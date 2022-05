Így nyírd ki az inflációt: felejtsd el az MNB-t, ezekkel a módszerekkel nem ér el a drágulás

Dübörög az infláció, a végét sem látni. Az árak egyre nagyobbak, ami jócskán megnehezíti a magyar családok kiadás-tervezését. És bár "kis halaknak" gondolhatjuk magunkat, igenis lehetséges, hogy mi magunk is felvegyük a harcot a gazdasági változások kellemetlen mellékahatásaival - persze ehhez lemondásokra is szükség lehet. Az alábbiakban azt nézzük meg, hogyan rázhatjuk le magáról bárki az inflációs terhet, akár fizetésemelés kérésével, fogyasztói szokásainak átalakításával, fusi melók bevállalásával vagy éppen optimalizált bevásárlással.

Múlt héten elképesztő adat rázta meg a magyar gazdaságot: az infláció áprilisban 9,5 százalékra nőtt. Tovább drágult az élelmiszer, a tartós fogyasztási cikk, és még számos olyan termék, amelyet gyakran vásárolunk. A brutális drágulás ellen már a nagypolitika is lépéseket készül tenni: Orbán Viktor hétfőn jelentette be a parlamentben, hogy jegybanki beavatkozás következik. De mit tehetünk mi magunk, hogy legalább minimálisan felvehessük a harcot az infláció ellen? Mik azok a lépések, amelyeket megtehetünk, hogy legalább saját mikrokörnyezetünkben elviselhetővé tegyük az árak száguldását? Adunk néhány tippet, amivel segíthetünk saját magunkon is ilyen vészterhes időkben.

Növeld a bevételed!

Messze nem a legegyszerűbb, de a leginkább logikus módja az, hogy a kiadásainknak jobban megfelelő bevételi szintet próbálunk teremteni saját magunknak. Ehhez pedig az szükséges, hogy ha munkahelyünkön nem keresünk eleget, akkor mindenképpen érdemes lehet fizetésemelési kérelemmel fordulni a felsővezetéshez. Amennyiben pedig vagy a cég nem teheti meg, hogy emeljen, vagy a vezetők nem akarnak hallani erről, végső esetben a munkahelyváltás is szóba jöhet. Válogatni pedig van is miből: a KSH legfrissebb adatai szerint a tavalyi év végén csaknem 80 ezer betöltetlen álláshely volt Magyarországon. Ha azonban teljesen váltani nem szeretnénk, érdemes lehet a másodállást megfontolni: a cégeknél sok helyen elérhető a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás.

Válaszd az olcsóbbat, vásárolj tudatosabban

Bár még mindig tart az élelmiszerárstop, az alapvető élelmiszereken, a leginkább megvásárolt termékeken kívül is számos olyan dolog van, amit azért gyakrabban teszünk a kosarunkba egy bevásárlás esetén. Az elszálló árak mellett meg kell gondolnunk, mit vásárolunk és mennyit: érdemes lehet az olcsóbb, esetleg "sajátmárkás" termékek felé fordulni, mert a végösszeg komoly ezreket is tarthat a pénztárcánkban.

Ha pedig figyeljük az árak változásait, láthatjuk azt is, hogy egyes termékek lassabb ütemben drágulnak a többinél, így ezt is figyelembe vehetjük az alapvető élelmiszerek beszerzésénél. Nemrég a Pénzcentrum is összegyűjtötte, hogyan spórolnak a magyarok a legnagyobb üzletekben: sokan lapozzák át az akciós újságokat, amelyekből mindig naprakészek az árakat illetően, megtervezik a vásárlást, egyre kevesebb "felesleges" terméket visznek haza, hiszen ez is a spórolást segíti elő.

Nem csak az élelmiszerek, hanem a tartós fogyasztási cikkek is drágulásnak indultak. Mint lapunk is bemutatta, egy hazánkban rendkívül népszerű, keresett sporteszköz, a kerékpár is jócskán megdrágult, és évek kellhetnek ahhoz, mire helyreáll az ellátási rend. Érdemes tehát megfontolni, hogy

a tartós fogyasztási cikkek közül, mi az aminek nélkülözhetetlen a beszerzése, ha van ilyen, az jobb minél hamarabb megvenni, mert valószínűleg az elkövetkező hónapokban még fentebb fog menni az ára;

viszont ami nélkülözhető, nincs rá igazából szükségünk, viszont nagyobb kiadásnak számítana, azt lehet, hogy érdemesebb most elnapolni és például a megtakarításainkat duzzasztani vagy befektetni.

Nézzük át a pénzügyeinket, nyírjuk a kiadást

A lakosság igen nagy része nyög lakáshiteleket, egyéb kölcsönöket. Ezek törlesztőrészletei minden hónapban komoly mínuszt jelentenek a mikrokörnyezetünknek, nem ritka az olyan kölcsön sem, amely a bevételünk jelentős részét is elviheti. Érdemes átnézni minden papírt, illetve a bankszámla-kivonatokat, és ahol csak erre lehetőség van, átstrukturálni a költségvetést ebben a szegmensben is.

Nemrég számoltunk be arról, hogy a kamatstop ellenére is érdemes lehet fixálni például a lakáskölcsön kamatait és törlesztőjét, hosszútávon ugyanis ezzel jobban járhatunk. Ha pedig van kintlévőségünk például magánszemélyek felé, most lehet az alkalmas pillanat, hogy elkezdjük visszakérni, hiszen minden forint jól jön.

Digitális rezsi: csak, amit nézünk is!

Bár a streaming-szolgálatatók folyamatos akciókkal csábítanak magukhoz, azt is érdemes lehet megnézni, hogy vajon nem feleslegesen fizetünk-e ilyen szolgáltatásért. Ha tudjuk, hogy most éppen nincs annyi időnk mondjuk sorozatot vagy filmeket nézni, érdemes lehet lemondani a szolgáltatást, mert már ez is több ezer forintot hagyhat a zsebünkben minden hónapban. Ezek a szolgáltatások ráadásul havonta automatikusan megújulnak, ha ezt állítottuk be, így előfordulhat, hogy már hónapok óta el sem indítottuk az alkalmazást, mégis súlyos ezreket perkálunk rá havi szinten. Nézzük át a számlakivonatunkat, és keressük ezeket a tételeket - nem ritka, hogy a nem használt szolgáltatásokért tízezer forintot is fizetünk feleslegesen.

Minden akció számít

A bevásárlást ugyan már részleteztük fentebb, de itt is lehetünk még sokkal körültekintőbbek. Néha van úgy, hogy mindenképpen kell egy új ruhadarab, cipő, mivel ezek elhasználódnak - ebben az esetben keressük a kuponokat, kedvezményeket, leárazásokat. Az is segíthet, ha kedvenc boltunk hírleveleire feliratkozunk, vagy törzsvásárlók vagyunk, így ugyanis gyakrabban számíthatunk kedvezményre, vagy gyorsabban értesülünk az akciókról. A nagy leárazós "hétvégék" (amelyek már inkább sok napon át tartanak, minél több embert elcsábítva) pedig igazi kincsesbányák lehetnek a spórolni vágyóknak - persze nagyon fontos, hogy kerüljük az impulzusvásárlást, és akciókor is csak azt vásároljuk meg, amire feltétlenül szükségünk van.

(források: Western Mass News, CNBC, Jill on Money)