hogy mit tehet a magánember, ha beüt a baj, és a villámárvíz elárasztja az otthonát, erről a Hello Vidék azakembereket kérdezett, valamint arról, hogy milyen lehetőségek vannak a villámárvizek okozta károk elkerülésére és a kárenyhítésről.

