Durvul a hőség: egyre több magyar településen lép fel vízhiány

Vízproblémák léptek fel Jászberényben, Solymáron és Túrkevén is. A jászberényi önkormányzat már lépett: vízkorlátozást rendeltek el, reggel 6 és este 10 között tilos locsolni a városban.

Solymár önkormányzata a honlapján közölte, hogy a település egyes részein vízhiány alakult ki. Mint írták, a Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) Zrt. tájékoztatása alapján a hajnali öntözések, locsolások fokozottan mértékben terhelik az ivóvíz hálózatot, ezért Solymár egyes részein kedd hajnalra már vízhiány alakult ki.

A fokozott vízkivétel miatt a solymári ivóvíz-tározók nem tudnak feltöltődni, ez tartósabb hiányt is eredményezhet a nyári szárazabb hónapokban. A szolgáltató tájékoztatása szerint dolgozik a hiány megszüntetésén, tartós megoldást azonban a kapacitások növelése hozhat. Ennek érdekében a DMRV kapacitásnövelési beruházásokat fog elvégezni az érintett szolgáltatási területen, tették hozzá.

Jászberényben is rendkívüli közgyűlésen rendelt el vizkorlátozást az önkormányzat. A településen locsolási tilalmat rendeltek el reggel 6 óra és este 22 óra között. Az intézkedésre azért van szükség, mert a város hálózatát ellátó kutak vízhozama a szárazság miatt jelentősen csökkent, miközben a lakosság vízigénye nő. A szolgáltató szerint a jelenleginél 1200 köbméterrel több vízre van szüksége Jászberénynek naponta, mint amennyi rendelkezésre állhat.

Emellett Túrkevén is vízhiány alakult ki, a település víztoronyának tavalyi elbontása miatt alakult ki a helyzet. Átmeneti megoldásként a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. új kút fúrását javasolta az önkormányzatnak, szakmai állásfoglalását is mellékelt, mert a kutak vízhozama a megfelelő üzemeltetés ellenére is idővel csökkent - írja a Szoljon.hu.